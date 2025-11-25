度重なる負傷に悩まされるヤマル、バルセロナの回復プロセスに不満か

バルセロナのFWラミン・ヤマルはクラブに不満を抱いているようだ。『アスレティック』が伝えた。

今シーズンは様々なケガに悩まされているヤマル。9月に復帰したが、恥骨痛のためバレンシア、ニューカッスル・ユナイテッド、ヘタフェ、レアル・オビエド戦を欠場した。レアル・ソシエダ戦で復帰したものの、数日後にケガが再発した。

これにより、彼はスペイン代表の直近4試合を欠場することになり、バルセロナとスペインサッカー連盟の間に緊張が生じている。そして今、ヤマルが自身の負傷回復に対するクラブの対応に非常に不満を抱いているという。

『アスレティック』によると、ヤマルは10月の代表ウィーク中にバルセロナに苦情を申し立て、ジュリオ・トウス氏が率いるクラブの医療部門による回復プロセスの対応に不満を抱いていることを明らかにしたようだ。

ヤマルの負傷は、今シーズンのバルセロナのトップチーム選手12名のうちの1名だ。比較すると、2024-25シーズンのこの時点で既に8名が負傷していた。ヤマルはクラブスタッフによる治療を希望し、認められた。それから数週間後、フリック監督は解決策を模索するため、カタルーニャでのデビューシーズンと同じ状態に戻すことを決断したようだ。