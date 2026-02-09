Getty/GOAL
「あの子のキャリアから1年を奪ったんだ！」― ガリー・リネカー、出場機会不足を理由にコビー・マイヌーに元マンU監督ルーベン・アモリンを訴えるよう促す。中盤の選手はマイケル・キャリックの下で輝きを放っている
アモリンに冷遇されたマヌーが移籍の噂を生んだ
マイヌーは一時はオールド・トラッフォードを去る運命にあるかに見えた。冬の移籍市場が開幕した時点で、この若き選手はアモリム監督の下で影の存在に甘んじていたのだ。2025-26シーズン前半戦を通じて、彼はプレミアリーグでの先発出場を果たせなかった。
イタリアからの関心が報じられ、セリエA王者ナポリが獲得競争を主導していたが、1月5日にアモリム監督が解任された。この決定がマイヌーに新たなスタートをもたらし、彼はその機会を最大限に活用。現在では新契約の噂も浮上している。
マヌーはマンチェスター・シティ、アーセナル、フラム、トッテナムを相手に4連勝を続けるカーリック監督の下で全試合に出場。イングランド代表のワールドカップ計画において、再び選出候補に名を連ねる可能性が出てきた。
ラインカーは冗談めかして、マイヌーがアモリムを訴えるべきだと提案した。
元『マッチ・オブ・ザ・デイ』司会者のリネカーは『レスト・イズ・フットボール』ポッドキャストでこう語った。「知ってるか？もし俺がコビー・マイヌーだったら——冗談で言ってるんだが——あの男（アモリム）を訴えるべきか考え込んでるだろうな。
「あの子のキャリアから1年を奪ったんだ。この子は素晴らしいサッカー選手だ。神様、彼はそれをとても簡単にこなしている。ボールを欲しがり、周囲に誰がいようと受け取り、ターンし、常に正しい判断を下す。優雅だ。まったくもって！彼はそのキャリアに完全に悪影響を与えた」
イングランド代表で80試合出場48得点を記録したラインカーは続けた。「もし彼がワールドカップ代表に選ばれなければ…おそらく選ばれるだろう。怪我なくプレーを続ければね。だって彼は本当に素晴らしい選手だから。
「弟が『フリー・コビー』と書かれたTシャツを着て問題を起こしたのは知っているが、彼の主張は完全に正しい。一体何を考えていたんだ、あのアモリンは？！」
キャリックはマイヌーにはまだ伸びしろがあると主張している
キャリックはマイヌーの軌道修正に貢献しており、元レッドデビルズMFはこの地元育ちのスター選手にさらなる潜在能力が秘められていると確信している。キャリックは次のように語っている： 「彼には間違いなくさらなる成長の余地がある。年齢的にもキャリアの段階的にも、まだ本当に始まったばかりだと言えるだろう。ビッグゲームやプレッシャーのかかる状況での豊富な経験が、彼の成長とサッカーの理解を深める助けになるはずだ。
「カシミロ（カシミロ）と並んでプレーし、彼から学ぶことで、おそらく自覚していないが、彼のそばにいるだけで自然と吸収していることがある。周囲の選手たちからも同様だ。これは彼の学びと成長の過程の一部だと思う。
「彼が加入して4試合を戦い、リズムを掴んだことは強く認識している。若手選手には好調期と少し落ち込む時期があるものだ。それが突然の出来栄えの良し悪しではなく、コビーは彼自身なのだ。
「こうした波を管理することは、特に若い選手にとって非常に重要だ。彼は現在素晴らしい活躍を見せており、試合に大きな影響を与えている。我々は今後も彼と協力し、サポートを続けながら、成長を促していくつもりだ」
キャリア初期の試練期をどう乗り越えたか問われると、キャリックは続けた。「コビーの能力と貢献度には疑いがない。だが彼はまだ若く、肩に過重な責任を背負わせたり過度な期待をかけたりしないよう注意が必要だ。彼は今も学び続けている」
「大きな成功を経験した後、しばらく出場機会がなかったため、実際の年齢や経験以上に成熟しているように見られがちだ。しかし彼の功績として、離脱期間を経て再びリズムを取り戻したことが挙げられる。これは容易なことではない。身体的にも精神的にも適応したのだ」
「ボールを扱う能力は証明済みだ。時間をかけて確実に成長していくと確信している。我々は忍耐強く、常に過剰な期待を押し付けない姿勢が求められる」
マンチェスター・ユナイテッド 2025-26シーズンの試合日程：レッドデビルズが5連勝を目指す
マンチェスター・ユナイテッドは火曜日にウェストハム戦を控えており、マヌーはチームが5連勝を達成し、熱狂的サポーター「ザ・ユナイテッド・ストランド」が待望の散髪を実現できるよう貢献したいと考えている。ロンドン東部での好結果が、キャリック監督率いるチームをプレミアリーグ上位4位圏内に留め、チャンピオンズリーグ出場権獲得への道筋を維持するだろう。
