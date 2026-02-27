WOWOW、CL準決勝＆決勝の全試合をライブビューイング！全国のイオンシネマで開催

WOWOWはチャンピオンズリーグ準決勝 全試合（1st leg, 2nd legの4試合）と5月31日（日）の決勝を全国のイオンシネマでライブビューイングすることを発表した。

今季のチャンピオンズリーグはノックアウトフェーズのプレーオフが終了し、ラウンド16進出チームが出揃った。27日には抽選会でベスト16の組み合わせが決定する。

今季もチャンピオンズリーグを独占配信するWOWOWでは、準決勝 全試合（1st leg, 2nd legの4試合）と5月31日（日）の決勝に関してイオンシネマでライブビューイングを開催することを発表。準決勝の一部試合と決勝では、生実況・解説を行う予定だ。

なお、ライブビューイング予定は以下の通り。

◆準決勝

4月29日(水・祝) 準決勝1st leg Day1午前4:00キックオフ <生実況・解説あり>

4月30日(木) 準決勝1st leg Day2 午前4:00キックオフ

5月6日(水・休) 準決勝2nd leg Day1午前4:00キックオフ <生実況・解説あり>

5月7日(木) 準決勝2nd leg Day2 午前4:00キックオフ

◆決勝

5月31日(日) 決勝 午前1:00キックオフ <生実況・解説あり>

◆チケット販売スケジュール、実施劇場、対戦カード、出演者については 後日WOWOWサッカー公式X、イオンシネマ公式サイト内にて発表する。