『横浜DeNAベイスターズ Haisai Carnival 2026 Supported by FOD』FODにて独占生配信決定！
横浜DeNAベイスターズ Haisai Carnival 2026の配信視聴方法

プロ野球・横浜DeNAベイスターズのファン感謝祭2026のテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

プロ野球・横浜DeNAベイスターズの球団初イベント『横浜DeNAベイスターズ Haisai Carnival 2026 Supported by FOD』が2月18日に開催される。

本記事では『横浜DeNAベイスターズ Haisai Carnival 2026 Supported by FOD』の放送・配信予定などを紹介する。

『横浜DeNAベイスターズ Haisai Carnival 2026 Supported by FOD』｜概要

球団初の主催イベント『横浜DeNAベイスターズ Haisai Carnival 2026 Supported by FOD』が2月18日に行われる。

球団にゆかりのある豪華ゲストによるライブパフォーマンスやスペシャルトークショーなど、春季キャンプをさらに熱く盛り上げる特別な一日となるはずだ。相川七瀬やM-1グランプリ2025でも話題のドンデコルテなども出演予定となっている。

『横浜DeNAベイスターズ Haisai Carnival 2026 Supported by FOD』｜テレビ放送・ネット配信

『横浜DeNAベイスターズ Haisai Carnival 2026 Supported by FOD』はFODでライブ配信され、Amazon Prime Video内でのチャンネルでも視聴可能だ。

放送・配信情報

放送・配信予定：2月18日17:00～

FODプレミアムの登録方法

FOD Amazonでも視聴可能！

fod amazon

Amazon Prime Videoの「FODチャンネル」でも配信される。

■登録方法

  1. Amazon「FOD」にアクセス
  2. 「詳細を見る」を選択
  3. 「今すぐ始める」を選択
  4. 決済情報を入力して登録完了

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。(月額1320円/税込)

※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新情報は公式サイトをご覧ください。

