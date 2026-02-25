女子サッカーでシャワールームが盗撮被害…有名選手は軽罰に疑問「もう安心できなくなってしまった」

女子サッカーのオーストリアリーグで前代未聞の事件が波紋を呼んでいる。オーストリア『ホイテ』が伝えた。

元役員で元トップ審判が、オーストリアのクラブSCRアルタッハの選手たちを更衣室やシャワー室で密かに撮影していたとして有罪判決を受けたようだ。この事件は昨年秋に発覚し、起訴状によると、犯人は15人の少女と若い女性を撮影したとされている。

判決が下され、7か月の執行猶予と1,200ユーロ（約22万円）の罰金。具体的には、被告は当分の間、刑務所に入る必要はなく、被害者はそれぞれ625ユーロ（約11万円）の慰謝料を受け取ることになった。この判決はまだ確定しておらず、検察は上訴を検討している。アルタッハでプレーし、SNSでフォロワー20万人を誇る人気選手エレニ・リットマン（25）は愕然としているようだ。

「トレーニングの後、サッカーの更衣室に行き、チームメイトと一緒にシャワーを浴びようとしたところ、その様子が撮影され、写真に撮られていたことが後で判明したと想像してみてほしい」

「こんなこと、ただただ言葉も出ない。本当に疑問に思うのは、この判決は彼にとって十分な罰なのか？一方で、このような判決を聞いたとき、他の潜在的な加害者たちがこのような行為を控えるようになるのだろうか？私たちは更衣室で安心と安全を感じていたのに、私たちのプライバシーが深く侵害され、今でもその影響で苦しんでいる人たちがいて、公共のシャワー室ではもう安心できなくなってしまった」