【W杯2026】サッカー日本代表初戦の担当審判は誰？オランダ戦の主審・副審・審判団

大会の行方を左右する重要な一戦では、両チームの選手や戦術だけでなく、試合を裁く主審や副審、VAR担当者にも注目が集まる。

本記事では、日本代表vsオランダ代表を担当する主審、副審、第4の審判、VARを務める審判団を紹介する。

サッカー日本代表 ワールドカップ初戦の担当審判は誰？

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FIFAワールドカップ2026・グループF第1節のオランダ代表vs日本代表を担当する審判団が、国際サッカー連盟(FIFA)から発表された。

主審はアメリカ出身のイスマイル・エルファス氏が担当。副審には同じくアメリカのパーカー・コーリー・マイケル氏とアトキンス・カイル・トーマス氏が入り、第4審判員はメキシコのカティア・ガルシア氏、リザーブ副審は同国のサンドラ・ラミレス氏が務める。

エルファス主審は、2022年カタール・ワールドカップで日本がPK戦の末にクロアチアに敗れた決勝トーナメント1回戦を担当。今回の主審と副審2名は、その試合と同じ審判トリオとなる。

また、2024年には日本サッカー協会(JFA)の審判交流プログラムで来日し、ヴィッセル神戸vs柏レイソルやFC町田ゼルビアvs鹿島アントラーズなど、Jリーグの試合も担当した。カタール大会ではポルトガルvsガーナ、カメルーンvsブラジルで主審を務め、決勝では第4審判員を担当した実績を持つレフェリーだ。

役割 氏名 国籍 主審 イスマイル・エルファス アメリカ 副審 パーカー・コーリー・マイケル アメリカ 副審 アトキンス・カイル・トーマス アメリカ 第4審判員 カティア・ガルシア メキシコ リザーブ副審 サンドラ・ラミレス メキシコ

サッカー日本代表 ワールドカップ初戦の日程は？

サッカー日本代表(SAMURAI BLUE)は、日本時間2026年6月15日(月)にFIFAワールドカップ2026・グループF初戦でオランダ代表と対戦する。

キックオフは日本時間5:00、現地時間では6月14日(日)15:00を予定。試合はアメリカ・ダラスのダラススタジアムで開催される。

ポット2の日本に対し、初戦の相手はポット1の強豪オランダ。グループ突破を目指す両国にとって、初戦から勝点3を懸けて激突する重要な一戦となる。

日本はオランダ戦の後、日本時間6月21日(日)にチュニジア代表、同26日(金)にスウェーデン代表と対戦する。決勝トーナメント進出へ向け、初戦でどのようなスタートを切るか注目だ。

第1戦：2026年6月15日(月)5:00 オランダ代表vs日本代表／ダラススタジアム

第2戦：2026年6月21日(日)13:00 チュニジア代表vs日本代表

第3戦：2026年6月26日(金)8:00 日本代表vsスウェーデン代表

サッカー日本代表 ワールドカップ初戦の中継予定は？

テレビではNHK総合が全国で生中継を実施し、NHK BSプレミアム4Kでも4K画質によるライブ放送が予定されている。地上波またはBS4Kの視聴環境があれば、追加料金なしで日本代表の大会初戦を楽しめる。

ネット配信では、DAZNが日本代表戦を無料配信枠としてライブ配信する。有料プランへの加入は不要で、無料アカウントを登録すれば、スマートフォン、PC、タブレット、対応テレビなどから視聴可能だ。

また、DAZNはFIFAワールドカップ2026の全104試合をライブ配信する唯一のプラットフォームだ。日本代表戦は無料で視聴できるほか、有料プランではグループステージの他国カードから決勝トーナメントまで大会全体を楽しめる。

実況・解説陣は視聴先によって異なる。NHKでは本田圭佑氏、柿谷曜一朗氏、林陵平氏が解説を担当し、小宮山晃義アナウンサーが実況を務める。DAZNでは内田篤人氏、安田理大氏、久保裕也氏が解説を担当し、実況は野村明弘氏が務める予定だ。

放送・配信 中継内容 実況・解説 DAZN 無料アカウント登録でライブ・見逃し配信。

FIFAワールドカップ2026全104試合をライブ配信(有料プラン) 解説：内田篤人、安田理大、久保裕也

実況：野村明弘 NHK総合 地上波で全国生中継 解説：本田圭佑、柿谷曜一朗、林陵平

実況：小宮山晃義 NHK BSプレミアム4K 4K画質で生中継 NHK総合と同内容 NHK ONE NHK総合との同時ライブ配信 NHK総合と同内容

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