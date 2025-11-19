【一覧】2026年ワールドカップ出場42カ国＆プレーオフ進出国が決定！日本やアルゼンチンらが予選突破、イタリアはPOへ

2026年FIFAワールドカップに出場する48カ国のうち、42チームの出場が確定した。
来夏にアメリカ、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップ。史上初の3カ国共催に加え、出場チームも「48」まで拡大されるなど大きな注目を集めるサッカーの祭典だが、11月のインターナショナルウィークで出場42カ国、そしてプレーオフに進出するチームが確定した。
開催国であるアメリカ、カナダ、メキシコに加え、日本や韓国、さらにアルゼンチンやブラジル、フランスやイングランドといった強豪国が順当に予選を突破。ストレートインを決めた。一方で、3大会ぶりの出場を目指すイタリアは欧州予選プレーオフへ、イラクやボリビアなどが大陸間プレーオフに回ることになっている。
■2026年ワールドカップ出場決定国一覧
▽北中米カリブ海（CONCACAF）
アメリカ
カナダ
メキシコ
パナマ
キュラソー
ハイチ
▽アジア（AFC）
日本
イラン
韓国
オーストラリア
ウズベキスタン
ヨルダン
カタール
サウジアラビア
▽南米（CONMEBOL）
アルゼンチン
ブラジル
エクアドル
ウルグアイ
コロンビア
パラグアイ
▽オセアニア（OFC）
ニュージーランド
▽アフリカ（CAF）
モロッコ
チュニジア
エジプト
アルジェリア
ガーナ
カーボベルデ
南アフリカ
コートジボワール
セネガル
▽欧州（UEFA）
イングランド
フランス
クロアチア
ポルトガル
ノルウェー
ドイツ
オランダ
スイス
スコットランド
スペイン
オーストリア
ベルギー
■大陸間プレーオフ進出国
イラク
DRコンゴ
ボリビア
ニューカレドニア
ジャマイカ
スリナム
■欧州予選プレーオフ進出国
イタリア
デンマーク
トルコ
ウクライナ
ポーランド
ウェールズ
チェコ
スロバキア
アイルランド
アルバニア
ボスニア・ヘルツェゴヴィナ
コソボ
ルーマニア
スウェーデン
北マケドニア
北アイルランド