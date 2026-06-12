Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
keisuke honda(C)Getty Images
サッカーW杯はDAZNで全試合配信！7月20日まで視聴料割引キャンペーン実施中
Aoi Fujimiya

本田圭佑はどこでワールドカップ2026の解説をする？出演番組・担当試合一覧

ワールドカップ
日本
オランダ
チュニジア
スウェーデン
オランダ 対 日本
チュニジア 対 日本
日本 対 スウェーデン

本田圭佑はどこでワールドカップ2026の解説をする？NHK・日本テレビの出演予定まとめ。DAZNの担当試合はある？

DAZN月額プランが半額以下に！
DAZN standard world cup campaign

DAZN Standard(月額)

DAZNがW杯応援キャンペーンを実施！

7/20(月・祝)までの加入で「DAZN Standard」が半額以下に

月額プランが対象、途中解約も可能！

月額プランが52%オフ
サッカー専用年間プランが期間限定で登場！
DAZN SOCCER top

DAZN SOCCER(年間)

サッカー専用プラン「DAZN SOCCER(年間プラン・月々払いのみ)」

7/20(月・祝)までの加入で最初の3カ月・月々980円

※4カ月目以降は月々2,600円／途中解約不可

7/20まで割引価格に

ワールドカップ3大会連続ゴールを記録した本田は、解説者としても独自の視点や率直なコメントで大きな注目を集めてきた。

FIFAワールドカップはDAZNで全試合配信！サッカー専用プランが期間限定で視聴料割引今すぐ視聴

本記事では、本田圭佑がワールドカップ2026で解説を担当する放送・配信サービスや、過去大会での解説実績について紹介する。

本田圭佑はどこでワールドカップの解説をする？

keisuke hondaGetty images

FIFAワールドカップ2026では、本田圭佑がNHKの地上波中継で日本代表戦の解説を担当する予定だ。2022年カタール大会での解説が大きな話題を呼んだ本田が、4年ぶりにワールドカップ中継へ復帰する。

NHKでは、グループステージ第1戦のオランダ戦、第3戦のスウェーデン戦を担当予定。日本代表が決勝トーナメントに進出した場合も、NHKが放送する日本戦で解説を務める見込みとなっている。

また、日本テレビ系では「日本戦スペシャルアンバサダー」として出演。6月21日(日)の日本vsチュニジア戦を中心に、中継や関連番組で日本代表や大会全体についてコメントする予定だ。

放送局役割対象試合
NHK解説6月15日(月) 日本 vs オランダ
日本テレビ系日本戦スペシャルアンバサダー6月21日(日) 日本 vs チュニジア
NHK解説6月26日(金) 日本 vs スウェーデン
NHK解説予定日本が決勝トーナメント進出時の日本戦

FIFAワールドカップはDAZNで全試合配信！サッカー専用プランが期間限定で視聴料割引今すぐ視聴

本田圭佑はDAZNで解説する？

FIFAワールドカップ2026において、本田圭佑がDAZNで解説を担当する予定は発表されていない。前述のとおり、本田はNHKで日本代表戦の解説を務めるほか、日本テレビ系では「日本戦スペシャルアンバサダー」として出演する予定となっている。

一方で、ワールドカップ2026の全104試合をライブ配信するのは『DAZN』のみ。NHK、日本テレビ、フジテレビでも一部試合は放送されるが、日本代表戦や決勝トーナメントの注目カードが中心となり、全試合を視聴することはできない。

そのため、本田の解説を楽しみたい場合はNHKや日本テレビの中継を視聴し、アルゼンチン、ブラジル、フランス、イングランドなど海外強豪国の試合も含めて大会を余すことなく楽しみたい場合はDAZNを併用するのがおすすめだ。

DAZNではグループステージから決勝まで全104試合をライブ配信予定。日本代表戦に加え、優勝候補同士のビッグマッチや注目選手の試合も視聴できるため、ワールドカップを最大限楽しみたいファンにとって有力な選択肢となる。

なお、DAZNでは日本代表戦や準決勝、決勝など一部の注目試合を無料配信する予定だが、全104試合をライブ視聴するには有料プランへの加入が必要となる。

FIFAワールドカップはDAZNで全試合配信！サッカー専用プランが期間限定で視聴料割引今すぐ視聴

DAZNの実況・解説ラインナップは？

FIFAワールドカップ2026で全104試合をライブ配信する『DAZN』では、元日本代表選手や指導者経験者、現役Jリーガーなど豪華な解説陣と、国内トップクラスの実況陣が中継を担当する。

DAZN独自の視点で大会を伝える「DAZNの目」をコンセプトに、戦術分析、選手経験、指導者目線などさまざまな角度から試合を深掘りする予定だ。

解説者一覧

氏名主な経歴
内田篤人DAZNドリームリーダー
戸田和幸元日本代表
岩政大樹元日本代表・指導者
風間八宏元日本代表・指導者
水沼貴史元日本代表
福田正博元日本代表
安永聡太郎元Jリーガー
田中マルクス闘莉王元日本代表
坪井慶介元日本代表
山口素弘元日本代表
南雄太元日本代表GK
ラモス瑠偉元日本代表
松原良香元日本代表
鄭大世元北朝鮮代表
佐藤寿人元日本代表
佐藤勇人元Jリーガー
細貝萌元日本代表
太田宏介元日本代表
高萩洋次郎元日本代表
長谷川アーリアジャスール元日本代表
田中裕介元Jリーガー
田中隼磨元Jリーガー
川勝良一サッカー解説者

実況アナウンサー一覧

氏名担当
野村明弘実況
桑原学実況
西岡明彦実況
下田恒幸実況
北川義隆実況
江本一真実況
河村太朗実況
喜谷知純実況
桑原秀和実況
小林惇希実況
小松正英実況
瀬﨑一耀実況
永田実実況
西達彦実況
野並正佑実況
原大悟実況
福田浩大実況
藤田崇寛実況
松原稜典実況
安井成行実況
山田泰三実況
鈴木崇司日本テレビアナウンサー
田中毅日本テレビアナウンサー
伊藤遼日本テレビアナウンサー
澁谷善ヘイゼル日本テレビアナウンサー

FIFAワールドカップはDAZNで全試合配信！サッカー専用プランが期間限定で視聴料割引今すぐ視聴

FIFAワールドカップを全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

FIFAワールドカップ2026はDAZNが全104試合をライブ&見逃し配信を行う。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！W杯だけの視聴に最適、いつでも解約OK

DAZN standard world cup campaignDAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。ワールドカップだけ視聴したい方は、DAZN SOCCERではなくDAZN Standard月額プランに加入しよう。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

DAZN月額プランが期間限定で半額以下に！いつでも解約OK・7/20までの加入限定今すぐ登録

【7/20まで割引中】サッカー専用の年間プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN SOCCER topDAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる年間プラン(月々払いのみ)「DAZN SOCCERが、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER(年間プラン)」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。なお、年間プランの「DAZN SOCCER」は、4カ月目以降は月々2,600円(税込)の支払いが発生する(※12ヶ月間合計31,200円／契約途中での解約は不可)

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガなどの海外サッカー、明治安田Jリーグなど、年間を通してライブ＆見逃し視聴したい方はこの機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、それ以降の加入はできないので注意が必要だ。

※DAZN SOCCERは年間プランのため、途中解約が不可
※最初の3カ月間が月々980円(税込)、4カ月目以降は月々2,600円(税込)

DAZNサッカー専用年間プランが期間限定で販売！最初の3カ月・月々980円は7/20まで今すぐ登録

FIFAワールドカップ2026｜最新情報

【視聴方法】

【大会情報・日程】

【日本代表】

FIFAワールドカップはDAZNで全試合配信！サッカー専用プランが期間限定で視聴料割引今すぐ視聴