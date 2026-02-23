Getty
「おすすめできることじゃない！」―レスターの象徴ジェイミー・バーディの「クレイジー」な試合前ルーティンをベン・チルウェルが明かす
ヴァーディはエナジードリンクへの愛好を隠そうとしなかったクレモネーゼの得点者は自伝やその後のインタビューで自身の生活習慣に触れ、現代のスポーツ科学者が戦慄するような日課を公然と認めていた。 近年の日常習慣について、元イングランド代表選手はこう語っている。「確かにタバコを吸うし、レッドブルを1日3缶飲む。医療スタッフもそれを承知している」これらの数値はエリートアスリートとしては既に高い水準だが、チルウェルが明かした最新情報によれば、ヴァーディはピッチに立つ時が来ると摂取量を大幅に増やしていたという。
スポーツ科学の法則に逆らう
この逸話は、現代を支配する伝統的な「限界利益」哲学を完全に無視した選手の姿を描いている。多くのトッププロが睡眠サイクルや水分補給、複雑な食事管理にこだわる中、ヴァーディは高糖質の刺激物と深夜の社交生活を組み合わせることで成功を収めたようだ。 それにもかかわらず、彼の記録がすべてを物語っている。38歳となった今も、30代後半に差し掛かってもゴールを量産し続けており、他のプロ選手なら確実にパフォーマンスを低下させるような負荷にも、彼の身体が耐えうることを証明している。
この事実で最も驚くべきは、ヴァーディの長寿性だ。「ロックンロール」的な生活を送る選手の多くが30代前半でキャリアを終える中、このレスター・シティの象徴は驚くべき回復力と比較的少ない負傷で現役を続けている。自ら認めるタバコとカフェインへの愛好にもかかわらず、高強度のスプリントと決定的なフィニッシュを定期的に生み出す能力は、今もなお関係者や元チームメイトを困惑させ続けている。 ヴァーディにとって、こうした習慣はピッチ上で攻撃的で厄介者的なプレースタイルを維持するために必要な精神的燃料のようだ。
エナジードリンクと深夜の騒ぎ
レスターで育ち、チェルシーを経てフランスに移籍したチルウェルは、最近『レキップ』誌のインタビューに応じ、キャリアを通じて目撃した最も印象的な儀式について語った。当然ながら、ヴァーディが話題の中心となった。 左サイドバックは、キックオフ直前になるとストライカーのカフェイン摂取量が驚異的なレベルに達し、チームメイトが厳守する栄養ガイドラインを度々無視していたことを明かした。短時間で消費されるエナジードリンクの量は、共にプレーした者たちにとって未だに信じがたい事実だという。
最も印象に残った儀式について、チルウェルはこう語った。「試合前のルーティンで衝撃を受けた？ もちろんジェイミー・ヴァーディだよ！ 決して推奨できるものではない！ 彼は1時間でレッドブルを4缶飲んだんだ。 試合前夜にはホテルでワインやビールを飲み、ほとんど眠らない。午前3時頃に私のドアをバンバン叩いて起こしに来たこともある。彼は狂っている。それでもハットトリックを決めるんだ」
ヴァーディの次なる展開は？
ヴァーディは常に独自のやり方で物事を進めてきた。彼の試合前のルーティンは、現代のトレーニンググラウンドの硬直した構造よりも、個性と個人の快適さが優先された、異なる世代のサッカー文化を物語っている。
こうした習慣にもかかわらず、ヴァーディは先週末のローマ戦で大敗したクレモネーゼで巻き返しを図ろうとしている。しかし今週末のジョヴァンニ・ジーニ・スタジアムでの勝利は容易ではない。対戦相手はACミランであり、彼らも勝利への道に戻り、トップ4入りへの望みを繋ぎたいと考えているからだ。
