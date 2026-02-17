「ああ、彼を踏んだ」― マンチェスター・シティからレンタル移籍中のクラウディオ・エチェベリが、バルセロナ戦でのジローナの物議を醸した決勝点直前のジュル・クンデへのファウルを認める

マンチェスター・シティからレンタル移籍中のエチェベリが、ジローナによる物議を醸す決勝点で中心的な役割を果たした。1-1で拮抗した試合中盤、このアルゼンチン人若手選手がクンデに挑んだことで、ベルトランが86分に決勝ゴールを叩き込んだ。 のベンチからの激しい抗議と続くVAR判定にもかかわらず、審判団はゴールを認め、ホームチームに歴史的な勝利をもたらした。

試合前半終了間際、バルセロナはヤマルがPKでゴールポストの基部を直撃する絶好の先制機を逃していた。パウ・クバルシのループヘッドで先制したものの、トーマス・ルマルが直後に同点弾を決め、劇的な終盤の舞台を整えた。試合終了後のエチェベリの告白は、カタルーニャの巨人にとって困難な一週間を経て、バルセロナの苛立ちにさらに拍車をかけた。

エチェベリ自身は記者団に対し率直に語り、高速カウンター中にフランス人DFとの接触があったことを認めた。「確かにクンデの足を踏んだが、高速で走っていたため故意ではない」と認めつつ、「審判がファウルを宣告しても理解できた」と述べた。