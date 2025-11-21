このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
プレミアリーグ
team-logoウォルヴァーハンプトン
Molineux Stadium
team-logoクリスタル・パレス
ウルブスvsクリスタル・パレスを独占配信！U-NEXTの31日間無料体験登録でサッカーパックがお得に
GOAL

【11月23日】鎌田大地出場予定！ウォルヴァーハンプトン対クリスタル・パレスのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第12節

【鎌田大地出場予定】2025-26プレミアリーグ第12節、ウォルヴァーハンプトンvsクリスタル・パレスのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

プレミアリーグを全試合独占配信

U-NEXT

プレミアリーグ2025-26はU-NEXTで全試合独占ライブ配信！

「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！

U-NEXTサッカーパック

無料体験登録でパックがお得

特設ページはコチラ

2025-26シーズンのプレミアリーグ第12節が日本時間11月23日(日)に開催。ウォルヴァーハンプトンと、鎌田大地の所属するクリスタル・パレスが対戦する。

【鎌田大地出場予定】ウルブスvsクリスタル・パレスはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

本記事では、ウォルヴァーハンプトンvsクリスタル・パレスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ウォルヴァーハンプトン対クリスタル・パレスの試合日程・キックオフ時間

ウォルヴァーハンプトンvsクリスタル・パレスは、日本時間2025年11月23日(日)にウルブスのホーム、モリニュー・スタジアムで開催される。

  • 大会：2025-26プレミアリーグ第12節
  • 日時：2025年11月23日(日) 0:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：ウォルヴァーハンプトン vs クリスタル・パレス
  • 会場：モリニュー・スタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

【鎌田大地出場予定】ウルブスvsクリスタル・パレスはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

ウォルヴァーハンプトン対クリスタル・パレスのテレビ放送・ネット配信予定

U-NEXT特設ページから視聴登録
(特典あり)

【鎌田大地出場予定】ウルブスvsクリスタル・パレスはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験に登録

ウォルヴァーハンプトン対クリスタル・パレスのU-NEXT視聴方法

u-next-soccer-pack-japanese-2025U-NEXT

2025-26シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占で配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充てることで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

▶U-NEXTサッカーパックでプレミアリーグ2025-26を視聴！特設ページからの登録でパックがお得に

プレミアリーグ2025-26シーズンはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典あり

まずは31日間無料体験に登録

ウォルヴァーハンプトン対クリスタル・パレスの予想スタメンは？

ウォルヴァーハンプトン vs クリスタル・パレス スタメン

ウォルヴァーハンプトンHome team crest

5-3-2

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestCRY
31
サム・ジョンストン
37
ラディスラフ・クレイチー
6
デビッド・モラー・ウルフ
12
エマニュエル・アグバドゥ
24
C
トッティ・ゴメス
38
ジャクソン・チャチュア
5
マーシャル・ムネツィ
7
アンドレ
8
ジョアン・ゴメス
9
ヨルゲン・ストランド・ラーセン
14
トル・アロコダレ
1
ディーン・ヘンダーソン
5
マクサンス・ラクロワ
6
C
マーク・グエイ
26
クリス・リチャーズ
20
アダム・ウォートン
7
イスマイラ・サール
10
ジェレミ・ピノ
2
ダニエル・ムニョス
18
鎌田大地
3
タイリック・ミッチェル
14
ジャン＝フィリップ・マテタ

3-4-2-1

CRYAway team crest

WOL
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • R. Edwards

CRY
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • オリヴァー・グラスナー

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

WOL
-直近成績

ゴールを許す
5/15
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
2/5

CRY
-直近成績

ゴールを許す
8/2
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

両チームの対戦成績

WOL

直近の 5 試合

CRY

0

勝利

1

Draw

4

勝利

8

得点

15
2.5ゴール以上のゲーム
5/5
両チームが得点
5/5

順位表

※本ページの情報は2025年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

0