本田圭佑はどこでワールドカップ2026の解説をする？出演番組・担当試合一覧

ワールドカップ3大会連続ゴールを記録した本田は、解説者としても独自の視点や率直なコメントで大きな注目を集めてきた。

本記事では、本田圭佑がワールドカップ2026で解説を担当する放送・配信サービスや、過去大会での解説実績について紹介する。

本田圭佑はどこでワールドカップの解説をする？

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FIFAワールドカップ2026では、本田圭佑がNHKの地上波中継で日本代表戦の解説を担当する予定だ。2022年カタール大会での解説が大きな話題を呼んだ本田が、4年ぶりにワールドカップ中継へ復帰する。

NHKでは、グループステージ第1戦のオランダ戦、第3戦のスウェーデン戦を担当予定。日本代表が決勝トーナメントに進出した場合も、NHKが放送する日本戦で解説を務める見込みとなっている。

また、日本テレビ系では「日本戦スペシャルアンバサダー」として出演。6月21日(日)の日本vsチュニジア戦を中心に、中継や関連番組で日本代表や大会全体についてコメントする予定だ。

放送局 役割 対象試合 NHK 解説 6月15日(月) 日本 vs オランダ 日本テレビ系 日本戦スペシャルアンバサダー 6月21日(日) 日本 vs チュニジア NHK 解説 6月26日(金) 日本 vs スウェーデン NHK 解説予定 日本が決勝トーナメント進出時の日本戦

本田圭佑はDAZNで解説する？

FIFAワールドカップ2026において、本田圭佑がDAZNで解説を担当する予定は発表されていない。前述のとおり、本田はNHKで日本代表戦の解説を務めるほか、日本テレビ系では「日本戦スペシャルアンバサダー」として出演する予定となっている。

一方で、ワールドカップ2026の全104試合をライブ配信するのは『DAZN』のみ。NHK、日本テレビ、フジテレビでも一部試合は放送されるが、日本代表戦や決勝トーナメントの注目カードが中心となり、全試合を視聴することはできない。

そのため、本田の解説を楽しみたい場合はNHKや日本テレビの中継を視聴し、アルゼンチン、ブラジル、フランス、イングランドなど海外強豪国の試合も含めて大会を余すことなく楽しみたい場合はDAZNを併用するのがおすすめだ。

DAZNではグループステージから決勝まで全104試合をライブ配信予定。日本代表戦に加え、優勝候補同士のビッグマッチや注目選手の試合も視聴できるため、ワールドカップを最大限楽しみたいファンにとって有力な選択肢となる。

なお、DAZNでは日本代表戦や準決勝、決勝など一部の注目試合を無料配信する予定だが、全104試合をライブ視聴するには有料プランへの加入が必要となる。

DAZNの実況・解説ラインナップは？

FIFAワールドカップ2026で全104試合をライブ配信する『DAZN』では、元日本代表選手や指導者経験者、現役Jリーガーなど豪華な解説陣と、国内トップクラスの実況陣が中継を担当する。

DAZN独自の視点で大会を伝える「DAZNの目」をコンセプトに、戦術分析、選手経験、指導者目線などさまざまな角度から試合を深掘りする予定だ。

解説者一覧

氏名 主な経歴 内田篤人 DAZNドリームリーダー 戸田和幸 元日本代表 岩政大樹 元日本代表・指導者 風間八宏 元日本代表・指導者 水沼貴史 元日本代表 福田正博 元日本代表 安永聡太郎 元Jリーガー 田中マルクス闘莉王 元日本代表 坪井慶介 元日本代表 山口素弘 元日本代表 南雄太 元日本代表GK ラモス瑠偉 元日本代表 松原良香 元日本代表 鄭大世 元北朝鮮代表 佐藤寿人 元日本代表 佐藤勇人 元Jリーガー 細貝萌 元日本代表 太田宏介 元日本代表 高萩洋次郎 元日本代表 長谷川アーリアジャスール 元日本代表 田中裕介 元Jリーガー 田中隼磨 元Jリーガー 川勝良一 サッカー解説者

実況アナウンサー一覧

氏名 担当 野村明弘 実況 桑原学 実況 西岡明彦 実況 下田恒幸 実況 北川義隆 実況 江本一真 実況 河村太朗 実況 喜谷知純 実況 桑原秀和 実況 小林惇希 実況 小松正英 実況 瀬﨑一耀 実況 永田実 実況 西達彦 実況 野並正佑 実況 原大悟 実況 福田浩大 実況 藤田崇寛 実況 松原稜典 実況 安井成行 実況 山田泰三 実況 鈴木崇司 日本テレビアナウンサー 田中毅 日本テレビアナウンサー 伊藤遼 日本テレビアナウンサー 澁谷善ヘイゼル 日本テレビアナウンサー

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

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DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガなどの海外サッカー、明治安田Jリーグなど、年間を通してライブ＆見逃し視聴したい方はこの機会にチェックしてみよう。

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