ウィンブルドン選手権2025の視聴方法 どこで中継する？

テニス四大大会グランドスラムの2025年第3戦、ウィンブルドン選手権の本戦が6月30日(月)から7月13日(日)にかけて開催される。
本記事では、ウィンブルドン2025の試合日程、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
ウィンブルドン2025の放送/配信予定
ウィンブルドン2025は、『WOWOW』で中継される。BS放送の「WOWOWライブ」、インターネット配信サービスの「WOWOWオンデマンド」で視聴が可能。オンデマンドはスマートフォンやPC、タブレットなど各種デバイスに対応している。
料金は月額2,530円(税込)で、申し込みは『WOWOW』の公式サイトから簡単に手続き可能。テレビ視聴環境がなくても、「WOWOWオンデマンド」でのネット配信を活用すれば、場所を問わず視聴できる点も大きな魅力だ。また、『WOWOWオンデマンド』では大会第1日、第2日が無料中継するほか、全日程の日本人選手の全試合をライブ配信する。
その他、地上波『NHK総合』とネット『NHKオンデマンド』でも本戦初日から連日中継が行われる。
ウィンブルドン2025の試合日程
|日程
|ラウンド
|試合
|6/30(月)
|第1日
|18:45 男女シングルス1回戦
24:00 男女シングルス1回戦
|7/1(火)
|第2日
|18:50 男女シングルス1回戦
24:00 男女シングルス1回戦
|7/2(水)
|第3日
|18:50 男女シングルス2回戦
24:00 男女シングルス2回戦
|7/3(木)
|第4日
|18:50 男女シングルス2回戦
24:00 男女シングルス2回戦
|7/4(金)
|第5日
|18:50 男女シングルス3回戦
24:00 男女シングルス3回戦
|7/5(土)
|第6日
|18:50 男女シングルス3回戦
24:00 男女シングルス3回戦
|7/6(日)
|第7日
|18:50 男女シングルス4回戦
25:00 男女シングルス4回戦
|7/7(月)
|第8日
|18:50 男女シングルス4回戦
25:00 男女シングルス4回戦
|7/8(火)
|第9日
|20:50 男女シングルス準々決勝
25:00 男女シングルス準々決勝
|7/9(水)
|第10日
|20:50 男女シングルス準々決勝
25:00 男女シングルス準々決勝
|7/10(木)
|第11日
|21:20 女子シングルス準決勝／ミックスダブルス決勝
25:00 女子シングルス準決勝／ミックスダブルス決勝
|7/11(金)
|第12日
|21:20 男子シングルス準決勝
25:00 男子シングルス準決勝
|7/12(土)
|第13日
|20:50 男子ダブルス決勝
23:45 女子シングルス決勝
|7/13(日)
|最終日
|20:50 女子ダブルス決勝
23:45 男子シングルス決勝
|7/14(月)
|-
|18:00 車いす男女シングルス決勝
※時間はWOWO放送/配信開始時刻。
※日程および放送内容、開始時刻は変更の可能性あり。
WOWOWオンデマンドの登録方法
①WOWOW公式サイトにアクセス
②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択
③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！
■支払い方法
支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。
出場する日本人選手・過去結果・成績
男子シングルス
|選手名
|ATPランキング
|ウィンブルドン最高成績
|西岡良仁
|78位
|2回戦(2021、2024)
女子シングルス
|選手名
|WTAランキング
|ウィンブルドン最高成績
|大坂なおみ
|56位
|3回戦(2017、2018)
|内島萌夏
|72位
|1回戦(2024)
|伊藤あおい
|109位
|-