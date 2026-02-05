Goal.com
dazn j leagueDAZN/J.LEAGUE
J百年構想リーグはDAZNが全試合配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値
Tsutomu Maeda

Jリーグ百年構想リーグはどこで見られる？テレビ放送・ネット配信予定

明治安田Jリーグ百年構想リーグ(J1・J2・J3)はどこで見られる？テレビ放送・ネット配信予定、中継局を紹介。

明治安田Jリーグ百年構想リーグが、2026-27シーズンを前に開催される。

本記事では、百年構想リーグのテレビ放送・ネット配信予定、中継局を紹介する。

Jリーグ百年構想リーグはどこで見られる？

百年構想リーグは、ネット『DAZN』がJ1、J2・J3の全試合を配信。その他、一部試合はローカル局を中心に地上波テレビ放送などでも中継される。

テレビ放送・ネット配信予定

中継局形態対象試合
DAZN
[DMM×DAZNホーダイが月額最安値！]		ネット全試合ライブ・見逃し配信
地上波各局テレビ一部試合を中継
衛星放送各局テレビ一部試合を中継

※放送・配信予定は変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトをご確認ください。

Jリーグ百年構想リーグのおすすめ視聴方法

Jリーグ百年構想リーグは、『DAZN』でのみ全試合視聴が可能。月額加入であれば『DMM×DAZNホーダイが月額最安値！』、年間契約であればDAZN公式サイトからの加入がおすすめだ。

プラン料金(税込)視聴可能コンテンツ
DAZN STANDARD(月額)月額4,200円
DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円		全コンテンツ
DAZN STANDARD(年間プラン/一括払い)年間32,000円
月額換算：約2,667円		全コンテンツ
DAZN STANDARD(年間プラン/月々払い)年間38,400円
月々：3,200円		全コンテンツ

【DMM×DAZNホーダイ】月額プラン最安値！ポイント還元でお得

dmm dazn plan 2026DMM

DMM×DAZNホーダイ』は、「DAZN」と「DMMプレミアム」がセットになったプランだ。

「DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム(月額550円/税込)」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用できる。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なため、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可。
※配信予定は変更となる場合があります。

【DAZN】年間プランが最安値！

年間で『DAZN』に加入することを決めている場合は、「DAZN STANDARD(年間プラン/一括払い)」が月額換算で約2,667円と、最も安い加入方法となる。ただし、途中解約による返金などは受け付けられていない点には注意が必要だ。

