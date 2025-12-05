ワールドカップ2026の抽選会はどこで見れる? 地上波放送・ライブ配信予定は？視聴方法まとめ

ワールドカップ本大会を前に、全世界の視線が集まるのが「組み合わせ抽選会」だ。どの国がどのグループに入るのか1試合ごとの対戦カードに大会の流れまで変えてしまう重大イベントであり、抽選会そのものが一つのエンターテインメントとして年々存在感を増している。
本記事では、ワールドカップ2026抽選会のテレビ放送・ネット配信予定について紹介する。
ワールドカップ抽選会の日程は？
ワールドカップ本大会の全体像が見えてくるのがグループステージの組み合わせ抽選会だ。どの国がどのグループに入るのかがここで決まり、大会の難易度や注目カードも一気に浮かび上がる。
今回の抽選セレモニーはアメリカのワシントンDCにあるジョン・F・ケネディセンターで行われる予定で、日本時間では12月6日(土)午前2時にスタートとなる。
グループ分け次第で日本代表や強豪国の戦い方も大きく変わるため、この抽選会そのものがワールドカップの開幕前イベントとして定着している。
|項目
|内容
|イベント名
|2026年大会グループステージ抽選会
|開始日時(日本時間)
|2025年12月6日(土)午前2時開始予定
|開始日時(現地時間)
|2025年12月5日(金)正午
|開催会場
|ジョン・F・ケネディセンター
|所在地
|ワシントンDC(アメリカ)
ワールドカップ抽選会はどこで見れる？
日本国内での放送は地上波でも予定されており、NHK総合テレビが5日(金)25時45分から抽選会をライブ中継する。また「NHK ONE」でも同時配信と見逃し視聴が提供される予定だ。さらに、本大会の日本向け全試合配信権を取得したDAZNも、組み合わせ決定の様子を無料ライブ配信で届ける。FIFA.com』や、本大会を全試合カバーする『DAZN』でも視聴が可能となる。
また、進行状況や結果については『GOAL Japan』でもテキスト速報を予定しており、リアルタイムで主要情報を追うことができる。
|項目
|内容
|地上波放送
|NHK総合テレビ(5日(金)25時45分〜生中継)
|同時配信
|NHK ONE(ライブ配信・見逃し視聴)
|無料ライブ配信
|DAZN(抽選会の模様を無料配信)
|公式オンライン視聴
|FIFA.com(FIFA公式サイト経由で視聴可能)
|速報情報
|GOAL Japan(抽選会の経過および結果をテキスト更新)
ポット分けの仕組みは？
GOAL
ワールドカップ2026の組み合わせ抽選では、出場国がFIFAランキングを基準に4つのポットへ振り分けられる仕組みが採用されている。開催国は最上位のポット1に入り、大陸間プレーオフや欧州プレーオフ勝者はポット4に配置されるなど、出場枠ごとの扱いも明確に定められている。
また、「同一大陸連盟のチームは同じグループに入れない(欧州のみ例外として最大2カ国まで)」という原則があり、過度に偏った組み合わせを避けるよう調整されている。
加えて、2026年大会からは上位国同士の早期対戦を回避する新たなガイドラインも導入されている。具体的には、FIFAランキング上位2カ国(スペイン・アルゼンチン)と、続く3位と4位(フランス・イングランド)が、いずれもグループ首位で突破した場合、決勝以外で対戦しないようにトーナメント構造が組まれる仕組みだ。こちらの記事で確認できる。
2026年ワールドカップの最新情報
