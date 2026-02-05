Goal.com
J1 リーグ
team-logo横浜F・マリノス
Nissan Stadium
team-logoFC町田ゼルビア
Yuta Tokuma

【2月6日】横浜F・マリノスvsFC町田ゼルビアのテレビ放送・ネット配信予定｜明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第1節

【J1 2026放送予定】2月6日開催の明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第1節、横浜F・マリノス対FC町田ゼルビアのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2026年2月6日(金)に行われる2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第1節で、横浜F・マリノスとFC町田ゼルビアが対戦する。

本記事では、横浜F・マリノスvsFC町田ゼルビアの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

横浜F・マリノスvsFC町田ゼルビア｜試合日程・キックオフ時間

横浜F・マリノスvsFC町田ゼルビアは、2月6日(金)に横浜FMのホーム、日産スタジアムで開催される。

  • 大会：2026 明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第1節
  • 日時：2026年2月6日(金) 19:00キックオフ
  • 対戦：横浜F・マリノス vs FC町田ゼルビア
  • 会場：日産スタジアム

横浜F・マリノスvsFC町田ゼルビア｜放送・配信予定

明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第1節の横浜F・マリノスvsFC町田ゼルビアは『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

横浜F・マリノスvsFC町田ゼルビアのおすすめ視聴方法

2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

横浜F・マリノスvsFC町田ゼルビア チーム情報

横浜F・マリノス vs FC町田ゼルビア 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • 大島秀夫

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • 黒田剛

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

YFM
-直近成績

ゴールを許す
14/3
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
2/5

MAZ
-直近成績

ゴールを許す
12/5
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

YFM

直近の 5 試合

MAZ

2

勝利

1

Draw

2

勝利

7

得点

8
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

順位表

