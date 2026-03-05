「あと10球」―ウィリアム・オスラはニューカッスルの練習で驚くほど遅くまで残り、マンチェスター・ユナイテッド戦で決めたあのゴールを再現するために練習を続けた。

22歳のフォワードは驚異的なスピードと冷静さで決勝点を叩き込んだ。このゴールについて監督は「偶然の産物ではない」と断言した。ハウ監督は、この若手がまさにこの状況を完璧に再現するため、わずか24時間前にトレーニング場で追加練習を自ら志願していたことを明かした。

ニューカッスルの監督は試合後こう語った。「芝生が尽きてボールがアウトになるかと思った瞬間があった。それでもボールをキープしたのは本当に見事だった… ウィルは昨日の練習後、さらに10本のボールを要求した。今日のゴールと全く同じフィニッシュを10回練習したかったのだ。10本中8本を成功させた。これは全て選手自身の功績だ。彼は自ら望み、退場前にさらに練習したかった。私は『努力すれば報われる』を強く信じる。彼個人として心から喜んでいる」