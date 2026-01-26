Getty
「あまりにも大きな力」― クリスチャン・プリシッチのMLS移籍が最悪の選択となる理由。米国代表レジェンド、ブラッド・フリーデルがACミランの契約問題に「しっかりしろ」と主張
サッカーの成長：メッシらがMLSブランドを構築
27歳のプルシッチはキャリアの絶頂期にある。イタリアで安定した活躍を続け、自身の可能性を完全に開花させたことを示している。得点面では自己最高記録を更新し、ロッソネリ（ACミラン）の象徴的存在となった。
代表レベルでも同様の評価を得ており、長らく米国代表の最も目立つ存在として活躍。今夏開催の自国ワールドカップでは再び世界の舞台に立つことになる。
この大会はアメリカサッカーのさらなる発展に寄与するだろう。8度のバロンドール受賞者リオネル・メッシらがMLSのブランド構築に貢献しているように。アルゼンチンの史上最高の選手は、インテル・マイアミでも衰えを見せない。
さらなるビッグネームの渡米が噂される中、移籍の噂は絶えないが、フリーデルはプリシッチらが近い将来その道を選ぶべきではないと確信している。
MLSが今のところプリシッチを避けるべき理由を説明
スポーツブックレビュー・ドットコム（BetMGMボーナスコードなどのオファーを掲載・レビューするサイト）を通じて発言した元米国代表GKブラッド・フリーデルは、GOALの取材に対し「将来的に、はい」と回答。 こう考えてほしい——単なるアメリカサポーターの立場から言えば、代表チームのトップ選手には可能な限り最高峰の舞台でプレーしてほしい。そうすることで代表チームが世界の強豪と互角に戦えるからだ。 全員がヨーロッパでプレーする必要は全くない。MLS選手も当然いるべきだ。しかし、トップ選手全員がMLSに集まれば、精神的に遥かに楽なリーグで、基準が下がっても許され、昇降格もなく、後ろを気にすることもほとんどない。選手たちが次の契約がいつ来るかわからず、常に自分のポジションを狙う若手選手が迫り、常に成長し続けなければならない状況こそが理想だ。
「ウェストン・マッケニーやクリスチャン・プリシッチのような選手がMLSクラブに入れば、あまりにも大きな影響力を持つだろう。彼らが単なる成長に集中できなくなるのではと懸念する。それが私の心配だ。全ての選手がそうではない。自己動機付けできる者もいるが、そうでない選手も大勢いる。
「NBA選手がユーロリーグとNBAのどちらでプレーするか、という例えに当てはまるだろう。プレミアリーグでプレーする機会があり、その実力と能力があるなら、別の国でプレーしチャンピオンズリーグに出場できる——それが現時点でクラブサッカーの最高峰だ。 だから、自分を試して挑戦すべきだ。それが米国代表選手の大半への私の願いだ。全員ではないが、いずれクリスチャン（クラウス）、ウェストン（・マッケイ）、タイラー（・アダムス）らが戻り、全員がMLSでキャリアを終える姿を見たい。それは素晴らしいことだ。だがキャリアの絶頂期において、MLSはまだそのレベルに達していないと思う」
契約問題：プリシッチはプレミアリーグ再挑戦を望むか？
プリシッチは将来について重大な決断を迫られている。ACミランでは現時点で新たな契約条件が合意されていない。サン・シーロでの契約は2027年まで有効で、12ヶ月の延長オプションが付帯している。
移籍説が浮上する中、プレミアリーグのクラブが元チェルシーのスター選手に熱心に関心を示していると報じられている。プリシッチが再びイングランドのトップリーグに挑戦する可能性について問われたフリーデルは次のように述べた。「クリスチャンとは個人的な面識はない。私がユース代表チームにいた頃、彼は常にシニアチームに所属していた。 彼の発言を改めて読み返したが、チェルシーではピッチ外で苦労していたようだ。イタリアに移籍後はピッチ外での負担が軽減された。今は数歳年を取り、さらに成熟しているので、移籍を望むかもしれない。
「彼にその才能はあるか？ もちろん、才能は確かにある。ただ現在の契約条件はプレミアリーグの多くのクラブにとって厄介かもしれない。彼の年俸は決して低くなく、彼自身も低額を要求しないだろうから。だが、どうだろうか。彼は今、信じられないほど好調なプレーを続けている場所を見つけた。そんな場所から移るのか？ 隣の芝生は青いものか？ 難しい問題だ。
「家族やアドバイザーとの内部協議が数多く行われるだろう。契約を締結していない事実が、彼が他を模索している可能性を世界に思わせる。現時点で契約が存在するかどうかが証明となる。 もう一つの問題は、ACミラン自体にも内部問題があることだ。彼自身は残留を望んでいるが、クラブも体制を整える必要があるのかもしれない。もしクラブがそれを実行し、証明できれば、彼は契約するだろう。そういう可能性もある」
ワールドカップ期間：プリシッチが世界舞台で注目を集める可能性あり
ミランはプリシッチとその代理人との接触を継続しており、全ての関係者に合意できる妥協点を見いだせることを望んでいる。現時点では、チャンピオンズリーグ優勝経験を持つペンシルベニア州出身の選手は、セリエA優勝争いへの貢献に集中しており、ピッチ外での気を散らす要素を避けることが重要だ。
これらの問題は夏に改めて協議される可能性があり、プリシッチはワールドカップを「ショーウィンドウ」として活用し、攻撃的インスピレーションを求める求婚者たちに自身の価値をアピールするかもしれない。米国への復帰は、より長期的な構想の一部として位置付けられる可能性がある。
