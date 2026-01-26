「あまりにも大きな力」― クリスチャン・プリシッチのMLS移籍が最悪の選択となる理由。米国代表レジェンド、ブラッド・フリーデルがACミランの契約問題に「しっかりしろ」と主張

プリシッチは将来について重大な決断を迫られている。ACミランでは現時点で新たな契約条件が合意されていない。サン・シーロでの契約は2027年まで有効で、12ヶ月の延長オプションが付帯している。

移籍説が浮上する中、プレミアリーグのクラブが元チェルシーのスター選手に熱心に関心を示していると報じられている。プリシッチが再びイングランドのトップリーグに挑戦する可能性について問われたフリーデルは次のように述べた。「クリスチャンとは個人的な面識はない。私がユース代表チームにいた頃、彼は常にシニアチームに所属していた。 彼の発言を改めて読み返したが、チェルシーではピッチ外で苦労していたようだ。イタリアに移籍後はピッチ外での負担が軽減された。今は数歳年を取り、さらに成熟しているので、移籍を望むかもしれない。

「彼にその才能はあるか？ もちろん、才能は確かにある。ただ現在の契約条件はプレミアリーグの多くのクラブにとって厄介かもしれない。彼の年俸は決して低くなく、彼自身も低額を要求しないだろうから。だが、どうだろうか。彼は今、信じられないほど好調なプレーを続けている場所を見つけた。そんな場所から移るのか？ 隣の芝生は青いものか？ 難しい問題だ。

「家族やアドバイザーとの内部協議が数多く行われるだろう。契約を締結していない事実が、彼が他を模索している可能性を世界に思わせる。現時点で契約が存在するかどうかが証明となる。 もう一つの問題は、ACミラン自体にも内部問題があることだ。彼自身は残留を望んでいるが、クラブも体制を整える必要があるのかもしれない。もしクラブがそれを実行し、証明できれば、彼は契約するだろう。そういう可能性もある」