このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
J1 リーグ
team-logo横浜FC
NHK Spring Mitsuzawa Football Stadium
team-logo京都サンガF.C.
【横浜FCvs京都を配信】DMM×DAZNホーダイなら月額プラン最安値で視聴可能！
Yuta Tokuma

【11月30日】横浜FCvs京都サンガF.C.の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J1リーグ第37節

【J1 2025放送予定】明治安田J1リーグ2025第37節、横浜FC対京都サンガF.C.のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

DAZN月額プラン最安値

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイはDAZN月額プラン最安値！

「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得

さらにDMMポイントも付与。いつでも解約可能

DMM×DAZNホーダイ

DAZN月額プラン最安値はこちら

今すぐ登録

2025年11月30日(日)に行われる2025シーズンの明治安田J1リーグ第37節で、横浜FCと京都サンガF.C.が対戦する。

【J1第37節】横浜FCvs京都をライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録録

本記事では、横浜FCvs京都サンガF.C.の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

横浜FCvs京都サンガF.C.｜試合日程・キックオフ時間

横浜FCvs京都サンガF.C.は、11月30日(日)に横浜FCのホーム、ニッパツ三ツ沢球技場で開催される。

  • 大会：2025 明治安田J1リーグ 第37節
  • 日時：2025年11月30日(日) 14:00キックオフ
  • 対戦：横浜FC vs 京都サンガF.C.
  • 会場：ニッパツ三ツ沢球技場

【J1第37節】横浜FCvs京都をライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

横浜FCvs京都サンガF.C.｜放送・配信予定

明治安田J1リーグ第37節の横浜FCvs京都サンガF.C.は、地上波では『NHK京都』が生中継を行い、ネットでは『DAZN』がライブ配信を行う。その他配信や放送はない。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

【J1第37節】横浜FCvs京都をライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

横浜FCvs京都サンガF.C.のおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J1リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

dmm dazn hodai jleague 2025 kvDMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

Jリーグ2025全試合ライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

横浜FCvs京都サンガF.C. チーム情報

横浜FC vs 京都サンガF.C. スタメン

横浜FCHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-1-2-3

Home team crestKSF
21
市川暉記
2
ンドカ・ボニフェイス
16
伊藤槙人
5
福森晃斗
76
山田康太
10
ジョアン・パウロ
15
伊藤翔
48
新保海鈴
8
山根永遠
4
ユーリ・ララ
9
櫻川ソロモン
26
太田岳志
24
宮本優太
50
鈴木義宜
22
須貝英大
2
福田心之助
6
ジョアン・ペドロ
10
福岡慎平
39
平戸太貴
11
マルコ・トゥーリオ
14
原大智
9
ラファエル・エリアス

4-1-2-3

KSFAway team crest

YHF
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 三浦文丈

KSF
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 曺貴裁

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

YHF
-直近成績

ゴールを許す
4/10
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

KSF
-直近成績

ゴールを許す
5/7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

YHF

直近の 5 試合

KSF

0

勝利

0

引分け

5

勝利

5

得点

13
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
4/5

順位表

0