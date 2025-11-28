2025年11月29日(土)に行われる2025シーズンの明治安田J2リーグ第38節で、モンテディオ山形と藤枝MYFCが対戦する。

本記事では、モンテディオ山形vs藤枝MYFCの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

モンテディオ山形vs藤枝MYFC｜試合日程・キックオフ時間

モンテディオ山形vs藤枝MYFCは、11月29日(土)に山形のホーム、NDソフトスタジアム山形で開催される。

大会：2025 明治安田J2リーグ 第38節

日時：2025年11月29日(土) 14:00キックオフ

対戦：モンテディオ山形 vs 藤枝MYFC

会場：NDソフトスタジアム山形

モンテディオ山形vs藤枝MYFC｜放送・配信予定

明治安田J2リーグ第38節のモンテディオ山形vs藤枝MYFCは、地上波では『山形テレビ』が生中継を行い、ネットでは『DAZN』がライブ配信を行う。その他配信や放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

モンテディオ山形vs藤枝MYFCのおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J2リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

モンテディオ山形vs藤枝MYFC チーム情報

