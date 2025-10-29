『WOWOW』が「CL･EL 2025-26シーズンパス」の販売期間を11月7日まで延長！

株式会社『WOWOW』は29日、「CL･EL 2025-26シーズンパス」の販売期間を11月7日まで延長することを発表した。

今季も大きな盛り上がりを見せるチャンピオンズリーグ（CL）とヨーロッパリーグ（EL）。特にCLでは、リーグフェーズ第3節を終えた段階で昨季王者パリ・サンジェルマンやバイエルン、アーセナル、レアル・マドリーといった強豪が3連勝を達成した一方で、ユヴェントスらが未だ勝利なしで苦戦するなど波乱の展開に。序盤から見逃せない試合が続いている。

そんなCLとELをリーグフェーズ～決勝まで独占生中継（放送・配信）する『WOWOW』は、試合はもちろんマッチハイライトや「チャンピオンズリーグダイジェスト！」などのサッカー番組を視聴可能な「CL･EL 2025-26シーズンパス」の販売期間を11月7日まで延長することを発表した。

また今回の販売期間延長に際して、元日本代表で解説を担当する佐藤寿人氏がここまでのCLを総括。そして、視聴を検討している方へメッセージを送っている。

「やっぱり欧州CLという最高の舞台で戦う日本人選手の活躍にも注目してほしいです。先日、日本代表がブラジル代表に初めて勝ちましたが、欧州CLでの日本人選手の立ち位置もかなり高まって来ていると感じます。フランクフルトの堂安律選手、アヤックスの板倉滉選手が、欧州で活躍する中で、この舞台にたどり着きました。堂安選手はMD3でアシストをしていましたが、今後は欧州CLでのゴールも期待したいところ。ブラジル戦で活躍した鈴木淳之介選手も、コペンハーゲンの一員として出場していますが、彼は今季途中まで湘南ベルマーレにいたJリーガー。海外移籍1年で欧州CLにたどり着くのは、一種のシンデレラストーリーのようなものです。ビッグクラブ、名選手ばかりにフォーカスしがちですけど、この舞台を夢見ていた日本の選手が挑戦していることも知ってもらいたいです」

■「CL･EL 2025-26シーズンパス」

11月7日（金）23：59まで期間を延長して販売中！

月額換算2,188円（※）でCL・EL全試合などWOWOWのサッカー番組をたっぷり楽しめる！

※販売価格17,500円を25年11月から26年6月末まで視聴の場合

▶この熱狂に乗り遅れるな。 「CL・ELシーズンパス」大好評につき11/7（金）まで販売延長！