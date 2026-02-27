Goal.com
ライブ
United States Coach Mauricio Pochettino Press Conference After 2026 World Cup DrawGetty Images Sport

翻訳者：

「あらゆる可能性にオープンだ！」―米国代表監督マウリシオ・ポチェッティーノ、今夏のトッテナム復帰の可能性を否定せず

マウリシオ・ポチェッティーノは、2026年ワールドカップ終了後にトッテナムへの劇的な復帰の可能性を残している。アルゼンチン人監督は今夏北米で開催される大会を最後に米国代表監督を退任し、トッテナム・ホットスパー・スタジアムでトーマス・フランクの後任として長期的に指揮を執るため、スパーズへの移籍が噂されている。

  • Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    トッドがトッテナム指揮官に就任

    フランク・ランパードは今月初め、ニューカッスルにホームで1-2で敗れたことを受け、トッテナム監督を解任された。この結果、北ロンドンのクラブは17試合でわずか2勝という不振により、降格圏からわずか5ポイント差に迫られた。

    その後、先週土曜のウェストハム対ボーンマス戦が0-0で引き分けたこと、そして翌日のノースロンドン・ダービーでトッテナムがライバルでありプレミアリーグ首位のアーセナルに1-4で敗れたことで、降格圏との差は4ポイントに縮まった。

    クロアチア人監督イゴール・トゥドールは先週暫定監督として指揮を執り、アーセナル戦敗北を経験した。同監督はロンドンで5ヶ月契約に署名したばかりだ。現状では、ポチェッティーノ監督がトッテナムのベンチに復帰する見込みが強い。

    アルゼンチン人監督は、今夏のワールドカップ終了後には「あらゆる可能性に開かれている」と明かしている。

    • 広告

  • 「何にでもオープン！」

    ポチェッティーノ監督はスペインのラジオ局「ラジオガセタ・デ・ロス・デポルテス」に対し、ワールドカップに集中していると語り、こう述べた。「噂は常にあります。私は常に（クラブと）結びつけられています。トッテナムと、かつてエスパニョールや他のクラブと結びつけられたように」

    結局のところ、特にそれらのクラブでの私の経歴ゆえに、状況が思わしくない時、人々は感情に流され『マウリシオ（監督）時代は良いサッカーをしていた』などと口にするものだ。 

    「でも違う。我々はワールドカップ、アメリカ代表に集中している。契約はワールドカップ終了後までだから、その後は状況を見て判断する。あらゆる可能性に開かれている、そうだろう？」

    アメリカは自国開催のワールドカップで比較的突破可能なグループに組み込まれ、オーストラリア、パラグアイ、そしてトルコ、ルーマニア、スロバキア、コソボのいずれかと対戦する。今夏、ホームアドバンテージを活かすべく戦う。 

  • United States Coach Mauricio Pochettino Press Conference After 2026 World Cup DrawGetty Images Sport

    ポチェッティーノは2019年にトッテナムを去った

    ポチェッティーノは2014年、サウサンプトン監督としての短い期間で注目を集めた後、トッテナム監督に就任した。ロンドン北部での指揮期間中、ポチェッティーノは2016-17シーズンにクラブ史上最高となるリーグ2位を達成。さらに2015年のEFLカップ決勝と2019年のチャンピオンズリーグ決勝でいずれも準優勝を果たした。

    しかし2019-20シーズンのプレミアリーグ開幕戦ではチームが精彩を欠き、ポチェッティーノは2019年11月に解任された。 トッテナム退任から1年余り後、ポチェッティーノはPSGの監督に就任。フランスの強豪を率いて2020年トロフェ・デ・シャンピオン、2021年クープ・ドゥ・フランス、2021-22シーズンリーグ・アン優勝に導いた。

    そして2022年にPSGを去ってから1年後、ポチェッティーノはチェルシーの監督に就任した。しかしスタンフォード・ブリッジでの指揮官としての役割はわずか1年で終え、2024年9月に現在のアメリカ代表監督職に就いた。

  • 次に何が来る？

    ポチェッティーノが去った後、スパーズはジョゼ・モウリーニョ、ヌーノ・エスピリト・サント、アントニオ・コンテ、アンジェ・ポステコグルー、そして直近ではフランクといった監督の下でプレミアリーグ順位を徐々に落としてきた。

    デンマーク人監督は昨夏、北ロンドンでポステコグルーの後任に就任した。オーストラリア人監督がクラブの長きにわたるタイトル待望を終わらせ、ヨーロッパリーグ優勝をもたらしたにもかかわらずである。しかしポステコグルーは前季、昇格組3チーム（レスター、イプスウィッチ、サウサンプトン）がトップリーグ復帰で苦戦する中、17位でシーズンを終える結果となった。

    しかし現在、スパーズは降格争いに巻き込まれており、最近の急激な不振からの回復を望んでいる。実際、スパーズは2026年に入ってリーグ戦未勝利で、日曜日のフラム戦を控えた時点で、今季9試合でわずか4ポイントしか獲得できていない。

プレミアリーグ
フラム crest
フラム
FUL
トッテナム crest
トッテナム
TOT
0