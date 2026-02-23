「おすすめできることじゃない！」―レスターの象徴ジェイミー・バーディの「クレイジー」な試合前ルーティンをベン・チルウェルが明かす

この逸話は、現代を支配する伝統的な「限界利益」哲学を完全に無視した選手の姿を描いている。多くのトッププロが睡眠サイクルや水分補給、複雑な食事管理にこだわる中、ヴァーディは高糖質の刺激物と深夜の社交生活を組み合わせることで成功を収めたようだ。 それにもかかわらず、彼の記録がすべてを物語っている。38歳となった今も、30代後半に差し掛かってもゴールを量産し続けており、他のプロ選手なら確実にパフォーマンスを低下させるような負荷にも、彼の身体が耐えうることを証明している。

この事実で最も驚くべきは、ヴァーディの長寿性だ。「ロックンロール」的な生活を送る選手の多くが30代前半でキャリアを終える中、このレスター・シティの象徴は驚くべき回復力と比較的少ない負傷で現役を続けている。自ら認めるタバコとカフェインへの愛好にもかかわらず、高強度のスプリントと決定的なフィニッシュを定期的に生み出す能力は、今もなお関係者や元チームメイトを困惑させ続けている。 ヴァーディにとって、こうした習慣はピッチ上で攻撃的で厄介者的なプレースタイルを維持するために必要な精神的燃料のようだ。