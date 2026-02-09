「あの子のキャリアから1年を奪ったんだ！」― ガリー・リネカー、出場機会不足を理由にコビー・マイヌーに元マンU監督ルーベン・アモリンを訴えるよう促す。中盤の選手はマイケル・キャリックの下で輝きを放っている

キャリックはマイヌーの軌道修正に貢献しており、元レッドデビルズMFはこの地元育ちのスター選手にさらなる潜在能力が秘められていると確信している。キャリックは次のように語っている： 「彼には間違いなくさらなる成長の余地がある。年齢的にもキャリアの段階的にも、まだ本当に始まったばかりだと言えるだろう。ビッグゲームやプレッシャーのかかる状況での豊富な経験が、彼の成長とサッカーの理解を深める助けになるはずだ。

「カシミロ（カシミロ）と並んでプレーし、彼から学ぶことで、おそらく自覚していないが、彼のそばにいるだけで自然と吸収していることがある。周囲の選手たちからも同様だ。これは彼の学びと成長の過程の一部だと思う。

「彼が加入して4試合を戦い、リズムを掴んだことは強く認識している。若手選手には好調期と少し落ち込む時期があるものだ。それが突然の出来栄えの良し悪しではなく、コビーは彼自身なのだ。

「こうした波を管理することは、特に若い選手にとって非常に重要だ。彼は現在素晴らしい活躍を見せており、試合に大きな影響を与えている。我々は今後も彼と協力し、サポートを続けながら、成長を促していくつもりだ」

キャリア初期の試練期をどう乗り越えたか問われると、キャリックは続けた。「コビーの能力と貢献度には疑いがない。だが彼はまだ若く、肩に過重な責任を背負わせたり過度な期待をかけたりしないよう注意が必要だ。彼は今も学び続けている」

「大きな成功を経験した後、しばらく出場機会がなかったため、実際の年齢や経験以上に成熟しているように見られがちだ。しかし彼の功績として、離脱期間を経て再びリズムを取り戻したことが挙げられる。これは容易なことではない。身体的にも精神的にも適応したのだ」

「ボールを扱う能力は証明済みだ。時間をかけて確実に成長していくと確信している。我々は忍耐強く、常に過剰な期待を押し付けない姿勢が求められる」