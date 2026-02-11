Imago/Getty Images
「あいつは本当に頭にくる！」―ウェイン・ルーニー、フランク・イレットを痛烈批判。マンチェスター・ユナイテッドのチームから注目を集めようとした「ユナイテッド・ストランド」の髪型パフォーマンスが話題を呼んだ件について
ウェストハム、散髪への夢を断つ
ウェストハムは火曜夜、マンチェスター・ユナイテッドとの1-1の引き分けにより、ユナイテッド・ストランドの待望の散髪への夢を打ち砕いた。キャリック監督率いるチームは4連勝中で、イレットがようやく散髪待ちの長い期間を終えられるかもしれないという期待が高まっていた。しかし、ロンドンのスタジアムでは、途中出場のベンジャミン・セスコがロスタイムに同点ゴールを決めたおかげで、レッドデビルズは辛うじて1ポイントを奪うにとどまった。
引き分けに落胆したイレットだが、この挑戦は継続される。一方で自身のSNS企画が慈善活動への寄付を集め続けることに喜びも示した。「慈善活動のためなら長ければ長いほど良い」とイレットはライブ配信で語った。「これは決して私個人のためではない。そう見られるかもしれないが、それでも無敗記録は続き、好調を維持している」
ルーニーがザ・ユナイテッド・ストランドを痛烈に批判
ルーニーは火曜日のウェストハム戦を前に、ユナイテッド・ストランドで激怒した。彼は「ノー・ティッピー・タッピー・フットボール」ポッドキャストでこう語った。「こいつを国中どこかに放り出したい。本当に頭にくる。マイケル・キャリックとマンチェスター・ユナイテッドが5連勝を目指しているのに、話題はこの男の散髪のことばかりだ。 もしユナイテッドが勝ったら、彼はきっと打ちのめされるだろう。だって彼は無関係な存在になるんだから」
「今、切らせたりしないぞ！」
マンチェスター・ユナイテッドの引き分け後、イレットの挑戦は嘲笑の的となった。TNT解説者のミハイル・アントニオが試合についてこう語った：「彼らにはまだ絶好のチャンスがある。今最も好調なチームだ。アーセナルを倒し、マンチェスター・シティも倒した。特にあの男のためにも勝利を望んでいたはずだ。名前は覚えていないが、彼は散髪したかったんだ。 今じゃもうダメだぜ！彼らはおそらく最も好調なチームだ。特にウェストハムの戦い方では、ここでの試合は難しかった。[ウェストハム]は守備を固め、[ユナイテッド]は突破に苦労した。[ユナイテッド]はクロスを増やすためストライカーを投入せざるを得なかった。それが引き分けの唯一の理由だ。トップ4入りしない理由が見当たらない」
キャリックは勝利を逃した失望についても語った。MUTVにこう語った。「我々はまずまずだった。少しがっかりしていると思う。間違いなくベストの状態ではなかった。ここ5試合は本当に高いレベルで戦ってきた。 敵地は厳しい場所だ。相手も粘り強く、我々には決定的な鋭さや閃きが欠けていた。しかし終盤の同点弾で示したチームスピリットは称賛に値する。必要な時に発揮できる資質は貴重だ。1点を持ち帰り、次へ進む」
マンチェスター・ユナイテッドはイレットについて何と言っているのか？
キャリックはまた、ウェストハム戦を控えたユナイテッド・ストランドの挑戦について問われ、そのパフォーマンスを軽視した。彼は記者団にこう語った。「ああ、確かに承知しているよ。 むしろ子供たちが教えてくれたくらいだ。プロとしてチームトークに持ち込むようなことではない。背景は理解できるし、確かに笑ってしまうが、結局のところ影響はないだろう」
キャプテンのブルーノ・フェルナンデスも、イレットが理髪店の予約をいつ取るべきか尋ねられ、こう返答した。「いやいや、予約が必要なのは僕自身だ。他人が床屋に行く必要があるかどうかは気にしない。僕にとって重要じゃない」
マンチェスター・ユナイテッドの今後の5試合
ユナイテッドのサポーターは、レッドデビルズの復帰を待つ長い時間を余儀なくされている。キャリック率いるチームはスケジュールに空白期間が生じ、次戦は2月23日のエバートン戦までない。その後プレミアリーグではクリスタル・パレス、ニューカッスル、アストン・ヴィラ、ボーンマスと対戦する。
