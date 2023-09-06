長谷川唯と宮澤ひなたが2023年女子バロンドール候補に選出！女子W杯制覇スペインからは6選手が候補入り

【欧州・海外サッカーニュース】2023年女子バロンドール受賞者は、10月30日に発表される。

2023年女子バロンドールの候補者30選手が発表され、日本女子代表から長谷川唯と宮澤ひなたが選出された。

1956年から毎年行われてきたバロンドールは、シーズンに最も活躍した選手に贈られるフットボール界で最も威厳のある個人タイト。女子部門は2018年に創設され、今回が5回目となる。昨年はアレクシア・プテジャスが輝き、連覇を成し遂げていた。

バロンドールを主催する『フランス・フットボール』は6日に2023年女子バロンドールの候補者30選手を発表。この中には、最有力候補とされるアイタナ・ボンマティをはじめ女子ワールドカップを制したスペインから6名が選ばれた。また、マンチェスター・シティで活躍する長谷川やワールドカップ得点王に輝いた宮澤も名を連ねた。

以下に続く

なお、2023年女子バロンドールの受賞者は10月30日に行われる授賞式で発表される。

2023年女子バロンドールの候補者20選手は以下の通り。

アイタナ・ボンマティ（スペイン／バルセロナ）

ミリー・ブライト（イングランド／チェルシー）

リンダ・カイセド（コロンビア／レアル・マドリー）

オルガ・カルモナ（スペイン／レアル・マドリー）

レイチェル・デイリー（イングランド／アストン・ヴィラ）

デビーニャ（ブラジル／ノースカロライナ・カレッジ→カンザスシティ・カレント）

カディディアトゥー・ディアニ（フランス／リヨン）

メアリー・アープス（イングランド／マンチェスター・ユナイテッド）

パトリシア・ギハロ（スペイン／バルセロナ）

長谷川唯（日本／マンチェスター・シティ）

アマンダ・イレステト（スウェーデン／パリ・サンジェルマン→アーセナル）

サム・カー（オーストラリア／チェルシー）

マピ・レオン（スペイン／バルセロナ）

ケイティ・マッケイブ（アイルランド／アーセナル）

宮澤ひなた（日本／マイナビ仙台→マンチェスター・ユナイテッド）

レナ・オベルドルフ（ドイツ／ヴォルフスブルク）

アシサト・オショアラ（ナイジェリア／バルセロナ）

エヴァ・パヨル（ポーランド／ヴォルフスブルク）

サルマ・パラジュエロ（スペイン／バルセロナ）

アレクサンドラ・ポップ（ドイツ／ヴォルフスブルク）

ヘーリー・ラソ（オーストラリア／マンチェスター・シティ→レアル・マドリー）

アルバ・レドンド（スペイン／レバンテ）

グーロ・レイテン（ノルウェー／チェルシー）

ワンディ・ルナール（フランス／リヨン）

フリードリナ・ロルフォ（スウェーデン／バルセロナ）

ジル・ルート（オランダ／ヴォルフスブルク→マンチェスター・シティ）

カディジャ・ショー（ジャマイカ／マンチェスター・シティ）

ソフィア・スミス（アメリカ／ポートランド・ソーンズ）

ジョージア・スタンウェー（イングランド／バイエルン・ミュンヘン）

ダフネ・ファン・ドムセラール（オランダ／トゥエンテ→アストン・ヴィラ）