横浜FM、ジャン・クルードが上海海港へ買取OP付き期限付き移籍すると発表「最高のファン・サポーターの皆さんに心から感謝」

横浜F・マリノスは9日、ジャン・クルードが上海海港足球倶楽部へ買取オプション付きの期限付き移籍することを発表した。

2024年夏にゾリャ・ルハーンシクから完全移籍で加入したジャン・クルード。これまで明治安田J1リーグで24試合、天皇杯で2試合に出場していたが、中国に新天地を求めることになった。

横浜FMは公式HPで、ジャン・クルードが上海海港足球倶楽部へ期限付き移籍することを発表。期限付き移籍期間は2026年12月31日まで、また買い取りオプションも付帯するようだ。ジャン・クルードはサポーターへ感謝の言葉を残している。

「日頃より温かいご声援をいただき、本当にありがとうございます。これまで支えてくれたすべての皆さん、そしてどんな時も信じ続け、成長を後押ししてくれた最高のファン・サポーターの皆さんに心から感謝しています。良い時も苦しい時も、常にそばで支えていただきました。この横浜F・マリノスで過ごした時間は、僕にとってかけがえのない特別なものです」

「このたび、期限付き移籍という形で新たなチャレンジに向かうことになりましたが、感謝とリスペクトの気持ちは変わりません。ここで得た経験を糧に、さらに成長した姿で、またこの場所に戻ってこられるように全力で戦ってきます」

「これからも変わらぬ応援をよろしくお願いします。本当にありがとうございました」