「あれは悪い決断だった」－アンジェ・ポステコグルー、トッテナム解任後のノッティンガム・フォレスト監督就任は「時期尚早だった」と認める

ポステコグルーのトッテナム退団は特に衝撃的だった。クラブの17年ぶりのタイトルとなるヨーロッパリーグ優勝を果たしたわずか数週間後の出来事だった。その成功にもかかわらず、彼は間もなくシティ・グラウンドのベンチに戻ることになる。今となっては後悔の念を抱く不運な決断だった。 ポステコグルーはポッドキャスト『The Overlap』で、イースト・ミッドランズでの監督職に急いで復帰した当時の感情状態について語った。

「フォレストの状況は全て私の責任だ。まさに『願うものは慎重に選ぶべき』という教訓だった」とポステコグルーは語った。「あのクラブに赴任したのは私の誤った判断であり、その責任は私が負わねばならない。 タイミングや状況を責めても意味がない。行くべきではなかった。トッテナムを去った直後で時期尚早だった。クラブは特定のやり方に慣れていた時期に私が入り、私は常に異なる手法を取るつもりだったが、その責任は私が負わねばならない。私の過ちだ。他の誰のせいでもない。

「20年余り働いてきた人生で初めて仕事から離れた時、私は途方に暮れた。オフシーズンは通常、移籍やプレシーズンで忙しく、頭の中は常に動いているものだ。今回はそうではなかった。私は自分を見失っていた」