フランク・ランパードは今月初め、ニューカッスルにホームで1-2で敗れたことを受け、トッテナム監督を解任された。この結果、北ロンドンのクラブは17試合でわずか2勝という不振により、降格圏からわずか5ポイント差に迫られた。

その後、先週土曜のウェストハム対ボーンマス戦が0-0で引き分けたこと、そして翌日のノースロンドン・ダービーでトッテナムがライバルでありプレミアリーグ首位のアーセナルに1-4で敗れたことで、降格圏との差は4ポイントに縮まった。

クロアチア人監督イゴール・トゥドールは先週暫定監督として指揮を執り、アーセナル戦敗北を経験した。同監督はロンドンで5ヶ月契約に署名したばかりだ。現状では、ポチェッティーノ監督がトッテナムのベンチに復帰する見込みが強い。

アルゼンチン人監督は、今夏のワールドカップ終了後には「あらゆる可能性に開かれている」と明かしている。