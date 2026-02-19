IMAGO
「あれは悪い決断だった」－アンジェ・ポステコグルー、トッテナム解任後のノッティンガム・フォレスト監督就任は「時期尚早だった」と認める
ポステコグルー監督、急ぎすぎた復帰を後悔
ポステコグルーのトッテナム退団は特に衝撃的だった。クラブの17年ぶりのタイトルとなるヨーロッパリーグ優勝を果たしたわずか数週間後の出来事だった。その成功にもかかわらず、彼は間もなくシティ・グラウンドのベンチに戻ることになる。今となっては後悔の念を抱く不運な決断だった。 ポステコグルーはポッドキャスト『The Overlap』で、イースト・ミッドランズでの監督職に急いで復帰した当時の感情状態について語った。
「フォレストの状況は全て私の責任だ。まさに『願うものは慎重に選ぶべき』という教訓だった」とポステコグルーは語った。「あのクラブに赴任したのは私の誤った判断であり、その責任は私が負わねばならない。 タイミングや状況を責めても意味がない。行くべきではなかった。トッテナムを去った直後で時期尚早だった。クラブは特定のやり方に慣れていた時期に私が入り、私は常に異なる手法を取るつもりだったが、その責任は私が負わねばならない。私の過ちだ。他の誰のせいでもない。
「20年余り働いてきた人生で初めて仕事から離れた時、私は途方に暮れた。オフシーズンは通常、移籍やプレシーズンで忙しく、頭の中は常に動いているものだ。今回はそうではなかった。私は自分を見失っていた」
シティ・グラウンドでの文化衝突
ポステコグルーの短い在任期間はわずか8試合に留まり、選手層やクラブ上層部との連携不足が目立った。フォレストはその後、監督が次々と入れ替わる状態となり、最近ではヴィトール・ペレイラがショーン・ダイチの後任として就任。混乱したシーズンの中でクラブ史上4人目の常任監督となったが、これはプレミアリーグ記録である。ポステコグルーは早い段階で、マリーナキスがクラブに作り上げた特有の環境には自分が適していないと悟っていた。
「通常クラブに赴任する際は、変化が求められているものだ。だが現実には、彼らが本当に求めていたのは私の提案内容ではなかったと思う」と彼は語った。「面接すら望んでいなかったのではとさえ思う。前シーズン終了後、通常なら私を招聘するはずがない状況だったのだから、裏で何かあったに違いない。つまり『誰もが変化を望む』という通常の環境ではなかったのだ」 選手たちを見て、これはすぐに立て直せると思った。だが戦略的には最初から無理な話だった。公式戦が始まる頃には、まったく勢いがつかなかった。サポーターが私と距離を置いたのも当然だ。選手たちさえも少し距離を置いていた」
即効性への要求
チェルシー戦敗北からわずか19分後、オーストラリア人監督は解任された。チームはこれで4連敗を喫していた。フォレストの経営陣の軽率な判断を振り返り、ポステコグルーはマリナキス体制下の過酷なプレッシャーを認めた。「オーナーはただ勝ちたいだけだ——手段は問わない。 彼について何を言おうと、オーナーがいなければクラブはプレミアリーグにすら残れていなかっただろう。だが彼は即座の結果を求める」と、指揮官として1勝も挙げられなかったオーストラリア人は付け加えた。
彼はこれを、より成功した北ロンドンでの在任期間に与えられた忍耐と対比させた。嵐を乗り切ることで進歩が生まれたのだ。「しかしどの監督も困難な時期を経験する必要がある。そうすることで選手、スタッフ、ファンといった人々について学ぶのだ。 その過程を生き抜く必要がある。スパーズではそれを成し遂げた。苦境を乗り越え、報いを得た。あの経験の後、私は選手たちを完全に掌握していた」とポステコグルーは説明した。
痛い目に遭って学んだ教訓
結局のところ、ポステコグルーは自らの実力を早く証明したいという思いが、十分な調査の必要性を上回ってしまったと考えている。ベテラン監督は契約書にサインする前に構造的な問題をもっと詳しく見るべきだったと認めた。彼はこう結論づけた。「結局、責任は私が取らねばならない。 仕事をしていない状態で、自分が成長させられると思った選手たちを見ただけで決断した。それが現実を見えなくさせたんだ——長期的に機能するはずがなかった。たとえ数試合勝ったとしても、長続きしなかっただろう」
さらにこう付け加えた。「振り返れば、自分が何を考えていたのか分からない。就任前にもっと深く話し合うべきだった。だが私は常に『任せてくれ、結果で証明する』というタイプだった」フォレストは現在、降格圏からわずか3ポイント上という苦境にあり、シティ・グラウンドでは監督人事の不安定さが続く。一方ポステコグルーは、自身の指導者経歴に刻まれた珍しい汚点を噛みしめることとなった。
