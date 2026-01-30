Goal.com
VOLLEYBALL-OLY-PARIS-2024-USA-BRAAFP
Tsutomu Maeda

バレーボールSVリーグオールスター2026を無料で見る方法は？

【男子・女子バレーボール】2026年のSVリーグオールスター(エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES2025-26 KOBE)を無料で見る方法はある？お得な視聴方法を紹介。

「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES2025-26 KOBE(SVリーグオールスター2026)」が、1月31日(土)・2月1日(日)に行われる。

本記事では、SVリーグオールスター2026の無料中継の有無やお得な視聴方法を紹介する。

SVリーグオールスター2026の開催スケジュール

SVリーグオールスター2026は、1月31日(土)と2月1日(日)に開催。女子は1月31日(土)13:05、男子は2月1日(日)14:05に試合開始予定だ。

大会対戦カード開始日時
エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE2026/1/31(土)
13:05		【女子】
TEAM NICHIKA vs TEAM YOSHINO
2026/2/1(日)
14:05		【男子】
TEAM TAITO vs TEAM KENTO

SVリーグオールスター2026の無料中継はある？

SVリーグオールスター2026は、ネット『J SPORTSオンデマンド』、『U-NEXT(J SPORTS バレーボールパック)』、『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル/14日間無料体験あり)』、『ABEMA de JSPORTS』で男子・女子ともにライブ配信を予定。テレビ放送は衛星放送『日テレNEWS24』が女子、『BS日テレ』が男子の生中継を予定している。

その他、地上波テレビ放送は地方ローカル局の『中京テレビ』、『福岡放送』、『読売テレビ』、『札幌テレビ』が試合当日または試合翌日までに録画放送。衛星放送『日テレジータス』では、2月14日(土)に女子、翌15日(日)に男子の試合が録画放送される。また、『TVer』では後日見逃し配信予定だ。

無料で視聴したい場合、14日間無料体験があり、男子・女子ともにライブ配信予定の『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』がおすすめだ。一方、両日中継を行うプラットフォームの中でも、『J SPORTSオンデマンド』や『U-NEXT(J SPORTS バレーボールパック)』、『ABEMA de JSPORTS』を無料で視聴する方法は存在しない。

試合日生中継録画放送

1/31(土)13:05-

TEAM NICHIKA vs TEAM YOSHINO
(女子)

【14日間無料体験あり】Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)(11:55-)

J SPORTSオンデマンド(11:55-)

U-NEXT(J SPORTS バレーボールパック)(11:55-)

・ABEMA de JSPORTS(11:55-)

・日テレNEWS24(13:00-15:30)

・読売テレビ(15:00-16:00)

・中京テレビ(15:00-16:00)

・福岡放送(15:00-16:00)

・札幌テレビ(25:45-26:45)

・日テレジータス(2/14(土)17:30-19:30)

・TVer(後日)

2/1(日)14:05-

TEAM TAITO vs TEAM KENTO
(男子)

【14日間無料体験あり】Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)(12:55-)

J SPORTSオンデマンド(12:55-)

U-NEXT(J SPORTS バレーボールパック)(12:55-)

・ABEMA de JSPORTS(12:55-)

・BS日テレ(14:00-16:00)※サブチャンネルで延長の場合あり

・読売テレビ(16:25-17:25 ※ハイライト番組)

・中京テレビ(16:25-17:25 ※ハイライト番組)

・札幌テレビ(16:25-17:25 ※ハイライト番組)

・福岡放送(2/2(月)10:25-11:25 ※ハイライト番組)

・日テレジータス(2/15(日)17:30-19:30)

・TVer(後日)

※試合日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および各放送・配信局公式サイトをご確認ください。

SVリーグオールスター2026のおすすめ視聴方法

SVリーグオールスター2026の生中継を視聴したい場合、両日ネットで楽しむことができる『J SPORTSオンデマンド』がおすすめだ。『J SPORTSオンデマンド』のバレーボールコンテンツは、様々なプラットフォームから視聴することが可能となっている。

特に『U-NEXT(J SPORTS バレーボールパック)』と『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』がお得な選択肢となっている。

【14日間無料トライアルあり！】Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)

Amazonプライムビデオ内のJ SPORTSチャンネル」は、初回14日間の無料体験期間を設けており、期間中もSVリーグオールスターが視聴可能。無料体験期間終了後は月額2,840円(税込)で自動更新となるが、体験期間内での解約なら料金はかからない。

  1. ▶Amazonプライムビデオ「J SPORTSチャンネル」へアクセス
  2. 「詳細をみる」から「今すぐ14日間無料体験」をタップ
  3. 継続時に必要な決済情報などを入力
  4. 登録完了後、すぐに視聴可能！

※14日間無料体験期間終了後は、キャンセルをしない限り月額2,840円(税込)で自動更新。

【無料トライアル特典でお得！】U-NEXT(J SPORTS バレーボールパック)

「J SPORTS バレーボールパック」は、『U-NEXT』の31日間無料トライアルの対象外となっており、既存の見放題プラン会員であっても別途月額2,580円(税込)が必要となる。

とはいえ、見放題プランの31日間プランに登録することで600円分のポイントが付与される。これをバレーボールパックの支払いに充当することができるため、結果的にお得に加入することが可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

  1. ▶【U-NEXT公式】視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了で600円分のポイントを付与！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※「J SPORTSバレーボールパック」は無料トライアルなしの月額2,580円(税込)。

SVリーグオールスターはU-NEXT「J SPORTS バレーボールパック」で両日ライブ配信！無料体験特典でお得に加入

SV.LEAGUEオールスター2026の最新情報まとめ

