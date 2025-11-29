このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
J1 リーグ
team-logo横浜F・マリノス
Nissan Stadium
team-logoセレッソ大阪
Yuta Tokuma

【11月30日】横浜F･マリノスvsセレッソ大阪の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J1リーグ第37節

【J1 2025放送予定】明治安田J1リーグ2025第37節、横浜F･マリノス対セレッソ大阪のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025年11月30日(日)に行われる2025シーズンの明治安田J1リーグ第37節で、横浜F･マリノスとセレッソ大阪が対戦する。

本記事では、横浜F･マリノスvsセレッソ大阪の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

横浜F･マリノスvsセレッソ大阪｜試合日程・キックオフ時間

横浜F･マリノスvsセレッソ大阪は、11月30日(日)に横浜FMのホーム、日産スタジアムで開催される。

  • 大会：2025 明治安田J1リーグ 第37節
  • 日時：2025年11月30日(日) 14:00キックオフ
  • 対戦：横浜F･マリノス vs セレッソ大阪
  • 会場：日産スタジアム

横浜F･マリノスvsセレッソ大阪｜放送・配信予定

明治安田J1リーグ第37節の横浜F･マリノスvsセレッソ大阪は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

横浜F･マリノスvsセレッソ大阪のおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J1リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

横浜F･マリノスvsセレッソ大阪 チーム情報

横浜F・マリノス vs セレッソ大阪 スタメン

横浜F・マリノスHome team crest

4-2-1-3

フォーメーション

4-1-2-3

Home team crestOSA
31
木村凌也
35
関富貫太
16
加藤蓮
22
角田涼太朗
44
トーマス・デン
8
喜田拓也
6
渡辺皓太
14
植中朝日
37
ジョルディ・クルークス
17
井上健太
48
谷村海那
1
福井光輝
3
進藤亮佑
16
奥田勇斗
44
畠中槙之輔
22
髙橋仁胡
10
田中駿汰
5
喜田陽
13
中島元彦
11
チアゴ・ アンドラーデ
9
ラファエル・ハットン
48
柴山昌也

4-1-2-3

OSAAway team crest

YFM
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 大島秀夫

OSA
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • アーサー・パパス

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

YFM
-直近成績

ゴールを許す
13/3
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
1/5

OSA
-直近成績

ゴールを許す
10/6
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

YFM

直近の 5 試合

OSA

2

勝利

1

Draw

2

勝利

9

得点

5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

順位表

0