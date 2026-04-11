那須川天心は、WBC世界バンタム級挑戦者決定戦でファン・フランシスコ・エストラーダと対戦する。

本記事では、エストラーダの戦績やファイトスタイルを紹介する。

エストラーダ戦の開催日・視聴方法

那須川天心vsエストラーダは、2026年4月11日(土)に両国国技館(東京)で行われる「Prime Video Boxing 15」の全5試合中5試合目に実施。大会は17:00に1試合目が開始予定となっており、那須川天心vsエストラーダは20:30ごろの開始が予定される。とはいえ、試合の開始時刻は他カードの進行状況によって前後するため、早めに視聴を開始することをおすすめする。

中継は、ネット『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信する。

大会 開始日時 会場 中継 Prime Video Boxing 15 2026/4/11(土)

17:00 両国国技館(東京) Amazonプライムビデオ 独占

(全5試合)

エストラーダのプロフィール・戦績は？

エストラーダは1990年4月14日生まれ、メキシコ出身。身長163cm、リーチ168cmと小柄な選手だ。アマチュアボクシングで94勝4敗という成績を収め、2008年にプロへと転向した。

プロではデビュー戦で判定勝ちを収めて幸先の良いスタートを切ると、2010年にマヌエル・アルメンダリスを破ってWBCムンドヒスパノスーパーフライ級のタイトルを初獲得した。その後、2013年にはフライ級に階級を上げ、WBAスーパー・WBO世界フライ級の王座を獲得。5度の王座防衛に成功した後、2016年にスーパーフライ級へ挑戦すると、そこからWBC世界スーパーフライ級王座、WBC世界スーパーフライ級フランチャイズ王座、WBA世界スーパーフライ級スーパー王座を獲得してきた。バンタム級へは2025年に転向し、初戦ではカリム・アルセに3-0の判定勝ちを収めている。

選手名：ファン・フランシスコ・エストラーダ

生年月日：1990年4月14日

出身地：メキシコ・ソノラ州プエルト・ペニャスコ

身長・リーチ：163cm・168cm

戦績：49戦45勝(28KO)4敗

タイトル歴：WBCムンドヒスパノスーパーフライ級王座

WBC世界スーパーフライ級シルバー王座

WBA世界フライ級スーパー王座（防衛5→返上）

WBO世界フライ級王座（防衛5→返上）

WBC世界スーパーフライ級王座（1期目: 防衛3→フランチャイズ王座、2期目: 防衛0）

WBC世界スーパーフライ級フランチャイズ王座

WBA世界スーパーフライ級スーパー王座（防衛0→剥奪）

リングマガジン世界スーパーフライ級王座

エストラーダのファイトスタイルは？

オーソドックスのスタイルで知られるエストラーダは、ベテランらしい分析力と緩急の使い分けで勝負する技巧派のファイター。それを支えるスタミナも強靭で、相手の出方を伺いながら徐々に攻略していく老獪な戦いを得意としている。また、攻め込んだ際の組み立てにも定評があり、那須川天心としてはゴング直後から畳みかけるか、相手のペースに付き合わずに持ち味を発揮できるかどうかが重要となりそうだ。

エストラーダ戦のおすすめ視聴方法

Amazon

前述の通り、那須川天心の最新試合などが行われる「Prime Video Boxing 15」は『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信を実施する。

『Amazonプライムビデオ』は、Amazonプライム会員であれば無料視聴が可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。

【Amazon】試合の無料体験視聴方法

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