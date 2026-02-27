女子アジアカップ、選手投票で優秀選手を決定。アジア大陸大会において初の選手投票による表彰に

AFC女子アジアカップ2026では、選手が投票する『FIFPRO Asia/Oceania Team of the Tournament』が実施されることが発表された。

来月オーストラリアで開幕するAFC女子アジアカップ2026。日本女子代表はアジア連覇を目指し、3月4日にチャイニーズ・タイペイ女子代表との初戦を迎える。

また、女子アジアカップにおいて選手投票によって決定する、FIFPRO Asia/Oceania Team of the Tournamentを開催することを決定。「FIFPROワールド11」にならい、選手自身が投票する。アジアの大会でこうした表彰を行うのは初のこと。大会出場チームの各選手は大会後、各ポジションから3選手ずつを選んで投票し、投票に応じて、優秀選手が発表される。

なお、元日本女子代表の・岩渕真奈氏やジャーナリストで構成されるパネリスト8名が、大会の活躍に応じてショートリストを発表。選手は投票の参考とすることができる。

岩渕氏は「大規模な大会で、実際に対戦してプレーした選手たちから評価されることは、選手にとって大きな意味を持ちます。こうした取組みに関わることを心から誇りに思いますし、わくわくした気持ちでいます」とコメントした。