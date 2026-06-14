FIFAワールドカップ2026では、サッカー日本代表の試合は地上波テレビでも生中継される。

本記事では、サッカー日本代表のワールドカップ2026でテレビ放送される試合、放送局について紹介する。

サッカー日本代表 テレビ放送で見られる試合はどれ？

ワールドカップ2026におけるサッカー日本代表の試合のテレビ中継を担当するのは、NHK・日本テレビ・フジテレビの3社となる。このため、テレビ朝日系列での中継はない。

初戦のオランダ戦、第3戦のスウェーデン戦はいずれもNHK総合で放送予定、第2戦のチュニジア戦は日本テレビが民放中継を実施する。

また、日本代表がグループステージを突破した場合、決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)はフジテレビ系列で生中継される予定だ。対戦カードや試合日時は日本の最終順位によって変わるため、突破決定後に正式な放送スケジュールを確認しておきたい。

なお、ラウンド16以降に日本代表が進出した場合は、NHK総合での生中継が予定されている。

試合 対戦カード 放送局 キックオフ グループステージ第1戦 日本代表 vs オランダ代表 NHK総合 2026年6月15日(月)5:00 グループステージ第2戦 日本代表 vs チュニジア代表 日本テレビ系列 2026年6月21日(日)13:00 グループステージ第3戦 日本代表 vs スウェーデン代表 NHK総合 2026年6月26日(金)8:00 ラウンド32 日本代表の進出順位により決定 フジテレビ系列 2026年6月28日(日)〜7月3日(金)予定 ラウンド16以降 日本代表が進出した場合 NHK総合 進出後に決定

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