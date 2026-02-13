マクリーンは、サッカー引退後にボクシングへの転向を検討していることを明かした。このミッドフィルダーは北アイルランドのデリー生まれで、レックサムでの3年間を経て古巣クラブに復帰している。

2025年、ウェストライフのメンバーであるニッキー・バーンとのインタビューでマクリーンはこう語った。「正直に言うと、ここ2、3ヶ月までは（レックサムで）本当に楽しんでいた。理想的とは言えず、望むほど出場機会が得られていない。それは決して良いことではない」

「プレーしたいし、戦力の一員でありたい。出場機会がない状況には昔からうまく対処できていない。悪い時期とは言わないが、個人的には楽しめなかった。若い頃は馬鹿げたことをしたり、年を重ねるほど成熟した対応ができずに状況を処理できなかったものだ。

「今は、そのフラストレーションやイライラをトレーニングに集中させるんだ。昔は子供みたいに駄々をこねてたけど、今はサンドバッグにぶつけることで少しはストレス発散できてる。終わった後は気分が楽になるんだよ」