2026年北中米ワールドカップ(W杯)のグループF第2節で、オランダ代表とスウェーデン代表が対戦する。

本記事では、オランダvsスウェーデンのテレビ放送・ネット配信予定、開催日時、視聴方法を紹介する。

オランダvsスウェーデンの試合日程・開始時刻

ワールドカップ2026のグループF第2節、オランダvsスウェーデンは、日本時間2026年6月21日(日)午前2:00にキックオフを予定している。

グループFでは同日13:00からチュニジアvs日本の開催も予定。オランダvsスウェーデンは日本にとっても重要な一戦となる。

大会・ラウンド 開始日時 対戦カード 会場 北中米ワールドカップ2026

グループF 第2節 2026/6/21(水)

2:00 オランダ代表 vs スウェーデン代表 ヒューストン・スタジアム

(ヒューストン／アメリカ)

※すべて日本時間。

オランダvsスウェーデンはどこで見られる？

オランダvsスウェーデンは、ネット『DAZN』がライブ＆見逃し配信を実施。テレビ放送は地上波『NHK総合』でも生中継される。

さらに、衛星放送『NHK BSプレミアム4K』とネット『NHK ONE』では地上波同時生放送予定だ。

グループF・第2節 オランダvsスウェーデンの中継予定

チャンネル 形態 放送予定 DAZN ネット ライブ＆見逃し配信 NHK BSプレミアム4K 衛星放送 生中継 NHK 地上波 生中継 NHK ONE ネット ライブ＆見逃し配信 フジテレビ 地上波 × 日本テレビ 地上波 × TVer ネット ×

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