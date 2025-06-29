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WimbledonGetty Images
ウィンブルドン2025をWOWOWオンデマンドですぐに視聴！
GOAL

ウィンブルドン選手権2025の視聴方法 どこで中継する？

【テニス グランドスラム】2025年ウィンブルドン選手権(全英オープン)のの中継はどこ？視聴方法を紹介。

ウィンブルドン2025を連日中継/配信！

WOWOWオンデマンド

【大坂なおみら出場！】WOWOWでウィンブルドンを中継/ライブ配信

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月額2,530円(税込)

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テニス四大大会グランドスラムの2025年第3戦、ウィンブルドン選手権の本戦が6月30日(月)から7月13日(日)にかけて開催される。

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本記事では、ウィンブルドン2025の試合日程、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ウィンブルドン2025の放送/配信予定

ウィンブルドン2025は、『WOWOW』で中継される。BS放送の「WOWOWライブ」、インターネット配信サービスの「WOWOWオンデマンド」で視聴が可能。オンデマンドはスマートフォンやPC、タブレットなど各種デバイスに対応している。

料金は月額2,530円(税込)で、申し込みは『WOWOW』の公式サイトから簡単に手続き可能。テレビ視聴環境がなくても、「WOWOWオンデマンド」でのネット配信を活用すれば、場所を問わず視聴できる点も大きな魅力だ。また、『WOWOWオンデマンド』では大会第1日、第2日が無料中継するほか、全日程の日本人選手の全試合をライブ配信する。

その他、地上波『NHK総合』とネット『NHKオンデマンド』でも本戦初日から連日中継が行われる。

ウィンブルドン2025の試合日程

日程ラウンド試合
6/30(月)第1日18:45 男女シングルス1回戦
24:00 男女シングルス1回戦
7/1(火)第2日18:50 男女シングルス1回戦
24:00 男女シングルス1回戦
7/2(水)第3日18:50 男女シングルス2回戦
24:00 男女シングルス2回戦
7/3(木)第4日18:50 男女シングルス2回戦
24:00 男女シングルス2回戦
7/4(金)第5日18:50 男女シングルス3回戦
24:00 男女シングルス3回戦
7/5(土)第6日18:50 男女シングルス3回戦
24:00 男女シングルス3回戦
7/6(日)第7日18:50 男女シングルス4回戦
25:00 男女シングルス4回戦
7/7(月)第8日18:50 男女シングルス4回戦
25:00 男女シングルス4回戦
7/8(火)第9日20:50 男女シングルス準々決勝
25:00 男女シングルス準々決勝
7/9(水)第10日20:50 男女シングルス準々決勝
25:00 男女シングルス準々決勝
7/10(木)第11日21:20 女子シングルス準決勝／ミックスダブルス決勝
25:00 女子シングルス準決勝／ミックスダブルス決勝
7/11(金)第12日21:20 男子シングルス準決勝
25:00 男子シングルス準決勝
7/12(土)第13日20:50 男子ダブルス決勝
23:45 女子シングルス決勝
7/13(日)最終日20:50 女子ダブルス決勝
23:45 男子シングルス決勝
7/14(月)-18:00 車いす男女シングルス決勝

※時間はWOWO放送/配信開始時刻。
※日程および放送内容、開始時刻は変更の可能性あり。

WOWOWオンデマンドの登録方法

WOWOW公式サイトにアクセス
②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択
③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。

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出場する日本人選手・過去結果・成績

男子シングルス

選手名ATPランキングウィンブルドン最高成績
西岡良仁78位2回戦(2021、2024)

女子シングルス

選手名WTAランキングウィンブルドン最高成績
大坂なおみ56位3回戦(2017、2018)
内島萌夏72位1回戦(2024)
伊藤あおい109位-
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