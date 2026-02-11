「あいつは本当に頭にくる！」―ウェイン・ルーニー、フランク・イレットを痛烈批判。マンチェスター・ユナイテッドのチームから注目を集めようとした「ユナイテッド・ストランド」の髪型パフォーマンスが話題を呼んだ件について

マンチェスター・ユナイテッドの引き分け後、イレットの挑戦は嘲笑の的となった。TNT解説者のミハイル・アントニオが試合についてこう語った：「彼らにはまだ絶好のチャンスがある。今最も好調なチームだ。アーセナルを倒し、マンチェスター・シティも倒した。特にあの男のためにも勝利を望んでいたはずだ。名前は覚えていないが、彼は散髪したかったんだ。 今じゃもうダメだぜ！彼らはおそらく最も好調なチームだ。特にウェストハムの戦い方では、ここでの試合は難しかった。[ウェストハム]は守備を固め、[ユナイテッド]は突破に苦労した。[ユナイテッド]はクロスを増やすためストライカーを投入せざるを得なかった。それが引き分けの唯一の理由だ。トップ4入りしない理由が見当たらない」

キャリックは勝利を逃した失望についても語った。MUTVにこう語った。「我々はまずまずだった。少しがっかりしていると思う。間違いなくベストの状態ではなかった。ここ5試合は本当に高いレベルで戦ってきた。 敵地は厳しい場所だ。相手も粘り強く、我々には決定的な鋭さや閃きが欠けていた。しかし終盤の同点弾で示したチームスピリットは称賛に値する。必要な時に発揮できる資質は貴重だ。1点を持ち帰り、次へ進む」

