SVリーグオールスター2026の出場選手一覧は？女子・男子の全メンバーとチーム分けまとめ

SVリーグオールスター2026は、リーグを代表するトップ選手が一堂に会する年に一度の祭典だ。各クラブで結果を残してきたスター選手に加え、ファン投票や推薦によって選ばれた実力者が名を連ねる。

本記事では、SVリーグオールスター2026の出場選手を紹介する。

SVリーグオールスター2026の出場選手は？

『エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE』は、SVリーグを代表するトッププレーヤーが集結する特別な一戦だ。女子は2026年1月31日、男子は2月1日に開催され、ファン投票やリーグ推薦によって選出されたスター選手がチームに分かれて対戦する。

今大会では、女子は「TEAM NICHIKA」と「TEAM YOSHINO」、男子は「TEAM TAITO」と「TEAM KENTO」に編成された。男子については大会直前に負傷による辞退や欠場が発表されており、代替出場選手や来場のみの選手も含めた最新情報を整理しておく必要がある。

女子選手一覧

チーム ポジション 選手名(所属) TEAM NICHIKA OP リセ・ファンヘッケ(大阪マーヴェラス)、宮部藍梨(ヴィクトリーナ姫路) OH ジャン・ティ・タン・トゥイー(群馬グリーンウイングス)、和田由紀子(NECレッドロケッツ川崎)、林琴奈(大阪マーヴェラス)、北窓絢音(SAGA久光スプリングス) MB 大元朱菜(アランマーレ山形)、ブリオンヌ・バトラー(Astemoリヴァーレ茨城)、山田二千華(NECレッドロケッツ川崎)、平山詩嫣(SAGA久光スプリングス) S 中川つかさ(NECレッドロケッツ川崎)、花岡千聡(東レアローズ滋賀) L 岩澤実育(埼玉上尾メディックス)、西村弥菜美(SAGA久光スプリングス) TEAM YOSHINO OP ロザマリア・モンチベレル(デンソーエアリービーズ)、小松原凜香(岡山シーガルズ) OH 佐藤淑乃(NECレッドロケッツ川崎)、川添美優(PFUブルーキャッツ石川かほく)、結束美南(東レアローズ滋賀)、野中瑠衣(ヴィクトリーナ姫路) MB 麻野七奈未(デンソーエアリービーズ)、蓑輪幸(デンソーエアリービーズ)、山口真季(KUROBEアクアフェアリーズ)、荒木彩花(SAGA久光スプリングス) S 山下遥香(群馬グリーンウイングス)、ヌットサラ・トムコム(クインシーズ刈谷) L 西崎愛菜(大阪マーヴェラス)、福留慧美(ヴィクトリーナ姫路)

男子選手一覧

チーム ポジション 選手名(所属) TEAM TAITO OP 張育陞(ヴォレアス北海道)、バルトシュ・クレク(東京グレートベアーズ) OH 藤中謙也(ジェイテクトSTINGS愛知)、水町泰杜(ウルフドッグス名古屋)、髙橋藍(サントリーサンバーズ大阪)、マシュー・アンダーソン(日本製鉄堺ブレイザーズ・欠場) MB 三好佳介(ヴォレアス北海道)、岩本大吾(ジェイテクトSTINGS愛知・代替)、傳田亮太(ウルフドッグス名古屋)、山内晶大(大阪ブルテオン) S アントワーヌ・ブリザール(大阪ブルテオン)、永露元稀(広島サンダーズ) L 武田大周(東レアローズ静岡)、小川智大(サントリーサンバーズ大阪) TEAM KENTO OP 宮浦健人(ウルフドッグス名古屋)、西田有志(大阪ブルテオン) OH 柳田将洋(東京グレートベアーズ)、工藤有史(VC長野トライデンツ)、トリー・デファルコ(ジェイテクトSTINGS愛知)、甲斐優斗(大阪ブルテオン・欠場) MB 松本慶彦(VC長野トライデンツ)、テイラー・エイブリル(東レアローズ静岡)、小野寺太志(サントリーサンバーズ大阪)、西本圭吾(広島サンダーズ) S 深津英臣(ウルフドッグス名古屋)、関田誠大(サントリーサンバーズ大阪) L 市川健太(ウルフドッグス名古屋)、森愛樹(日本製鉄堺ブレイザーズ)

SVリーグオールスター2026のテレビ放送・ネット配信予定

SVリーグオールスター2026は、地上波、衛星放送、ネット配信と複数の視聴手段が用意されている。ライブで楽しみたい場合と、後日ゆっくり視聴したい場合とで選択肢が分かれる点が特徴だ。

地上波については全国ネットでの生中継は行われず、一部の地方ローカル局で録画放送が実施される。試合当日または翌日以降の放送が中心となるため、リアルタイムでの視聴を希望する場合はネット配信や衛星放送を利用する必要がある。

ネット配信では、J SPORTS系サービスを中心に男女両日のライブ配信が予定されており、スマートフォンやPCからの視聴にも対応。さらに、TVerでは後日見逃し配信が予定されている。

ネット配信（生中継）

テレビ放送（生中継）

日テレNEWS24（衛星放送）

1月31日(土)13:00〜15:30(WOMEN)

1月31日(土)13:00〜15:30(WOMEN) BS日テレ（衛星放送）

2月1日(日)14:00〜16:00(MEN)

※サブチャンネルで延長の場合あり

テレビ放送（録画放送）

読売テレビ

1月31日(土)15:00〜16:00(WOMEN)

2月1日(日)16:25〜17:25(MEN ※ハイライト)

1月31日(土)15:00〜16:00(WOMEN) 2月1日(日)16:25〜17:25(MEN ※ハイライト) 中京テレビ

1月31日(土)15:00〜16:00(WOMEN)

2月1日(日)16:25〜17:25(MEN ※ハイライト)

1月31日(土)15:00〜16:00(WOMEN) 2月1日(日)16:25〜17:25(MEN ※ハイライト) 福岡放送

1月31日(土)15:00〜16:00(WOMEN)

2月2日(月)10:25〜11:25(MEN ※ハイライト)

1月31日(土)15:00〜16:00(WOMEN) 2月2日(月)10:25〜11:25(MEN ※ハイライト) 札幌テレビ

1月31日(土)25:45〜26:45(WOMEN)

2月1日(日)16:25〜17:25(MEN ※ハイライト)

1月31日(土)25:45〜26:45(WOMEN) 2月1日(日)16:25〜17:25(MEN ※ハイライト) 日テレジータス（衛星放送）

2月14日(土)17:30〜19:30(WOMEN)

2月15日(日)17:30〜19:30(MEN)

見逃し配信

TVer

後日配信予定（配信開始日は未定）

SVリーグオールスター2026のおすすめ視聴方法

SVリーグオールスター2026の生中継を視聴したい場合、両日ネットで楽しむことができる『J SPORTSオンデマンド』がおすすめだ。『J SPORTSオンデマンド』のバレーボールコンテンツは、様々なプラットフォームから視聴することが可能となっている。

特に『U-NEXT(J SPORTS バレーボールパック)』と『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』がお得な選択肢となっている。

Amazonプライムビデオ内の「J SPORTSチャンネル」は、初回14日間の無料体験期間を設けており、期間中もSVリーグオールスターが視聴可能。無料体験期間終了後は月額2,840円(税込)で自動更新となるが、体験期間内での解約なら料金はかからない。

「J SPORTS バレーボールパック」は、『U-NEXT』の31日間無料トライアルの対象外となっており、既存の見放題プラン会員であっても別途月額2,580円(税込)が必要となる。

とはいえ、見放題プランの31日間プランに登録することで600円分のポイントが付与される。これをバレーボールパックの支払いに充当することができるため、結果的にお得に加入することが可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

