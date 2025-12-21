このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
M-1グランプリの過去大会を配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

M-1グランプリ2025はどこで見られる？地上波テレビ中継/ネット配信予定・無料視聴方法

【漫才・お笑い】M-1グランプリ2025はどこで見られる？地上波テレビ中継、ネット無料配信はある？視聴方法を紹介。

31日間無料トライアルあり

U-NEXT

M-1グランプリの過去大会はU-NEXTで配信中！

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

U-NEXT

2024年までの過去大会を配信

過去大会を視聴

M-1グランプリ2025の決勝戦が、12月21日(日)に行われる。

U-NEXTでM-1グランプリの過去大会を配信中！31日間無料トライアルで視聴

本記事では、M-1グランプリの地上波テレビ中継・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

M-1グランプリ2025はどこで見られる？

2025年のM-1グランプリは、12月21日(日)に敗者復活戦および決勝戦が開催。決勝戦には、予選を勝ち上がった9組に加え、敗者復活戦を勝ち抜いた1組の計10組が出場する。開始時刻は、敗者復活戦が15:00、決勝戦が18:30に予定されている。

敗者復活戦および決勝戦は、テレビ放送が地上波『ABCテレビ・テレビ朝日系』、ネット配信が『TVer』で生中継を予定。その他の周辺番組については、ネット『TVer』や『TELASA』、『YouTube』、『X』でもライブ配信予定だ。

開催日開始時刻番組放送・配信
12/21(日)13:30M-1グランプリ2025開幕直前SPTVer
15:00敗者復活戦ABCテレビ・テレビ朝日系
TVer
18:20応援生配信YouTube
18:30決勝戦ABCテレビ・テレビ朝日系
TVer
22:10ごろM-1グランプリ2025 国宝級漫才師たちの大反省会TELASA
24:00ごろM-1打ち上げ by -196TVer
YouTube
X

U-NEXTでM-1グランプリの過去大会を配信中！31日間無料トライアルで視聴

M-1グランプリ2025の無料視聴方法は？

M-1グランプリ2025の敗者復活戦および決勝戦は、テレビおよびネットの視聴環境さえあれば誰でも無料で視聴することができる。その他、周辺番組を中継する『YouTube』『X』も無料配信。一方で、「M-1グランプリ2025 国宝級漫才師たちの大反省会」は『TELASA』の見放題プラン(月額990円/税込)に加入する必要ががある。

U-NEXTでM-1グランプリの過去大会を配信中！31日間無料トライアルで視聴

M-1グランプリの過去大会を見るには？

M-1グランプリの過去大会は、動画配信サービスのアーカイブを中心に、DVDや公式YouTubeなど複数の方法で視聴できる。決勝戦を通して振り返りたい場合と、ネタや舞台裏を部分的に楽しみたい場合で最適な手段は異なる。

もっとも手軽なのは、定額制の動画配信サービスだ。歴代大会をまとめて視聴でき、無料体験期間を活用すればコストをかけずに楽しめる。

サービス視聴できる内容無料体験
U-NEXT2001年〜2024年の決勝戦31日間
Lemino歴代大会/大反省会/関連番組31日間
Amazonプライム・ビデオ歴代大会/アナザーストーリー30日間
Netflix2001年〜2022年頃の大会なし

U-NEXTでM-1グランプリの過去大会を配信中！31日間無料トライアルで視聴

M-1グランプリ過去大会のおすすめ視聴方法

前述のとおり、M-1グランプリの過去大会はU-NEXTで視聴できる。

U-NEXTは31日間の無料体験に対応しており、期間中であれば過去大会の見逃し視聴も可能。さらに、映画やドラマ、バラエティなど他ジャンルの作品も楽しめるため、M-1をきっかけに幅広く活用できる。

U-NEXTの無料トライアル登録手順

【手順①】U-NEXT公式サイトへアクセスへアクセス

「まずは31日間無料トライアル」ボタンをタップ

【手順②】氏名など必要情報を入力

Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

【手順③】決済情報(クレジット)を入力

無料トライアル後に継続利用する場合に必要なクレジットカード番号などの決済情報を入力。最後に内容を確認して登録完了！

U-NEXTでM-1グランプリの過去大会を配信中！31日間無料トライアルで視聴

※本記事の配信情報は2025年12月時点のものです。配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはU-NEXT・Leminoのホームページもしくはアプリをご確認ください

