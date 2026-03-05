Getty Images Sport
「あと10球」―ウィリアム・オスラはニューカッスルの練習で驚くほど遅くまで残り、マンチェスター・ユナイテッド戦で決めたあのゴールを再現するために練習を続けた。
終盤の劇的な展開でオスラが決勝点を叩き込む
プレミアリーグの一戦は前半終了間際に混乱を極めた。ジェイコブ・ラムジーが明らかなダイビング行為で2度目の警告を受け退場処分となったが、アンソニー・ゴードンがPKで先制点を奪取。その後カゼミーロが同点弾を決めたものの、オスラがロスタイムに劇的な決勝ゴールを叩き込み、3連敗で苦しんでいたエディ・ハウ率いるチームに貴重な勝ち点3をもたらした。
ハウがオシュラの練習場でのルーティンを明かす
22歳のフォワードは驚異的なスピードと冷静さで決勝点を叩き込んだ。このゴールについて監督は「偶然の産物ではない」と断言した。ハウ監督は、この若手がまさにこの状況を完璧に再現するため、わずか24時間前にトレーニング場で追加練習を自ら志願していたことを明かした。
ニューカッスルの監督は試合後こう語った。「芝生が尽きてボールがアウトになるかと思った瞬間があった。それでもボールをキープしたのは本当に見事だった… ウィルは昨日の練習後、さらに10本のボールを要求した。今日のゴールと全く同じフィニッシュを10回練習したかったのだ。10本中8本を成功させた。これは全て選手自身の功績だ。彼は自ら望み、退場前にさらに練習したかった。私は『努力すれば報われる』を強く信じる。彼個人として心から喜んでいる」
マグパイズにとって「大きな」後押し
ここ数週間勢いを失っていたチームにとって、この勝利はシーズンの転機となるものだった。ハウ監督は、退場による不利な状況でも士気を落とさなかったチームのメンタリティを即座に称賛した。
彼は続けた。「我々にとって非常に大きな勝利だ。必要だったと思う。必要だと分かっていた。プレミアリーグでは厳しい時期が続いていた。最近の試合では内容が悪くなかったものもあったが、勝てる試合を落とす方法を見つけてしまっていた。 今日は試合開始から非常に好調だったが、レッドカードを受けた。選手たちが『またか』と自己憐憫に陥るのも無理はない状況だった。それが彼らへの最大の賛辞だ。後半戦では全員が立ち上がり、さらに力を出し、勝利を信じ続けた。見事な試合の締めくくりだった」
FAカップではマンチェスター・シティ戦が続く
ニューカッスルはプレミアリーグの試合を一時中断し、FAカップ5回戦のマンチェスター・シティ戦に集中した後、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦のバルセロナ戦（第1戦）をホームで迎える。一方のマンチェスター・ユナイテッドは、この劇的な敗戦を悔やむ長い11日間を過ごすことになる。FAカップでの早期敗退により、3月15日のアストン・ヴィラ戦まで試合がない状態だ。
