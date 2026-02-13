Getty Images Sport
「あいつは狂ってる、誰とでも戦うぞ！」―レックサムの英雄ジェームズ・マクリーン、プロボクシングデビュー戦でジェイク・ポールまたはKSIとの対戦が後押しされる
マクリーンがボクシングを追求している
マクリーンは、サッカー引退後にボクシングへの転向を検討していることを明かした。このミッドフィルダーは北アイルランドのデリー生まれで、レックサムでの3年間を経て古巣クラブに復帰している。
2025年、ウェストライフのメンバーであるニッキー・バーンとのインタビューでマクリーンはこう語った。「正直に言うと、ここ2、3ヶ月までは（レックサムで）本当に楽しんでいた。理想的とは言えず、望むほど出場機会が得られていない。それは決して良いことではない」
「プレーしたいし、戦力の一員でありたい。出場機会がない状況には昔からうまく対処できていない。悪い時期とは言わないが、個人的には楽しめなかった。若い頃は馬鹿げたことをしたり、年を重ねるほど成熟した対応ができずに状況を処理できなかったものだ。
「今は、そのフラストレーションやイライラをトレーニングに集中させるんだ。昔は子供みたいに駄々をこねてたけど、今はサンドバッグにぶつけることで少しはストレス発散できてる。終わった後は気分が楽になるんだよ」
マクリーンはKSIと戦うのか、それともジェイク・ポールと戦うのか？
KSI とジェイク・ポールは、YouTube で得た名声を活かして、セレブボクシングの分野に進出し、膨大な視聴者数を獲得しています。
元アイルランド代表のジェフ・ヘンドリックは、マクリーンはあらゆる対戦相手に「オープン」だと語っている。
同氏はフルーティー・キングに、「彼はプロのボクシングの試合を熱望している。彼はオープンだ。インタビューでもソーシャルメディアでも、彼はそう語っている。彼をフォローしている人なら誰でも、彼がほとんど毎日ボクシングをしていることを知っているだろう。それは彼にとって単なる趣味ではなく、彼がこのスポーツを愛しているからだ。彼はプロの試合に出場すると固く決心しているので、対戦相手が誰になるかはわからない。
「プロ戦をしないとは言えない。むしろ可能性は高いと賭けてもいい。ジェイク・ポールやKSIと対戦できるか？
「彼は数年間、ボクシングを真剣にトレーニングしてきた。かなりの実力者になるだろう。そして彼のフィットネスは、サッカーを通じて知っているが、トップレベルだ。
「私が一緒にプレーした中で最もフィットした選手の一人だ。だから準備は整っているし、戦える。もし試合が決まれば、彼は狂ってるから誰とでも戦うだろう。だからリングウォークを一緒にやってほしいと頼んでくれることを願っているよ」
マクリーン氏の「シュールな」動き
マクリーンは1月の移籍市場でデリー加入が決まった際、興奮を表明した。
記者会見で彼は語った。「現実とは思えないが、ついにこの日が来た。早くプレーを始めたい。レックサムの対応はまさに一流で、帰還を可能な限り容易にしてくれた。監督とも話したが…『帰るべき場所へ戻りたい』と伝えた」
キャリアにおける挑戦は好きだが、これはおそらく私が挑む最高の挑戦の一つだ。ここが私のキャリア最後のクラブであり、ここでキャリアを終える。もしここでリーグタイトルを勝ち取り、その形で引退できれば、これ以上ない最高のシナリオだ」
彼のマネージャー、ティアナン・リンチはこう付け加えた。「私にとってもチームにとっても、迷う余地はなかった。彼がサッカー界で成し遂げたことは、言うまでもなく自明の事実だ。しかし彼が我々のロッカールームにもたらすもの、その経験と規律。彼を迎えられることに心から喜びを感じている。
「彼の存在は我々の全ての活動の水準を引き上げる。彼と会話すればそれが理解できる。今重要なのは、我々が実際に成果を出すことだ」
次に何が来る？
マクリーンは近い将来ボクシングの試合を行う可能性が高く、その野望を固く心に抱いている。
彼はこう語った。「ボクシングはやりたい。ミスフィッツ（ボクシング団体）はプロボクサーではない多くの人々に機会を提供し、ボクサーとしての体験をさせてくれるんだ」
「間違いなくやりたいことだ。裏では話も進んでいるが、今は契約中だ。近い将来に必ず実現させたい」
「今のトレーニングの多くはボクシングだ。サッカーよりもボクシングへの情熱の方が強い。サッカーよりボクシングを観戦したい。これはやりたいことだし、人生でやってみたいことのリストからチェックしたい経験だ」
