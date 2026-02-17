Getty Images Sport
翻訳者：
「ああ、彼を踏んだ」― マンチェスター・シティからレンタル移籍中のクラウディオ・エチェベリが、バルセロナ戦でのジローナの物議を醸した決勝点直前のジュル・クンデへのファウルを認める
ダービーの混乱の中でエチェベリが認めたこと
マンチェスター・シティからレンタル移籍中のエチェベリが、ジローナによる物議を醸す決勝点で中心的な役割を果たした。1-1で拮抗した試合中盤、このアルゼンチン人若手選手がクンデに挑んだことで、ベルトランが86分に決勝ゴールを叩き込んだ。のベンチからの激しい抗議と続くVAR判定にもかかわらず、審判団はゴールを認め、ホームチームに歴史的な勝利をもたらした。
試合前半終了間際、バルセロナはヤマルがPKでゴールポストの基部を直撃する絶好の先制機を逃していた。パウ・クバルシのループヘッドで先制したものの、トーマス・ルマルが直後に同点弾を決め、劇的な終盤の舞台を整えた。試合終了後のエチェベリの告白は、カタルーニャの巨人にとって困難な一週間を経て、バルセロナの苛立ちにさらに拍車をかけた。
エチェベリ自身は記者団に対し率直に語り、高速カウンター中にフランス人DFとの接触があったことを認めた。「確かにクンデの足を踏んだが、高速で走っていたため故意ではない」と認めつつ、「審判がファウルを宣告しても理解できた」と述べた。
- Getty Images Sport
優勝争いの打撃と降格回避の安堵
この敗戦はスペインリーグ優勝争いに重大な変化をもたらした。バルセロナは宿敵レアル・マドリードに2ポイント差をつけられる立場となった。コパ・デル・レイではアトレティコ・マドリードに0-4の大敗を喫したばかりであり、連敗はフリック監督のチームの精神的な強さに深刻な疑問を投げかけている。 ヤマルの不調に象徴される決定力不足が、勢いを再び首都のチームに手渡す結果となった。
ジローナにとってこの3ポイントは、降格回避に向けた戦いで大きな命綱となった。3試合勝ちなしの連敗を止めたミチェル監督率いるチームは、降格圏から5ポイント差をつけ、順位を12位に押し上げた。
ジローナのミシェル監督は「速攻中のプレーだったためVAR検証の対象外」と主張したが、反則を犯した選手自身の認めた発言は、ピッチとVARブース間の意思疎通に問題があったことを示唆している。バルセロナがレバンテ戦に向け再起を図る中、この一件が引き続き注目を集めるだろう。
管理職が論争で対立する
ミシェル監督は勝利の正当性を即座に擁護し、批判派に対し終盤の論争点だけに注目すべきではないと訴えた。「我々が目撃したスペクタクルの後で一つのプレーに固執することは、サッカーの質を貶めるように思える」と記者団に語った。試合を「素晴らしいスペクタクル」と評し、自身の監督キャリアにおける最高のパフォーマンスの一つと位置付け、クンデを巡る単独のインシデントに関わらず、チームの努力が勝利に値すると強調した。
ミシェルはまた、傑出した活躍を見せたデライ・ブラインドとバルサのGKジョアン・ガルシアを称賛する機会も取った。ブラインドのプレーを「ハイプレス戦術への対抗における模範的な授業」と評し、ガルシアについては試合序盤において「バルサのベストプレイヤー」だったと称えた。ミシェルによれば、この勝利はリーグ首位のチームから勝ち点すら奪えると予想していなかったクラブにとって「転機」となるものだ。
一方、バルサのフリック監督は物議を醸した判定に焦点を当てることを拒否し、チームの敗因として言い訳に使うつもりはないと述べた。「どう思う？ファウルだろ？これ以上言う必要はない」と発言。さらに「我々が良いプレーをしていたなら、判定を批判できたかもしれない…だが言い訳に使われたくない」と付け加えた。
節目の出来事と逃した機会
クバルシの先制点は、この10代のディフェンダーにとって画期的な瞬間となった。リーガ・エスパニョーラでの初ゴールを記録したのだ。わずか19歳の彼は、ここ数週間安定感を欠く守備陣の中で数少ない明るい材料であり続けている。しかし、バルセロナが全大会を通じて4試合連続で無失点に抑えられなかった事実により、彼のマイルストーンは影を潜めてしまった。
ヤマルのPK失敗は、今シーズンはそれ以外で驚異的な活躍を見せてきた若きウインガーにとって、統計上の異常値をさらに増やす結果となった。これは彼のプロキャリアにおいて、トップリーグの試合で初めてPKを失敗したケースである。
- AFP
フリックにとっての重要な2週間
バルセロナは現在、レアル・マドリードがオサスナ戦で勝ち点を5点差に広げようとする様子を目の当たりにしながら、過酷なメンタル回復期間に直面している。週中の試合が予定されていないため、フリック監督には時間的余裕がある一方、厳しい監視の重圧も背負っている。特にコパ・デル・レイ準決勝第2戦が迫る中、シーズン中盤の失速が本格的な危機に発展するのを防ぐためには、次のレバンテ戦が「絶対に勝たねばならない試合」となった。
ジローナはこの勢いを維持し、中位チームとのアウェー戦で残留を数学的に確定させたい。エチェベリの成長は、彼が欧州サッカーに適応を続ける中、シティ・フットボール・グループにとって重要な物語であり続けている。
広告