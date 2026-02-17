横浜DeNAベイスターズ Haisai Carnival 2026の配信視聴方法

プロ野球・横浜DeNAベイスターズの球団初イベント『横浜DeNAベイスターズ Haisai Carnival 2026 Supported by FOD』が2月18日に開催される。
本記事では『横浜DeNAベイスターズ Haisai Carnival 2026 Supported by FOD』の放送・配信予定などを紹介する。
『横浜DeNAベイスターズ Haisai Carnival 2026 Supported by FOD』｜概要
球団初の主催イベント『横浜DeNAベイスターズ Haisai Carnival 2026 Supported by FOD』が2月18日に行われる。
球団にゆかりのある豪華ゲストによるライブパフォーマンスやスペシャルトークショーなど、春季キャンプをさらに熱く盛り上げる特別な一日となるはずだ。相川七瀬やM-1グランプリ2025でも話題のドンデコルテなども出演予定となっている。
『横浜DeNAベイスターズ Haisai Carnival 2026 Supported by FOD』｜テレビ放送・ネット配信
『横浜DeNAベイスターズ Haisai Carnival 2026 Supported by FOD』はFODでライブ配信され、Amazon Prime Video内でのチャンネルでも視聴可能だ。
放送・配信情報
放送・配信予定：2月18日17:00～
FODプレミアムの登録方法
FOD Amazonでも視聴可能！
Amazon Prime Videoの「FODチャンネル」でも配信される。
■登録方法
- Amazon「FOD」にアクセス
- 「詳細を見る」を選択
- 「今すぐ始める」を選択
- 決済情報を入力して登録完了
Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。(月額1320円/税込)
※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新情報は公式サイトをご覧ください。