「お前は誰だ？！お前は誰だ？！」 - マンチェスター・シティのペップ・グアルディオラ監督が、サルフォード・シティ戦を前にFAカップを「愛する」ユニークな理由を爆笑モノに解説
またもやマンチェスター・シティの大敗？
シティはFAカップで2シーズン連続となる対戦となるリーグ2のサルフォードをエティハド・スタジアムに迎える。グアルディオラ率いるチームは前季の同大会3回戦でサルフォードに8-0の大勝を収めており、今週土曜の午後も同様の結果を強く望んでいる。試合を前にしたグアルディオラはFAカップへの愛着を明かし、この大会が自身にとって特別な理由を語った。
「お前は誰だ？！ お前は誰だ？！」
「この国で最も楽しい思い出の一つは、FAカップのアウェイでリーグ1やリーグ2のクラブと対戦した時だ」とグアルディオラは語った。
「私たちは決してそれを逃さない。いつも信じられないほど素晴らしい経験だった。バスでスタジアムに到着した時のあの感覚、ファン全員が『お前ら誰だ？！誰だ？！』と歌いながら迎えてくれるあの雰囲気。ロングボールが飛び交うあの熱気は、正直に言って、生涯忘れられない思い出の一つになるだろう。
「私はFAカップが大好きだ。少年時代から人生の一部だった。 ホームでの試合を好むが、FAカップのアウェイ戦は最高だ。10年経った今、この国で気に入らないこともいくつかあるが、愛していることもたくさんある。これがその一つだ。この国は伝統を尊重する。他の国ではできないことだ。新しいものと古いものへの敬意が共存するこの組み合わせ、その点で私は英国を愛している」
サルフォードは「より良いスコアラインを望んでいる」
サルフォード・シティのカール・ロビンソン監督は、前回シティ戦で8失点を喫したため、今回はより良いスコアを望んでいると認めた。サルフォードはリーグ2で6位につけており、前回のアクリントン・スタンレー戦では1-0で敗れる不本意な結果に終わっている。
ロビンソン監督はBBCラジオ・マンチェスターにこう語った。「結果が全く違うとは決して言わない。当然ながらより良いスコアを望んでいるが、このクラブが12ヶ月でどれほど成長したかを人々は本当に理解していないと思う。違いは、前回のように我々が前面に出て注目された時よりも、今回はサッカー界からより多くの敬意を持ってこの試合に臨めることだ。 サッカークラブとして新たな一歩を踏み出し、再びあの地へ戻れることに大きな期待を寄せている。今回は、現地で楽しみ、誇りを持ってエンブレムを掲げ、ファンのために全力を尽くし、あらゆる局面で戦い抜くこと。そして日曜の朝にはすぐに仕事に戻り、火曜のニューポート戦に勝利することを確実にしたい。
クラブの歴史において驚くべき段階を迎えているが、週末が非常に厳しい戦いになることは承知している。結果はおそらく予測可能だろう、少なくとも他者にとっては。ただ、サルフォードが本物だと人々に知ってもらいたい。我々は今後何年も、多くの人々が耳にするクラブになると思う。
「人生において、たとえ圧倒的に不利な状況と分かっていても、チャンスを掴み取れないなら…それこそが生きる意味ではないのか？ 現時点で世界最高の選手たち、バロンドール受賞者、複数回のプレミアリーグ優勝経験者、そしておそらく史上トップ10に入る名将を前に、この信じがたい状況下で自らを極限まで試すことこそが」
次に何が来る？
マンチェスター・シティはサルフォードを破り、月曜日に実施される第5ラウンド抽選への出場権を獲得する圧倒的な本命だ。その後、シティは苦戦中のニューカッスルとのプレミアリーグ戦に復帰する。
