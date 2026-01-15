ボクシングのスーパーミドル級世界王座戦、カネロ・アルバレス対テレンス・クロフォードの一戦が、日本時間9月14日に開催される。

本記事では、カネロ・アルバレスとテレンス・クロフォードの両選手を比較する。

カネロ・アルバレスとは？ファイトスタイルを紹介

サウル・「カネロ」・アルバレスは、メキシコを代表する現代ボクシング界のスーパースターだ。スーパーウェルター級からライトヘビー級までの4階級を制覇し、現在はWBAスーパー・WBC・IBF・WBO世界スーパーミドル級統一王者として君臨している。フロイド・メイウェザーに敗れた2013年を除けば、世界のトップを走り続けてきた男であり、戦績は67戦63勝(39KO)2敗2分という圧倒的な数字を誇る。

「カネロ」という愛称はスペイン語で「シナモン」を意味し、その赤毛に由来する。1990年7月18日生まれ、身長173cm・リーチ179cmの体格から繰り出すパンチは破壊力抜群で、メキシコ伝統の攻撃的スタイルに独自の進化を加えた「ハイブリッド型メキシカンスタイル」と評される。

その最大の武器は強烈なカウンターパンチ。左フックやボディショットで相手のスタミナを奪い、プレッシャーをかけながら隙を逃さず仕留める。また、防御面でも高い評価を受けており、卓越したヘッドムーブメントと上半身の柔らかい動きで相手の攻撃をかわす。キャリアを通じて一度もダウンを喫していないタフネスもカネロの象徴だ。

攻守両面でバランスが取れた総合力の高さにより、相手や局面に応じてアウトボクシングからインファイトまで自在に切り替えることができる。圧力、精度、適応力を兼ね備えた完成度の高さこそが、カネロが長きにわたり世界の頂点に立ち続ける理由だ。

名前 サントス・サウル・アルバレス・バラガン

(Santos Saúl Álvarez Barragán) 愛称 カネロ(Canelo)＝スペイン語で「シナモン」。赤毛に由来 生年月日 1990年7月18日(年齢：35歳／2025年現在) 国籍・出身 メキシコ・ハリスコ州グアダラハラ 身長 173cm リーチ 179cm スタイル オーソドックス 戦績 67戦 63勝(39KO)2敗 2分

テレンス・クロフォードとは？ファイトスタイルを紹介

テレンス・クロフォードは、世界4階級制覇を達成し、さらに史上初となる2階級(スーパーライト級・ウェルター級)での主要4団体統一王者という偉業を成し遂げたアメリカ合衆国出身のスーパースターだ。41戦全勝(31KO)無敗という完璧な戦績を誇り、オレクサンドル・ウシクや井上尚弥と並んで「現役最強」の呼び声が高い。1987年9月28日生まれ、身長173cm・リーチ188cmという恵まれた体格を活かし、すべての階級で頂点を極めてきた。

「Bud(バド)」の愛称で親しまれるクロフォードは、冷静沈着なリングIQを持ち、戦況を読み解く分析力に長けている。試合序盤は相手を徹底的に観察し、中盤以降にギアを上げて一気に勝負を決めるスタイルが特徴だ。2017年のスーパーライト級4団体統一、そして2023年にエロール・スペンス・ジュニアを9回TKOで下してウェルター級4団体統一を達成した試合は、彼のキャリアを象徴するものとして語り継がれている。

最大の強みは、オーソドックスとサウスポーを自在に切り替える「スイッチヒッター」の能力。右構えからの的確なジャブ、左構えからの強烈なストレート、さらには的確なフックとカウンターで相手を翻弄する。攻撃と防御のバランスは完璧で、攻め込んだ直後に素早く距離を取るディフェンス意識も高い。

その総合力の高さから「史上最高のウェルター級ボクサー(G.O.A.T.)」と評されることもあり、シュガー・レイ・レナードやフロイド・メイウェザー・ジュニアといった伝説的王者と比較される存在となっている。戦略、適応力、精度、そして無敗の記録。クロフォードの名はすでにボクシング史に刻まれている。

名前 テレンス・アラン・クロフォード

(Terence Allan Crawford) 愛称 Bud(バド)＝アメリカのスラングで「長男」を意味 生年月日 1987年9月28日(年齢：37歳／2025年現在) 国籍・出身 アメリカ合衆国・ネブラスカ州オマハ 身長 173cm リーチ 188cm スタイル スイッチヒッター(オーソドックス／サウスポーを自在に切替) 戦績 41戦 41勝(31KO)無敗

カネロ・アルバレスとテレンス・クロフォードのどっちが強い？

カネロ・アルバレスとテレンス・クロフォード。現代ボクシング界を象徴する二人のスーパースターが対峙する一戦は、「どちらが強いのか」という長年の議論に答えを出す舞台となる。両者はともに4階級制覇王者だが、その歩んできたキャリアと強さの証明の仕方は対照的だ。

カネロはスーパーウェルター級からライトヘビー級までの4階級を制覇し、現在はスーパーミドル級の4団体統一王者として君臨する。67戦63勝(39KO)2敗2分の戦績を誇り、敗北を喫したのはフロイド・メイウェザーとディミトリー・ビボルの2人だけ。体格差をものともせず数々の強敵を打ち破ってきた実績は、まさに階級を超えた強さの証だ。一方でクロフォードもライト級からスーパーウェルター級までを制覇し、史上初となる2階級での4団体統一を達成した。41戦全勝(31KO)という無敗記録を維持し続け、すべての試合で明確に相手を上回ってきた完成度は圧巻である。

PFP（体重差を考慮しない最強ランキング）においても評価は拮抗しているが、2025年8月時点で「ザ・リング」誌はクロフォードを3位、カネロを8位に位置づけている。特にクロフォードはエロール・スペンス・ジュニアを圧倒的に下して以降、“現役最強”の呼び声をさらに高めており、専門家の多くはカネロを破ればPFPランキング1位に躍り出ると見ている。

ファイトスタイルの面でも両者は鮮やかなコントラストを描く。クロフォードはオーソドックスとサウスポーを自在に切り替えるスイッチヒッターで、試合序盤は相手を徹底的に観察し、中盤以降にギアを上げて仕留める冷静沈着なスタイルが持ち味だ。リーチも188cmとカネロを9cm上回り、距離を支配する戦いに強みを発揮する。一方のカネロは、代名詞である強烈なカウンターとボディショットで相手を圧倒するファイター。前進し続けるプレッシャーと、一度もダウンを喫していない耐久力は彼の代名詞でもあり、体格とパワーを武器にクロフォードを封じ込めようとするだろう。

直接対決は2025年9月13日(日本時間14日)、スーパーミドル級で行われる。この「階級差」こそが最大の焦点だ。クロフォードが勝つためにはスピードと技術を駆使してカネロの圧力をかわし、リーチを活かしてポイントを積み重ねることが条件となる。一方でカネロは、自身の土俵であるスーパーミドル級という舞台で持ち前のフィジカルを押し出し、パワーでクロフォードを削り切る展開を狙うだろう。判定決着になるのか、それとも中盤以降にKO劇が待っているのか、展開は大きく分かれる可能性がある。

PFPの観点では無敗で完成度の高いクロフォードが上回るとする声が多いが、実際のリングではカネロの階級的なアドバンテージが大きな意味を持つ。

カネロ・アルバレス テレンス・クロフォード 国籍 メキシコ アメリカ合衆国 年齢 35歳(1990年7月18日生) 37歳(1987年9月28日生) 身長 / リーチ 173cm / 179cm 173cm / 188cm スタイル オーソドックス スイッチヒッター 戦績 67戦63勝(39KO)2敗2分 41戦41勝(31KO)無敗 主な実績 4階級制覇、スーパーミドル級4団体統一王者 4階級制覇、2階級4団体統一王者 PFP評価 ザ・リング誌 8位(2025年8月時点) ザ・リング誌 3位(2025年8月時点)

カネロvsクロフォード｜テレビ放送・ネット配信予定

カネロvsクロフォードは、Netflixで独占ライブ配信される。

地上波やBS/CSでのテレビ放送は予定されていない。また他のプラットフォームでの配信も行われない。

