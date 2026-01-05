シャビ・アロンソ、ベティス戦でヴィニシウスに叫ぶ…「ヴィニ！プレスをかけろよ！止まらないでプレスをしてくれ！」

4日のラ・リーガ第17節、本拠地サンティアゴ・ベルナベウでのベティス戦をで5-1の大勝を飾ったレアル・マドリー。この試合でシャビ・アロンソ監督が、FWヴィニシウス・ジュニオールに対して叫んでいた内容が話題となっている。



FWゴンサロ・ガルシアのハットトリックに加えて、DFラウール・アセンシオ、DFフラン・ガルシアもゴールを決めてベティスを下したマドリーだが、リードを得た後には気の緩みもあってかベティスの反撃を許していた。

すると後半途中、ベティスの選手交代時にシャビ・アロンソ監督がヴィニシウスに対して声を荒げた。スペイン『DAZN』がテレビカメラにその様子を収めていた。



シャビ・アロンソ監督はヴィニシウスに対して、次のように叫んだのだった。



「おい、オスティア（俗語で“クソ”、“ふざけるな”といった意味）、ヴィニ。プレッシャーをかけろって！ いけ！ オスティア、プレスをかけろよ！」

「止まらないでプレスをしてくれよ！ ほら、やるんだよ！」



その10分後、シャビ・アロンソ監督はFWロドリゴとともにヴィニシウスをピッチから下げたが、何事もなかったように挨拶を交わしている。しかしヴィニシウスは前節セビージャ戦に続いて、観客から少なくない数のブーイングを浴びせられていた。



レアル・マドリーサポーターはここ15試合無得点など結果を出していないことや、物議を醸す振る舞いなどによって、ヴィニシウスに対して指笛を吹いているとされる。