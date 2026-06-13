W杯2026ドイツvsキュラソーは地上波なし！試合日程・放送予定・視聴方法まとめ

ワールドカップ2026で、ドイツ代表とキュラソー代表が対戦する。強豪ドイツに対し、初出場国として注目を集めるキュラソーがどこまで迫れるかが見どころとなる一戦だ。

本記事では、ドイツvsキュラソーの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送の有無、ネット配信予定について紹介する。

ドイツvsキュラソーの試合日程は？

FIFAワールドカップ2026・グループE第1節のドイツ代表vsキュラソー代表は、日本時間2026年6月15日(月)2:00にキックオフを迎える。試合会場は、アメリカ・テキサス州ヒューストンのヒューストン・スタジアム。

過去4度のワールドカップ制覇を誇るドイツに対し、キュラソーは今大会で悲願の本大会初出場を果たした。強豪国と初出場国が激突するグループEの初戦は、キュラソーにとって歴史的なワールドカップデビュー戦となる。

項目 内容 試合 グループE 第1節 対戦カード ドイツ代表 vs キュラソー代表 キックオフ(日本時間) 2026年6月15日(月)2:00 会場 ヒューストン・スタジアム

ドイツvsキュラソーの放送・配信予定

ドイツ代表vsキュラソー代表の一戦は、地上波テレビでの生中継は予定されていない。

この試合はDAZNが独占ライブ配信を行う。DAZNは今大会の全104試合をライブ配信する唯一のプラットフォームとなっており、地上波で放送されないカードも含めて大会を追うことができる。

また、BS放送ではNHK BSP4Kで録画放送が予定されている。ただし、ライブ中継ではなく録画放送となるため、リアルタイムで観戦したい場合はネット配信の視聴方法を確認しておきたい。

放送・配信サービス 予定 内容 DAZN ○ ライブ配信予定 NHK BSP4K ○ 17:30から録画放送予定 NHK総合 × 地上波生中継なし 日本テレビ系列 × 地上波生中継なし フジテレビ系列 × 地上波生中継なし

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FIFAワールドカップ2026を余すことなく楽しむなら、全104試合をライブ配信するDAZNは有力な選択肢となる。

DAZNでは、グループステージから決勝トーナメント、3位決定戦、決勝までの大会全104試合を配信予定。日本代表戦は無料配信枠の対象となっており、アカウント登録を行うことでライブ視聴できる見込みだが、日本代表戦以外の注目カードも追いかけたい場合は有料プランへの加入を検討したい。

2026年大会では、欧州や南米の強豪国同士の対戦、決勝トーナメントの好カード、優勝候補の試合など、日本代表戦以外にも見逃せない一戦が数多く行われる。地上波・BSで放送される試合は一部に限られるため、大会全体をリアルタイムで楽しみたいならDAZNでの視聴がおすすめだ。

また、日本代表戦に加えて準決勝2試合、3位決定戦、決勝も無料ライブ配信の対象となる予定。一方で、グループステージの他国カードや日本戦以外の決勝トーナメントを含めてワールドカップを見尽くしたい場合は、DAZNの有料プランがおすすめだ。

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