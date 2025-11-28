このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
J2 リーグ
モンテディオ山形
藤枝MYFC
Yuta Tokuma

【11月29日】モンテディオ山形vs藤枝MYFCの地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J2リーグ第38節

【J2 2025放送予定】明治安田J2リーグ2025第38節、モンテディオ山形対藤枝MYFCのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025年11月29日(土)に行われる2025シーズンの明治安田J2リーグ第38節で、モンテディオ山形と藤枝MYFCが対戦する。

本記事では、モンテディオ山形vs藤枝MYFCの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

モンテディオ山形vs藤枝MYFC｜試合日程・キックオフ時間

モンテディオ山形vs藤枝MYFCは、11月29日(土)に山形のホーム、NDソフトスタジアム山形で開催される。

  • 大会：2025 明治安田J2リーグ 第38節
  • 日時：2025年11月29日(土) 14:00キックオフ
  • 対戦：モンテディオ山形 vs 藤枝MYFC
  • 会場：NDソフトスタジアム山形

モンテディオ山形vs藤枝MYFC｜放送・配信予定

明治安田J2リーグ第38節のモンテディオ山形vs藤枝MYFCは、地上波では『山形テレビ』が生中継を行い、ネットでは『DAZN』がライブ配信を行う。その他配信や放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

モンテディオ山形vs藤枝MYFCのおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J2リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

DMM

モンテディオ山形vs藤枝MYFC チーム情報

モンテディオ山形 vs 藤枝MYFC スタメン

モンテディオ山形Home team crest

4-2-1-3

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestFUJ
45
渋谷飛翔
13
野嶽寛也
22
城和隼颯
4
西村慧祐
19
岡本一真
88
土居聖真
18
南秀仁
17
寺山翼
10
氣田亮真
9
高橋潤哉
25
國分伸太郎
41
北村海チディ
4
中川創
5
楠本卓海
16
森侑里
17
岡澤昂星
22
久富良輔
6
世瀬啓人
23
梶川諒太
8
浅倉廉
33
川上エドオジョン智慧
9
矢村健

3-4-2-1

FUJAway team crest

YAM
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 横内昭展

FUJ
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 須藤大輔

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

YAM
-直近成績

ゴールを許す
9/7
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
5/5

FUJ
-直近成績

ゴールを許す
3/6
2.5ゴール以上のゲーム
1/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

YAM

直近の 5 試合

FUJ

3

勝利

0

引分け

2

勝利

7

得点

6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

順位表

