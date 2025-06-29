ウィンブルドン選手権2025の視聴方法 どこで中継する？

【テニス グランドスラム】2025年ウィンブルドン選手権(全英オープン)のの中継はどこ？視聴方法を紹介。

テニス四大大会グランドスラムの2025年第3戦、ウィンブルドン選手権の本戦が6月30日(月)から7月13日(日)にかけて開催される。

本記事では、ウィンブルドン2025の試合日程、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

ウィンブルドン2025の放送/配信予定

ウィンブルドン2025は、『WOWOW』で中継される。BS放送の「WOWOWライブ」、インターネット配信サービスの「WOWOWオンデマンド」で視聴が可能。オンデマンドはスマートフォンやPC、タブレットなど各種デバイスに対応している。

料金は月額2,530円(税込)で、申し込みは『WOWOW』の公式サイトから簡単に手続き可能。テレビ視聴環境がなくても、「WOWOWオンデマンド」でのネット配信を活用すれば、場所を問わず視聴できる点も大きな魅力だ。また、『WOWOWオンデマンド』では大会第1日、第2日が無料中継するほか、全日程の日本人選手の全試合をライブ配信する。

その他、地上波『NHK総合』とネット『NHKオンデマンド』でも本戦初日から連日中継が行われる。

ウィンブルドン2025の試合日程

日程 ラウンド 試合 6/30(月) 第1日 18:45 男女シングルス1回戦

24:00 男女シングルス1回戦 7/1(火) 第2日 18:50 男女シングルス1回戦

24:00 男女シングルス1回戦 7/2(水) 第3日 18:50 男女シングルス2回戦

24:00 男女シングルス2回戦 7/3(木) 第4日 18:50 男女シングルス2回戦

24:00 男女シングルス2回戦 7/4(金) 第5日 18:50 男女シングルス3回戦

24:00 男女シングルス3回戦 7/5(土) 第6日 18:50 男女シングルス3回戦

24:00 男女シングルス3回戦 7/6(日) 第7日 18:50 男女シングルス4回戦

25:00 男女シングルス4回戦 7/7(月) 第8日 18:50 男女シングルス4回戦

25:00 男女シングルス4回戦 7/8(火) 第9日 20:50 男女シングルス準々決勝

25:00 男女シングルス準々決勝 7/9(水) 第10日 20:50 男女シングルス準々決勝

25:00 男女シングルス準々決勝 7/10(木) 第11日 21:20 女子シングルス準決勝／ミックスダブルス決勝

25:00 女子シングルス準決勝／ミックスダブルス決勝 7/11(金) 第12日 21:20 男子シングルス準決勝

25:00 男子シングルス準決勝 7/12(土) 第13日 20:50 男子ダブルス決勝

23:45 女子シングルス決勝 7/13(日) 最終日 20:50 女子ダブルス決勝

23:45 男子シングルス決勝 7/14(月) - 18:00 車いす男女シングルス決勝

※時間はWOWO放送/配信開始時刻。

※日程および放送内容、開始時刻は変更の可能性あり。

WOWOWオンデマンドの登録方法

①WOWOW公式サイトにアクセス

②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択

③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。

出場する日本人選手・過去結果・成績

男子シングルス

選手名 ATPランキング ウィンブルドン最高成績 西岡良仁 78位 2回戦(2021、2024)

女子シングルス