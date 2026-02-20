WWEエリミネーション・チェンバー シカゴ大会の視聴方法：開催日・時間・テレビ放送＆ストリーミング詳細・対戦カードなど

レッスルマニア42が目前に迫っている。 まだカレンダーに印をつけていない数少ない方々のために申し上げますと、プロレス界最大の祭典は4月11日と12日、ラスベガスのアリジェント・スタジアムで開催されます。しかし、その興奮に流されて早送りボタンを押しすぎないよう、ラスベガスに完全に集中する前に、もう1つの巨大な「プレミアム・ライブ・イベント」（PLE）が残されていることをお忘れなく。

2月の締めくくりは、2月28日にイリノイ州シカゴのユナイテッド・センターで開催されるWWE第16回エリミネーション・チェンバーで壮大な幕開けを飾る。 エリミネーション・チェンバーのコンセプトは2002年に遡り、その年のサバイバー・シリーズで初開催された。ニューヨークでショーン・マイケルズがトリプルHを破り（クリス・ジェリコ、ロブ・ヴァン・ダム、ブッカーT、ケインも退けた）、新たな世界ヘビー級王者となった。

エリミネーション・チェンバーの考案者はエリック・ビショフとトリプルH（ポール・レベスク）とされ、その後様々なWWEペイ・パー・ビューで使用された。しかし単独のPPVイベントとして確立されたのは2010年、2月の年次PPV「ノー・ウェイ・アウト」に代わる形で初めて開催されてからである。

Getty Images

初のエリミネーション・チェンバー大会は2010年2月21日、ミズーリ州セントルイスのスコットレード・センターで開催された。この大会のコンセプトは、複数参加者のエリミネーション方式の試合をエリミネーション・チェンバー内で実施し、王座の行方や将来のタイトル挑戦権を懸けて争うというものだった。 2018年はエリミネーション・チェンバーにとって記念すべき年となった。史上初の7人タッグマッチが実施されただけでなく、女性レスラーもついに独自のチェンバー戦を獲得したのである。

エリミネーション・チェンバー戦は通常6名の選手（タッグチーム戦の場合は6組のタッグチーム）が参加し、試合開始時は2名がリング上にいる。同時に残り4名は、リング四隅に設置された鉄格子構造の檻（ポッド）内に閉じ込められる。5分ごとに、檻から1組（または1名）が解放され、進行中の試合に加わる。

WWE

このプロセスは4人全員が解放されるまで続き、試合時間は通常20分以上となる。試合の目的はピンフォールまたはサブミッションによる全対戦相手の排除である。2年連続で12人のスーパースター（男子6名、女子6名）がエリミネーション・チェンバーに挑み、両試合の勝者は今後のレッスルマニアでのタイトル挑戦権を獲得する。

GOALが、このエリミネーション・チェンバー大会前に知っておくべき重要な情報をすべてお伝えします。見どころ満載の試合を視聴・ストリーミングする方法や、スポットライトを浴びて活躍する予定のレスリングスターたちについてもご紹介します。

WWEエリミネーション・チェンバー開催日は？

WWEエリミネーション・チェンバーは2月22日に開催され、世界各国で以下の時間帯に放送されます（時間は概算です）：

国 ショー開始 🇺🇸 アメリカ合衆国 午後4時 PT / 午後7時 ET 🇬🇧 イギリス 午前0時（日曜日） 🌍 中東・北アフリカ 午前2時（日曜日） 🇦🇺 オーストラリア 10:00 AEST（日曜日） 🇮🇳 インド 4:30 am IST (日曜日)

WWEエリミネーション・チェンバーはどの会場で開催されますか？

Getty Images

今回がシカゴのユナイテッド・センターで開催 される初のエリミネーション・チェンバーとなります。収容人数 は約21,000人で 、NBAにおいて収容人数が最大のアリーナです。 NBAのシカゴ・ブルズとNHLのシカゴ・ブラックホークスの本拠地となっています。 偶然にも、この会場で初めて開催されたイベントは1994年のWWFサマースラムでした。また、MMA、ブルライディング、テニスなど、その他のスポーツも開催されています。アデル、ハリー・スタイルズ、オリヴィア・ロドリゴ、コールドプレイ、セリーヌ・ディオンなど、世界的に有名なアーティストのコンサートも開催されています。

🇺🇸 米国でWWEエリミネーション・チェンバーを視聴・ストリーミングする方法

アメリカでは、ESPNでエリミネーション・チェンバーの全試合を生中継で視聴できます。ESPNはレッスルマニアを含むすべてのWWEプレミアムライブイベントを放送する拠点です。生放送中に視聴できなくても、翌日ストリーミング配信が利用可能なので、一瞬も見逃すことはありません。

エリミネーション・チェンバーはESPN DTCサービスの「Unlimited」プランで配信され、月額29.99ドルのサブスクリプション、またはFuboなどの対応TVサービスプロバイダー経由でESPN Unlimitedを含むパッケージ契約が必要です。

FuboTVは 最高品質のストリーミングサービスで 、全プランにESPNが含まれています。Fuboは複数のサブスクリプションプランを提供しており、新たに追加された「Fubo Sports」プランは初月45.99ドル、 翌月以降は月額55.99ドルです。ESPN Unlimited、ESPN2、ESPNews、ESPNU、NFL Network、Tennis Channelに加え、 ABC、CBS、FOXなどのローカルネットワークを含む28以上のチャンネルをスポーツに特化して提供。その他のFuboプランは 月額84.99ドルからで、 全プラン新規加入者は7日間無料トライアルを利用可能。プロレスファンやスポーツファンにとって迷う必要のないストリーミングサービスです。

🌏 世界中でWWEエリミネーション・チェンバーを視聴・ストリーミングする方法

英国を含む世界中のプロレスファンは、 Netflix経由で WWEエリミネーション・チェンバーおよび全WWE番組を ライブストリーミング 視聴可能です。このグローバル配信プラットフォームは2025年初頭にWWEとの10年間契約を開始しました。

国 基本プラン スタンダードプラン プレミアムプラン 🇬🇧 イギリス 5.99ポンド £12.99 18.99ポンド 🇦🇺 オーストラリア 7.99豪ドル 18.99豪ドル 25.99豪ドル 🇮🇳 インド 199 INR 499 インドルピー 649 INR 🇯🇵 日本 ¥890 ¥1,590 ¥2,290 🇲🇽 メキシコ 119メキシコペソ 249メキシコペソ 329メキシコペソ 🇨🇦 カナダ 7.99カナダドル 18.99カナダドル 23.99カナダドル

🛜 VPNでどこでもWWEエリミネーション・チェンバーを視聴

お住まいの地域でWWEエリミネーション・チェンバーのライブ視聴ができない場合や、旅行中の方は、VPNを利用してどこからでも試合を観戦できます。VPNは安全な接続を確立し、地理的制限を回避して、お気に入りのストリーミングサービスをどこからでもアクセスできるようにします。

NordVPNの利用を強く推奨しますが、他の選択肢については詳細なVPNガイドもご参照ください。

WWEエリミネーション・チェンバー 試合カード

試合 参加者 男子エリミネーション・チェンバー・マッチ ランディ・オートン - LAナイト - コーディ・ローズ - ジェボン・エヴァンス 女子エリミネーション・チェンバー・マッチ ティファニー・ストラットン - リア・リプリー - アレクサ・ブリス - アスカ 女子インターコンチネンタル選手権試合 ベッキー・リンチ 対 AJ リー 男子ヘビー級選手権試合 CMパンク vs フィン・ベイラー

男子エリミネーション・チェンバー出場者

ランディ・オートン

LAナイト

コディ・ローズ

ジェボン・エヴァンス

女子エリミネーション・チェンバー出場者

ティファニー・ストラットン

レア・リプリー

アレクサ・ブリス

アスカ

ベッキー・リンチ 対 AJ リー（女子インターコンチネンタル選手権試合

WWE

ベッキー・リンチとAJリーは、リーが10年ぶりにWWEに復帰して、夫であるCMパンクがリンチとその夫であるセス・ロリンズをレッスルパルーザで倒すのを手伝って以来、互いに敵対関係にあります。その後、リーは再び登場してリンチの注意をそらし、彼女がRAWでマキシン・デュプリに女子インターコンチネンタル王座を奪われる原因を作りました。 そして、サバイバー・シリーズ：ウォーゲームズでは、リーはブラック・ウィドウでリンチをタップアウトさせ、チームの勝利を決定づけた。

その後、ザ・マンは物議を醸す勝利でデュプリから王座を奪還した。しかし、リーが RAW に現れて彼女のスピーチを妨害したとき、激怒したタイトル保持者は、報復のために WWE エリミネーション・チェンバーでの試合を彼女に挑んだ。

CMパンク vs フィン・ベイラー（男子ヘビー級王座戦）

WWE

フィン・ベイラーはベルファストでのRAWにおいてCMパンクとの驚異的な世界王座戦に敗れ、試合後パンクが挑戦者の腕を掲げた。しかしロイヤルランブル戦出場を拒否されたベイラーは、王座争いの権利を守るためパンクを襲撃。RAWでの口論の中でパンクは、ゼネラルマネージャーのアダム・ピアースに対し、WWEエリミネーション・チェンバーでの王座再戦をベイラーに与えるよう要求した。

ピアースはこれを承諾し、試合が正式決定。バロールは男子世界ヘビー級王座奪還の新たな機会を得る。

🎟️ WWEエリミネーション・チェンバーチケットの入手方法

WWEエリミネーション・チェンバーのチケット需要は、他のWWEイベント同様高いが、WWE公式サイトではまだ席が残っている。公式チケット販売サイトがファンにとって最も安全な購入方法だが、シカゴでの開催を熱望するファンは、StubHubなどの二次販売サイトも検討すると良い。チケット入手可能性が最も高くなる可能性がある。