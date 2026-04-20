CL準決勝ライブビューイング放送決定。中村俊輔氏＆林陵平氏が出演

WOWOWはチャンピオンズリーグ準決勝のライブビューイング詳細が決定したことを発表した。

WOWOWと、イオンシネマを運営するイオンエンターテイメントがタッグを組んでお届けしている「UEFAチャンピオンズリーグ ライブビューイング」。2025-26シーズンも準決勝の全試合、5月31日の決勝を全国のイオンシネマでライブビューイングが行われる。

準決勝ライブビューイングの実施劇場、そしてイオンシネマ板橋でお届けする劇場での生解説・実況の出演者が決定。4/29(水・祝)の「パリ・サンジェルマンvsバイエルン」の準決勝 1st legでは、元日本代表の中村俊輔氏がライブビューイングに初出演するほか、5/6(水・休)の「アーセナルvsアトレティコ・マドリード」の準決勝 2nd legでは、戦術分析に定評のあるサッカー解説者・林陵平氏も出演する。

また、今年は新たな試みとして、4/29(水・祝)と5/6(水・休)の試合において、イオンシネマ板橋での生実況・解説の音声を、イオンシネマ板橋以外の全国のイオンシネマでも放送される。

【実施概要】

「UEFAチャンピオンズリーグ2025-26 ライブビューイング」

◆準決勝

4月29日(水・祝) 準決勝1st leg「パリ・サンジェルマンvsバイエルン」 <生実況・解説あり>

解説:中村俊輔 実況:西岡明彦 午前3:45イベント開始予定 午前4:00キックオフ

4月30日(木) 準決勝1st leg「アトレティコ・マドリードvsアーセナル」

午前3:45イベント開始予定 午前4:00キックオフ

5月6日(水・休) 準決勝2nd leg 「アーセナルvsアトレティコ・マドリード」 <生実況・解説あり>

解説:林陵平 実況:柄沢晃弘 午前3:45イベント開始予定 午前4:00キックオフ

5月7日(木) 準決勝2nd leg 「バイエルンvsパリ・サンジェルマン」

午前3:45イベント開始予定 午前4:00キックオフ

<準決勝4試合 実施劇場>

青森 イオンシネマ新青森

秋田 イオンシネマ大曲

宮城 イオンシネマ石巻

福島 イオンシネマ福島

新潟 イオンシネマ新潟西

新潟 イオンシネマ新潟亀田インター

石川 イオンシネマ金沢

石川 イオンシネマ金沢フォーラス

石川 イオンシネマ白山

埼玉 イオンシネマ浦和美園

東京 イオンシネマ板橋★

東京 イオンシネマ シアタス調布

東京 イオンシネマ多摩センター

千葉 イオンシネマ幕張新都心

千葉 イオンシネマ銚子

神奈川 イオンシネマ新百合ヶ丘

神奈川 イオンシネマ茅ヶ崎

愛知 イオンシネマ豊田KiTARA

愛知 イオンシネマ常滑

愛知 イオンシネマ豊川

兵庫 イオンシネマ加古川

広島 イオンシネマ広島

◆通常料金:4,000円 ★生実況・解説スクリーン(イオンシネマ板橋のみ):5,000円