長谷川唯と宮澤ひなたが2023年女子バロンドール候補に選出！女子W杯制覇スペインからは6選手が候補入り

2023年女子バロンドールの候補者30選手が発表され、日本女子代表から長谷川唯と宮澤ひなたが選出された。
1956年から毎年行われてきたバロンドールは、シーズンに最も活躍した選手に贈られるフットボール界で最も威厳のある個人タイト。女子部門は2018年に創設され、今回が5回目となる。昨年はアレクシア・プテジャスが輝き、連覇を成し遂げていた。
バロンドールを主催する『フランス・フットボール』は6日に2023年女子バロンドールの候補者30選手を発表。この中には、最有力候補とされるアイタナ・ボンマティをはじめ女子ワールドカップを制したスペインから6名が選ばれた。また、マンチェスター・シティで活躍する長谷川やワールドカップ得点王に輝いた宮澤も名を連ねた。
なお、2023年女子バロンドールの受賞者は10月30日に行われる授賞式で発表される。
2023年女子バロンドールの候補者20選手は以下の通り。
アイタナ・ボンマティ（スペイン／バルセロナ）
ミリー・ブライト（イングランド／チェルシー）
リンダ・カイセド（コロンビア／レアル・マドリー）
オルガ・カルモナ（スペイン／レアル・マドリー）
レイチェル・デイリー（イングランド／アストン・ヴィラ）
デビーニャ（ブラジル／ノースカロライナ・カレッジ→カンザスシティ・カレント）
カディディアトゥー・ディアニ（フランス／リヨン）
メアリー・アープス（イングランド／マンチェスター・ユナイテッド）
パトリシア・ギハロ（スペイン／バルセロナ）
長谷川唯（日本／マンチェスター・シティ）
アマンダ・イレステト（スウェーデン／パリ・サンジェルマン→アーセナル）
サム・カー（オーストラリア／チェルシー）
マピ・レオン（スペイン／バルセロナ）
ケイティ・マッケイブ（アイルランド／アーセナル）
宮澤ひなた（日本／マイナビ仙台→マンチェスター・ユナイテッド）
レナ・オベルドルフ（ドイツ／ヴォルフスブルク）
アシサト・オショアラ（ナイジェリア／バルセロナ）
エヴァ・パヨル（ポーランド／ヴォルフスブルク）
サルマ・パラジュエロ（スペイン／バルセロナ）
アレクサンドラ・ポップ（ドイツ／ヴォルフスブルク）
ヘーリー・ラソ（オーストラリア／マンチェスター・シティ→レアル・マドリー）
アルバ・レドンド（スペイン／レバンテ）
グーロ・レイテン（ノルウェー／チェルシー）
ワンディ・ルナール（フランス／リヨン）
フリードリナ・ロルフォ（スウェーデン／バルセロナ）
ジル・ルート（オランダ／ヴォルフスブルク→マンチェスター・シティ）
カディジャ・ショー（ジャマイカ／マンチェスター・シティ）
ソフィア・スミス（アメリカ／ポートランド・ソーンズ）
ジョージア・スタンウェー（イングランド／バイエルン・ミュンヘン）
ダフネ・ファン・ドムセラール（オランダ／トゥエンテ→アストン・ヴィラ）