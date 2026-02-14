「お前は誰だ？！お前は誰だ？！」 - マンチェスター・シティのペップ・グアルディオラ監督が、サルフォード・シティ戦を前にFAカップを「愛する」ユニークな理由を爆笑モノに解説

サルフォード・シティのカール・ロビンソン監督は、前回シティ戦で8失点を喫したため、今回はより良いスコアを望んでいると認めた。サルフォードはリーグ2で6位につけており、前回のアクリントン・スタンレー戦では1-0で敗れる不本意な結果に終わっている。

ロビンソン監督はBBCラジオ・マンチェスターにこう語った。「結果が全く違うとは決して言わない。当然ながらより良いスコアを望んでいるが、このクラブが12ヶ月でどれほど成長したかを人々は本当に理解していないと思う。違いは、前回のように我々が前面に出て注目された時よりも、今回はサッカー界からより多くの敬意を持ってこの試合に臨めることだ。 サッカークラブとして新たな一歩を踏み出し、再びあの地へ戻れることに大きな期待を寄せている。今回は、現地で楽しみ、誇りを持ってエンブレムを掲げ、ファンのために全力を尽くし、あらゆる局面で戦い抜くこと。そして日曜の朝にはすぐに仕事に戻り、火曜のニューポート戦に勝利することを確実にしたい。

クラブの歴史において驚くべき段階を迎えているが、週末が非常に厳しい戦いになることは承知している。結果はおそらく予測可能だろう、少なくとも他者にとっては。ただ、サルフォードが本物だと人々に知ってもらいたい。我々は今後何年も、多くの人々が耳にするクラブになると思う。

「人生において、たとえ圧倒的に不利な状況と分かっていても、チャンスを掴み取れないなら…それこそが生きる意味ではないのか？ 現時点で世界最高の選手たち、バロンドール受賞者、複数回のプレミアリーグ優勝経験者、そしておそらく史上トップ10に入る名将を前に、この信じがたい状況下で自らを極限まで試すことこそが」