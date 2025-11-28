このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
J2 リーグ
team-logoレノファ山口FC
team-logoRB大宮アルディージャ
【山口vs大宮を配信】DMM×DAZNホーダイなら月額プラン最安値で視聴可能！
Yuta Tokuma

【11月29日】レノファ山口FCvsRB大宮アルディージャの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J2リーグ第38節

【J2 2025放送予定】明治安田J2リーグ2025第38節、レノファ山口FC対RB大宮アルディージャのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

DAZN月額プラン最安値

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイはDAZN月額プラン最安値！

「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得

さらにDMMポイントも付与。いつでも解約可能

DMM×DAZNホーダイ

DAZN月額プラン最安値はこちら

今すぐ登録

2025年11月29日(土)に行われる2025シーズンの明治安田J2リーグ第38節で、レノファ山口FCとRB大宮アルディージャが対戦する。

【J2第38節】山口vs大宮をライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録録

本記事では、レノファ山口FCvsRB大宮アルディージャの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

レノファ山口FCvsRB大宮アルディージャ｜試合日程・キックオフ時間

レノファ山口FCvsRB大宮アルディージャは、11月29日(土)に山口のホーム、維新みらいふスタジアムで開催される。

  • 大会：2025 明治安田J2リーグ 第38節
  • 日時：2025年11月29日(土) 14:00キックオフ
  • 対戦：レノファ山口FC vs RB大宮アルディージャ
  • 会場：維新みらいふスタジアム

【J2第38節】山口vs大宮をライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

レノファ山口FCvsRB大宮アルディージャ｜放送・配信予定

明治安田J2リーグ第38節のレノファ山口FCvsRB大宮アルディージャは、地上波では『NHK山口』が生中継を行い、ネットでは『DAZN』がライブ配信を行う。その他配信や放送はない。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

【J2第38節】山口vs大宮をライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

レノファ山口FCvsRB大宮アルディージャのおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J2リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値！ポイント付与でさらにお得

dmm dazn hodai jleague 2025 kvDMM

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった新プラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

Jリーグ2025全試合ライブ配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり！DAZN月額プラン最安値で登録

レノファ山口FCvsRB大宮アルディージャ チーム情報

レノファ山口FC vs RB大宮アルディージャ スタメン

レノファ山口FCHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

4-1-2-1-2

Home team crestOMA
1
ニック・マルスマン
76
磯谷駿
4
松田佳大
5
喜岡佳太
27
小澤亮太
30
奥山洋平
45
山本桜大
29
輪笠祐士
55
岡庭愁人
17
田邉光平
9
有田稜
21
加藤有輝
7
小島幹敏
13
イヨハ理ヘンリー
4
市原吏音
37
関口凱心
34
村上陽介
10
豊川雄太
30
アルトゥール・シルバ
18
津久井匠海
90
オリオラ・サンデー
29
カプリーニ

4-1-2-1-2

OMAAway team crest

REY
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 中山元気

OMA
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 宮沢悠生

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

REY
-直近成績

ゴールを許す
4/3
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
2/5

OMA
-直近成績

ゴールを許す
11/4
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

REY

直近の 5 試合

OMA

2

勝利

0

引分け

3

勝利

5

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

順位表

0