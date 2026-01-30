SVリーグオールスター2026のタイムスケジュールは？試合開始時間と当日の流れまとめ

SVリーグオールスター2026は、トッププレーヤーが一堂に会し、ファン待望の対戦カードが展開される。
本記事では、SVリーグオールスター2026のタイムスケジュールについて紹介する。
SVリーグオールスター2026はいつ？
SVリーグオールスター2026（エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE）は、2026年1月31日（土）と2月1日（日）の2日間にわたって開催される。
初日は女子（WOMEN）のオールスターゲーム、2日目は男子（MEN）のオールスターゲームが行われる日程となっており、男女それぞれのスター選手が神戸に集結する。
会場は兵庫県神戸市のGLION ARENA KOBE（ジーライオンアリーナ神戸）。SVリーグの象徴的イベントを彩る舞台として注目される。
|日程
|カテゴリー
|開催地
|2026年1月31日（土）
|女子（WOMEN）
|GLION ARENA KOBE
|2026年2月1日（日）
|男子（MEN）
|GLION ARENA KOBE
SVリーグオールスター2026のタイムスケジュールは？
SVリーグオールスター2026（SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE）は、試合だけでなく、1日を通して多彩なイベントが組まれている点も大きな特徴となっている。女子（WOMEN）は2026年1月31日（土）、男子（MEN）は2月1日（日）に開催され、両日ともに午前中から来場者向けの企画がスタートする。
小学生を対象としたバレーボール教室や、グルメ・グッズを楽しめるFAN PARKのオープンに始まり、開場後は選手のウォームアップやスペシャルオープニングショーが実施される流れだ。試合中もスキルズチャレンジやスペシャルルールのセットなど、オールスターならではの演出が用意されている。
なお、当日の進行状況や天候などにより、各イベントの開始時間が変更となる可能性がある点には注意したい。
|日程
|時間
|内容
|1月31日（土）女子
|09:00〜
|SV.LEAGUE ALL STAR VOLLEYBALL CLINIC（小学生向け）
|1月31日（土）女子
|10:00〜
|エムット FAN PARK 開場
|1月31日（土）女子
|11:00〜
|開場／出場選手練習開始
|1月31日（土）女子
|12:20〜
|スペシャルオープニングショー、選手入場
|1月31日（土）女子
|13:05〜
|試合開始
|2月1日（日）男子
|09:00〜
|SV.LEAGUE ALL STAR VOLLEYBALL CLINIC
|2月1日（日）男子
|11:00〜
|エムット FAN PARK 開場
|2月1日（日）男子
|12:00〜
|開場／出場選手練習開始
|2月1日（日）男子
|13:20〜
|スペシャルオープニングショー、選手入場
|2月1日（日）男子
|14:05〜
|試合開始
|両日共通
|試合中
|スキルズチャレンジ、スペシャルルールセット実施
|両日共通
|試合終了後
|表彰セレモニー、選手インタビュー、エンディング
SVリーグオールスター2026のテレビ放送・ネット配信予定
SVリーグオールスター2026は、地上波、衛星放送、ネット配信と複数の視聴手段が用意されている。ライブで楽しみたい場合と、後日ゆっくり視聴したい場合とで選択肢が分かれる点が特徴だ。
地上波については全国ネットでの生中継は行われず、一部の地方ローカル局で録画放送が実施される。試合当日または翌日以降の放送が中心となるため、リアルタイムでの視聴を希望する場合はネット配信や衛星放送を利用する必要がある。
ネット配信では、J SPORTS系サービスを中心に男女両日のライブ配信が予定されており、スマートフォンやPCからの視聴にも対応。さらに、TVerでは後日見逃し配信が予定されている。
ネット配信（生中継）
- J SPORTSオンデマンド
WOMEN：1月31日(土)11:55-
MEN：2月1日(日)12:55-
- U-NEXT(J SPORTS バレーボールパック)
WOMEN：1月31日(土)11:55-
MEN：2月1日(日)12:55-
- Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)
WOMEN：1月31日(土)11:55-
MEN：2月1日(日)12:55-
- ABEMA de JSPORTS
WOMEN：1月31日(土)11:55-
MEN：2月1日(日)12:55-
テレビ放送（生中継）
- 日テレNEWS24（衛星放送）
1月31日(土)13:00〜15:30(WOMEN)
- BS日テレ（衛星放送）
2月1日(日)14:00〜16:00(MEN)
※サブチャンネルで延長の場合あり
テレビ放送（録画放送）
- 読売テレビ
1月31日(土)15:00〜16:00(WOMEN)
2月1日(日)16:25〜17:25(MEN ※ハイライト)
- 中京テレビ
1月31日(土)15:00〜16:00(WOMEN)
2月1日(日)16:25〜17:25(MEN ※ハイライト)
- 福岡放送
1月31日(土)15:00〜16:00(WOMEN)
2月2日(月)10:25〜11:25(MEN ※ハイライト)
- 札幌テレビ
1月31日(土)25:45〜26:45(WOMEN)
2月1日(日)16:25〜17:25(MEN ※ハイライト)
- 日テレジータス（衛星放送）
2月14日(土)17:30〜19:30(WOMEN)
2月15日(日)17:30〜19:30(MEN)
見逃し配信
- TVer
後日配信予定（配信開始日は未定）
※放送・配信日時は変更となる可能性があります。最新情報は大会公式サイトおよび各放送・配信サービスをご確認ください。
SVリーグオールスター2026のおすすめ視聴方法
SVリーグオールスター2026の生中継を視聴したい場合、両日ネットで楽しむことができる『J SPORTSオンデマンド』がおすすめだ。『J SPORTSオンデマンド』のバレーボールコンテンツは、様々なプラットフォームから視聴することが可能となっている。
特に『U-NEXT(J SPORTS バレーボールパック)』と『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』がお得な選択肢となっている。
【14日間無料トライアルあり！】Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)
Amazonプライムビデオ内の「J SPORTSチャンネル」は、初回14日間の無料体験期間を設けており、期間中もSVリーグオールスターが視聴可能。無料体験期間終了後は月額2,840円(税込)で自動更新となるが、体験期間内での解約なら料金はかからない。
- ▶Amazonプライムビデオ「J SPORTSチャンネル」へアクセス
- 「詳細をみる」から「今すぐ14日間無料体験」をタップ
- 継続時に必要な決済情報などを入力
- 登録完了後、すぐに視聴可能！
※14日間無料体験期間終了後は、キャンセルをしない限り月額2,840円(税込)で自動更新。
【無料トライアル特典でお得！】U-NEXT(J SPORTS バレーボールパック)
「J SPORTS バレーボールパック」は、『U-NEXT』の31日間無料トライアルの対象外となっており、既存の見放題プラン会員であっても別途月額2,580円(税込)が必要となる。
とはいえ、見放題プランの31日間プランに登録することで600円分のポイントが付与される。これをバレーボールパックの支払いに充当することができるため、結果的にお得に加入することが可能だ。
U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。
- ▶【U-NEXT公式】視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
- 登録完了で600円分のポイントを付与！
※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※「J SPORTSバレーボールパック」は無料トライアルなしの月額2,580円(税込)。
※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。