サッカー日本代表vsオランダ戦のTVer(ティーバー)配信はある？

サッカー日本代表(SAMURAI BLUE)は、FIFAワールドカップ2026・グループF初戦でオランダ代表と対戦する。

本記事では、日本代表vsオランダ代表の無料配信の有無、TVerでの視聴について紹介する。

サッカー日本代表vsオランダのTVer(ティーバー)配信はある？

サッカー日本代表のワールドカップ2026初戦のオランダ代表戦は、民放ネット配信サービスの『TVer(ティーバー)』では配信されない。

一方でワールドカップを唯一全試合ライブ配信する『DAZN』では、日本代表戦が無料配信枠の対象となる。有料プランへの加入なしで、氏名やメールアドレス、パスワードを登録して無料アカウントを作成すれば、ライブ配信を視聴できる。

また、オランダ戦はNHK総合で地上波生中継されるため、NHKのインターネットサービスであるNHK ONEでも同時配信および見逃し配信が行われる予定。NHK ONEは受信契約者であれば追加費用なしで利用できるが、事前にアカウント連携が必要となる。

項目 内容 試合 日本代表 vs オランダ代表 キックオフ 2026年6月15日(月)5:00 無料配信 あり 配信サービス DAZN、NHK ONE

サッカー日本代表｜グループリーグ初戦の試合日程

FIFAワールドカップ2026に臨むサッカー日本代表は、日本時間2026年6月15日(月)5:00にグループリーグ初戦を迎える。

初戦の相手はオランダ代表。試合はアメリカ・ダラスのダラス・スタジアムで行われ、現地時間では6月14日(日)の開催となる。グループF突破を目指す日本にとって、欧州屈指の強豪との初戦は大会序盤の流れを左右する大一番だ。

2026年大会はアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で開催されるため、日本では深夜や早朝に行われる試合が多くなる。日本代表のオランダ戦も月曜の早朝5時キックオフとなるため、リアルタイムで観戦する場合は放送予定や配信サービスをあらかじめ確認しておきたい。

大会名：FIFAワールドカップ2026

対象試合：グループF 第1節

カード：日本代表 vs オランダ代表

試合開始：2026年6月15日(月)5:00

現地日程：2026年6月14日(日)

開催地：ダラス・スタジアム

組：グループF

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