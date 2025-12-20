名将ファーガソン氏がワールドカップ優勝本命に推すのはブラジル代表！「彼らを倒したチームが優勝すると思う」

元マンチェスター・ユナイテッド指揮官アレックス・ファーガソン氏は、ワールドカップ2026の優勝国を予想した。

2026年6月に開幕を迎えるワールドカップ。史上最多となる48カ国が北中米3カ国に集い世界一の称号を目指して相まみえる。すでにグループステージの組み合わせも決まり、大会への注目が高まりを見せている。

ワールドカップ開幕まですでに半年を切った中、マンチェスター・Uを率いて数々の成功に導いてきたレジェンド、ファーガソン氏は『Press Box PR』で今大会の優勝候補を予想した。

「私はワールドカップでは常にブラジルが優勝候補だと考えている。ブラジル人選手たち、私のチームには2人の若手、双子のラファエウとファビオがいた。彼らは日々のトレーニングで一流で、決して長ズボンをはくことはなかった。ブラジル人、彼らにはタフさがある」

「ブラジルを倒したチームがワールドカップで優勝すると思う」

また、ファーガソン氏はマンチェスター・Uでキャリアの序盤を過ごしたクリスティアーノ・ロナウドについても語った。

「人生の中で、特別な選手に出会うことがある。彼には17歳の時点ですでに特別なものがあると分かった。能力だけではなく、最高の選手になるという強い意欲があった。どの練習セッションでも全力でプレーし、終わった後には必ずフリーキックの練習をしていた。彼は本当に驚異的だった」