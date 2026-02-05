Jリーグ百年構想リーグはどこで見られる？テレビ放送・ネット配信予定

明治安田Jリーグ百年構想リーグが、2026-27シーズンを前に開催される。

本記事では、百年構想リーグのテレビ放送・ネット配信予定、中継局を紹介する。

Jリーグ百年構想リーグはどこで見られる？

百年構想リーグは、ネット『DAZN』がJ1、J2・J3の全試合を配信。その他、一部試合はローカル局を中心に地上波テレビ放送などでも中継される。

テレビ放送・ネット配信予定

中継局 形態 対象試合 DAZN

[DMM×DAZNホーダイが月額最安値！] ネット 全試合ライブ・見逃し配信 地上波各局 テレビ 一部試合を中継 衛星放送各局 テレビ 一部試合を中継

Jリーグ百年構想リーグのおすすめ視聴方法

Jリーグ百年構想リーグは、『DAZN』でのみ全試合視聴が可能。月額加入であれば『DMM×DAZNホーダイが月額最安値！』、年間契約であればDAZN公式サイトからの加入がおすすめだ。

