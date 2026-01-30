「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES2025-26 KOBE(SVリーグオールスター2026)」が、1月31日(土)・2月1日(日)に行われる。

本記事では、SVリーグオールスター2026の無料中継の有無やお得な視聴方法を紹介する。

SVリーグオールスター2026の開催スケジュール

SVリーグオールスター2026は、1月31日(土)と2月1日(日)に開催。女子は1月31日(土)13:05、男子は2月1日(日)14:05に試合開始予定だ。

大会 対戦カード 開始日時 エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE 2026/1/31(土)

13:05 【女子】

TEAM NICHIKA vs TEAM YOSHINO 2026/2/1(日)

14:05 【男子】

TEAM TAITO vs TEAM KENTO

SVリーグオールスター2026の無料中継はある？

SVリーグオールスター2026は、ネット『J SPORTSオンデマンド』、『U-NEXT(J SPORTS バレーボールパック)』、『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル/14日間無料体験あり)』、『ABEMA de JSPORTS』で男子・女子ともにライブ配信を予定。テレビ放送は衛星放送『日テレNEWS24』が女子、『BS日テレ』が男子の生中継を予定している。

その他、地上波テレビ放送は地方ローカル局の『中京テレビ』、『福岡放送』、『読売テレビ』、『札幌テレビ』が試合当日または試合翌日までに録画放送。衛星放送『日テレジータス』では、2月14日(土)に女子、翌15日(日)に男子の試合が録画放送される。また、『TVer』では後日見逃し配信予定だ。

無料で視聴したい場合、14日間無料体験があり、男子・女子ともにライブ配信予定の『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』がおすすめだ。一方、両日中継を行うプラットフォームの中でも、『J SPORTSオンデマンド』や『U-NEXT(J SPORTS バレーボールパック)』、『ABEMA de JSPORTS』を無料で視聴する方法は存在しない。

※試合日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および各放送・配信局公式サイトをご確認ください。

SVリーグオールスター2026のおすすめ視聴方法

SVリーグオールスター2026の生中継を視聴したい場合、両日ネットで楽しむことができる『J SPORTSオンデマンド』がおすすめだ。『J SPORTSオンデマンド』のバレーボールコンテンツは、様々なプラットフォームから視聴することが可能となっている。

特に『U-NEXT(J SPORTS バレーボールパック)』と『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』がお得な選択肢となっている。

【14日間無料トライアルあり！】Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)

Amazonプライムビデオ内の「J SPORTSチャンネル」は、初回14日間の無料体験期間を設けており、期間中もSVリーグオールスターが視聴可能。無料体験期間終了後は月額2,840円(税込)で自動更新となるが、体験期間内での解約なら料金はかからない。

※14日間無料体験期間終了後は、キャンセルをしない限り月額2,840円(税込)で自動更新。

【無料トライアル特典でお得！】U-NEXT(J SPORTS バレーボールパック)

「J SPORTS バレーボールパック」は、『U-NEXT』の31日間無料トライアルの対象外となっており、既存の見放題プラン会員であっても別途月額2,580円(税込)が必要となる。

とはいえ、見放題プランの31日間プランに登録することで600円分のポイントが付与される。これをバレーボールパックの支払いに充当することができるため、結果的にお得に加入することが可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※「J SPORTSバレーボールパック」は無料トライアルなしの月額2,580円(税込)。

SV.LEAGUEオールスター2026の最新情報まとめ

※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。