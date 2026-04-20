CL準決勝ライブビューイング放送決定。中村俊輔氏＆林陵平氏が出演

WOWOWはチャンピオンズリーグ準決勝のライブビューイング詳細が決定したことを発表した。
WOWOWと、イオンシネマを運営するイオンエンターテイメントがタッグを組んでお届けしている「UEFAチャンピオンズリーグ ライブビューイング」。2025-26シーズンも準決勝の全試合、5月31日の決勝を全国のイオンシネマでライブビューイングが行われる。
準決勝ライブビューイングの実施劇場、そしてイオンシネマ板橋でお届けする劇場での生解説・実況の出演者が決定。4/29(水・祝)の「パリ・サンジェルマンvsバイエルン」の準決勝 1st legでは、元日本代表の中村俊輔氏がライブビューイングに初出演するほか、5/6(水・休)の「アーセナルvsアトレティコ・マドリード」の準決勝 2nd legでは、戦術分析に定評のあるサッカー解説者・林陵平氏も出演する。
また、今年は新たな試みとして、4/29(水・祝)と5/6(水・休)の試合において、イオンシネマ板橋での生実況・解説の音声を、イオンシネマ板橋以外の全国のイオンシネマでも放送される。
【実施概要】
「UEFAチャンピオンズリーグ2025-26 ライブビューイング」
◆準決勝
4月29日(水・祝) 準決勝1st leg「パリ・サンジェルマンvsバイエルン」 <生実況・解説あり>
解説:中村俊輔 実況:西岡明彦 午前3:45イベント開始予定 午前4:00キックオフ
4月30日(木) 準決勝1st leg「アトレティコ・マドリードvsアーセナル」
午前3:45イベント開始予定 午前4:00キックオフ
5月6日(水・休) 準決勝2nd leg 「アーセナルvsアトレティコ・マドリード」 <生実況・解説あり>
解説:林陵平 実況:柄沢晃弘 午前3:45イベント開始予定 午前4:00キックオフ
5月7日(木) 準決勝2nd leg 「バイエルンvsパリ・サンジェルマン」
午前3:45イベント開始予定 午前4:00キックオフ
<準決勝4試合 実施劇場>
青森 イオンシネマ新青森
秋田 イオンシネマ大曲
宮城 イオンシネマ石巻
福島 イオンシネマ福島
新潟 イオンシネマ新潟西
新潟 イオンシネマ新潟亀田インター
石川 イオンシネマ金沢
石川 イオンシネマ金沢フォーラス
石川 イオンシネマ白山
埼玉 イオンシネマ浦和美園
東京 イオンシネマ板橋★
東京 イオンシネマ シアタス調布
東京 イオンシネマ多摩センター
千葉 イオンシネマ幕張新都心
千葉 イオンシネマ銚子
神奈川 イオンシネマ新百合ヶ丘
神奈川 イオンシネマ茅ヶ崎
愛知 イオンシネマ豊田KiTARA
愛知 イオンシネマ常滑
愛知 イオンシネマ豊川
兵庫 イオンシネマ加古川
広島 イオンシネマ広島
◆通常料金:4,000円 ★生実況・解説スクリーン(イオンシネマ板橋のみ):5,000円