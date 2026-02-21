ヴィッセル神戸MF乾貴士が、2月21日(土)に行われる明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド第3節の清水エスパルス戦で加入後初のスタメン入りを果たした。

本記事では、清水vs神戸の中継予定や視聴方法を紹介する。

乾貴士スタメン！清水vs神戸の試合情報

清水vs神戸は、2月21日(土)14:30に清水の本拠地IAIスタジアム日本平でキックオフを予定。乾は2025シーズン終了後に清水から神戸へと完全移籍したが、新天地ではこれまで出場機会を得られておらず。この古巣戦でスタメンに名を連ね、初出場を飾る運びとなった。さらに、今季から清水を指揮する吉田孝行監督は2025シーズンまで神戸を率いており、同指揮官にとっても古巣対決となる。

試合の開始日時、スタメン情報は以下の通り。

試合情報

日時 対戦カード 会場 2026 明治安田J1百年構想リーグ 第3節

2/21(土)14:30キックオフ 清水エスパルス

vs

ヴィッセル神戸 IAIスタジアム日本平

スタメン・控え

清水エスパルス ヴィッセル神戸 【スターティングメンバー】

GK 1 沖悠哉

DF 15 本多勇喜

DF 28 吉田豊

DF 39 日髙華杜

DF 51 住吉ジェラニレショーン

MF 10 マテウス・ブエノ

MF 23 千葉寛汰

MF 81 小塚和季

FW 7 カピシャーバ

FW 9 オセフン

FW 49 北川航也



【控えメンバー】

GK 16 梅田透吾

DF 14 パク・スンウク

DF 5 北爪健吾

MF 17 弓場将輝

MF 21 松崎快

MF 6 宇野禅斗

MF 97 大畑凜生

FW 38 髙橋利樹

FW 50 アルフレド・ステファンス



【監督】

吉田孝行 【スターティングメンバー】

GK 1 前川黛也

DF 3 マテウス・トゥーレル

DF 4 山川哲史

DF 23 広瀬陸斗

DF 41 永戸勝也

MF 7 井手口陽介

MF 11 武藤嘉紀

MF 13 佐々木大樹

MF 14 乾貴士

MF 25 鍬先祐弥

FW 29 小松蓮



【控えメンバー】

GK 71 権田修一

DF 43 山田海斗

DF 80 ンドカ・ボニフェイス

MF 18 井出遥也

MF 28 濱﨑健斗

MF 30 山内翔

MF 44 日髙光揮

MF 5 郷家友太

FW 26 ジェアン・パトリッキ



【監督】

ミヒャエル・スキッベ

※試合日時・出場選手は変更となる場合があります。

乾貴士初スタメン試合はどこで見られる？

明治安田J1百年構想リーグ第3節の清水エスパルスvsヴィッセル神戸は、地上波では『静岡放送』が生中継を行い、ネットでは『DAZN』がライブ配信を行う。その他配信や放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり。

乾貴士初スタメン試合のおすすめ視聴方法

2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

【DMM×DAZNホーダイ】月額最安値！今なら先着40,000名にPayPayポイントをプレゼント！

DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

さらに、今ならDMM×DAZNホーダイに登録および翌月継続すると、先着40,000名にPayPayポイント1,390ptをプレゼントするキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は5月8日(金)18時までだが、先着での配布のためなくなり次第終了となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶【先着40,000名限定】PayPayポイント1,390ptプレゼント！DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可