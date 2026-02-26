「いつから難しい試合になったんだ？」―北ロンドン・ダービー勝利後、アーセナルのレジェンド、ティエリ・アンリがライバルのトッテナムを挑発。イゴール・トゥドール監督に「降格回避は困難な仕事」と主張

ヘンリーは、愛するアーセナルが北ロンドンのライバルであるトッテナムをトッテナム・スタジアムで4-1で破った後、スパーズについて見解を述べた。アーセナルは宿敵の本拠地で4連勝を達成しており、ヘンリーは同スタジアムがガンナーズにとって決して恐れるべき場所ではなかったと主張する。

彼はベットウェイにこう語った。「彼らが新スタジアムに移って以来、いつが難しい試合だった？人々はそれを難しい試合にしたがっていたが、私にとっては、アーセナルはしばしば証明すべき点を持ってそこに行き、勝利してきた。

ウルブズ戦で2-0とリードしながら2-2の引き分けに終わった試合は敗戦同然に感じられ、確かに勝ち点を2失った。だがシーズンは長いと常々言ってきた。ウルブズ戦後に深く落ち込んだわけでも、トッテナム戦勝利後に大喜びしているわけでもない。

勝利は必要だったが、最近のトッテナム戦の歴史を見れば、我々は過去4試合を全て勝利している。個人的にはホームでのチェルシー戦の方が懸念材料だ」

「スパーズ戦で私が気に入った点、そしてしばらく見られなかった点は、リードしているからといって、後ろに引いて相手にボールを持たせる必要がないということだ。我々は高い位置を取り、プレッシャーをかけ続け、96分にはマーティネリがボールを奪い返そうと追いかけ回していた。 2-0でリードしていたウルブズ戦のように、自陣のゴール前に陣取りたくなかった。スパーズ戦では2-1で、試合は終わったように感じられた。安心できたのだ。」