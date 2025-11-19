【一覧】2026年ワールドカップ出場42カ国＆プレーオフ進出国が決定！日本やアルゼンチンらが予選突破、イタリアはPOへ

2026年FIFAワールドカップに出場する48カ国のうち、42チームの出場が確定した。

来夏にアメリカ、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップ。史上初の3カ国共催に加え、出場チームも「48」まで拡大されるなど大きな注目を集めるサッカーの祭典だが、11月のインターナショナルウィークで出場42カ国、そしてプレーオフに進出するチームが確定した。

開催国であるアメリカ、カナダ、メキシコに加え、日本や韓国、さらにアルゼンチンやブラジル、フランスやイングランドといった強豪国が順当に予選を突破。ストレートインを決めた。一方で、3大会ぶりの出場を目指すイタリアは欧州予選プレーオフへ、イラクやボリビアなどが大陸間プレーオフに回ることになっている。

■2026年ワールドカップ出場決定国一覧

▽北中米カリブ海（CONCACAF）

アメリカ

カナダ

メキシコ

パナマ

キュラソー

ハイチ

▽アジア（AFC）

日本

イラン

韓国

オーストラリア

ウズベキスタン

ヨルダン

カタール

サウジアラビア

▽南米（CONMEBOL）

アルゼンチン

ブラジル

エクアドル

ウルグアイ

コロンビア

パラグアイ

▽オセアニア（OFC）

ニュージーランド

▽アフリカ（CAF）

モロッコ

チュニジア

エジプト

アルジェリア

ガーナ

カーボベルデ

南アフリカ

コートジボワール

セネガル

▽欧州（UEFA）

イングランド

フランス

クロアチア

ポルトガル

ノルウェー

ドイツ

オランダ

スイス

スコットランド

スペイン

オーストリア

ベルギー

■大陸間プレーオフ進出国

イラク

DRコンゴ

ボリビア

ニューカレドニア

ジャマイカ

スリナム

■欧州予選プレーオフ進出国

イタリア

デンマーク

トルコ

ウクライナ

ポーランド

ウェールズ

チェコ

スロバキア

アイルランド

アルバニア

ボスニア・ヘルツェゴヴィナ

コソボ

ルーマニア

スウェーデン

北マケドニア

北アイルランド