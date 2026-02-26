Getty
「いつから難しい試合になったんだ？」―北ロンドン・ダービー勝利後、アーセナルのレジェンド、ティエリ・アンリがライバルのトッテナムを挑発。イゴール・トゥドール監督に「降格回避は困難な仕事」と主張
「いつからそれが難しいゲームになったんだ？」
ヘンリーは、愛するアーセナルが北ロンドンのライバルであるトッテナムをトッテナム・スタジアムで4-1で破った後、スパーズについて見解を述べた。アーセナルは宿敵の本拠地で4連勝を達成しており、ヘンリーは同スタジアムがガンナーズにとって決して恐れるべき場所ではなかったと主張する。
彼はベットウェイにこう語った。「彼らが新スタジアムに移って以来、いつが難しい試合だった？人々はそれを難しい試合にしたがっていたが、私にとっては、アーセナルはしばしば証明すべき点を持ってそこに行き、勝利してきた。
ウルブズ戦で2-0とリードしながら2-2の引き分けに終わった試合は敗戦同然に感じられ、確かに勝ち点を2失った。だがシーズンは長いと常々言ってきた。ウルブズ戦後に深く落ち込んだわけでも、トッテナム戦勝利後に大喜びしているわけでもない。
勝利は必要だったが、最近のトッテナム戦の歴史を見れば、我々は過去4試合を全て勝利している。個人的にはホームでのチェルシー戦の方が懸念材料だ」
「スパーズ戦で私が気に入った点、そしてしばらく見られなかった点は、リードしているからといって、後ろに引いて相手にボールを持たせる必要がないということだ。我々は高い位置を取り、プレッシャーをかけ続け、96分にはマーティネリがボールを奪い返そうと追いかけ回していた。 2-0でリードしていたウルブズ戦のように、自陣のゴール前に陣取りたくなかった。スパーズ戦では2-1で、試合は終わったように感じられた。安心できたのだ。」
チューダーのテスト
暫定監督トゥドールはアーセナル戦で初指揮を執ったが、降格の危機を回避するにはチームを奮起させねばならない。
しかし、ユヴェントスで共にプレーした経験を持つアンリは、彼が直面する課題の大きさを指摘し、こう付け加えた。「ユヴェントスでイゴールとプレーしたから、彼のスタイルは知っている。2、3試合で彼を評価するのは早計だが、勝ち点を稼ぐ時間は多くない。初陣としては最も簡単な試合ではなかった」
「これは非常に大きな仕事になる。彼は誰を起用できるか、何をしたいか、そして自身のアイデンティティと哲学をどう反映させるかを模索するだろう。通常、残留を目指す場合、ホームゲームは安全網となるが、彼らはここ数年、ホームでの勝利に苦しんでいる。
「どうなるか見ものだ」
スパーズの課題
元トッテナムのスーパースター、ハリー・レドナップ元監督の息子ジェイミー・レドナップは、クラブが2026年に入ってリーグ戦未勝利に終わっている現状について「人格バイパス状態だ」と主張した。
降格の危機について問われると、彼はこう答えた。「もちろん危険だ。2026年に1勝もしていない。ひどい状態だ。個性のかけらもないチームだ。まるで人格バイパス手術を受けたようだ」
「残留できると思うか？ そうだ。だが根拠は？ まったくの根拠なしだ。 事実に基づいているわけじゃない。ただトッテナムだから何とか残留するだろうという直感だ」とレッドナップは認めた。「だが彼らはキャラクターを見せねばならない。明らかに深刻な状況だから、監督は早急に結果を出す必要がある。それでも何かを見出して辛うじて残留するだろうとは思う。だがこんな状態が毎年続くわけにはいかない」
次に何が来る？
スパーズは次にフラムと対戦し、その後クリスタル・パレスとのロンドン・ダービーに臨む。リバプールとのアンフィールドでの一戦を控える中、テュドール監督は必死に勝ち点を積み重ねる必要がある。
