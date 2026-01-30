「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES2025-26 KOBE(SVリーグオールスター2026)」が、1月31日(土)・2月1日(日)に行われる。

本記事では、SVリーグオールスター2026の地上波テレビ放送予定やTVer配信の有無を紹介する。

SVリーグオールスター2026の開催日程

SVリーグオールスター2026は、1月31日(土)と2月1日(日)に開催。女子は1月31日(土)13:05、男子は2月1日(日)14:05に試合開始予定だ。

イベント名：エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES2025-26 KOBE

開始日時：

女子：2026年1月31日(土)13:05 試合開始(11:00 開場予定)

男子：2026年2月1日(日)14:05 試合開始(12:00 開場予定)

SVリーグオールスター2026の地上波中継・TVer配信はある？

SVリーグオールスター2026の地上波テレビ放送は、地方ローカル局の『中京テレビ』、『福岡放送』、『読売テレビ』、『札幌テレビ』が試合当日または試合翌日までに録画放送。衛星放送『日テレジータス』では、2月14日(土)に女子、翌15日(日)に男子の試合が録画放送される。また、ネット『TVer』でも後日見逃し配信予定だが、具体的な配信日は伝えられていない。

生中継を視聴したい場合、ネット『J SPORTSオンデマンド』、『U-NEXT(J SPORTS バレーボールパック)』、『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』、『ABEMA de JSPORTS』で男子・女子ともにライブ配信を予定。テレビ放送は衛星放送『日テレNEWS24』が女子、『BS日テレ』が男子の生中継を予定している。

中継局一覧

チャンネル 形態 日時 J SPORTSオンデマンド ネット

生中継 1月31日(土)11:55-(WOMEN) 2月1日(日)12:55-(MEN) U-NEXT(J SPORTS バレーボールパック) ネット

生中継 1月31日(土)11:55-(WOMEN) 2月1日(日)12:55-(MEN) Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル) ネット

生中継 1月31日(土)11:55-(WOMEN) 2月1日(日)12:55-(MEN) ABEMA de JSPORTS ネット

生中継 1月31日(土)11:55-(WOMEN) 2月1日(日)12:55-(MEN) 日テレNEWS24 衛星放送

生中継 1月31日(土)13:00〜15:30(WOMEN) BS日テレ 衛星放送

生中継 2月1日(日)14:00〜16:00(MEN)

※サブチャンネルで延長の場合あり 読売テレビ 地上波

録画放送 1月31日(土)15:00〜16:00(WOMEN) 2月1日(日)16:25〜17:25(MEN ※ハイライト番組) 中京テレビ 地上波

録画放送 1月31日(土)15:00〜16:00(WOMEN) 2月1日(日)16:25〜17:25(MEN ※ハイライト番組) 福岡放送 地上波

録画放送 1月31日(土)15:00〜16:00(WOMEN) 2月2日(月)10:25〜11:25(MEN ※ハイライト番組) 札幌テレビ 地上波

録画放送 1月31日(土)25:45〜26:45(WOMEN) 2月1日(日)16:25〜17:25(MEN ※ハイライト番組) 日テレジータス 衛星放送

録画放送 2月14日(土)17:30〜19:30(WOMEN) 2月15日(日)17:30〜19:30(MEN) TVer ネット

録画放送 後日

※試合日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および各放送・配信局公式サイトをご確認ください。

SVリーグオールスター2026のおすすめ視聴方法

SVリーグオールスター2026の生中継を視聴したい場合、両日ネットで楽しむことができる『J SPORTSオンデマンド』がおすすめだ。『J SPORTSオンデマンド』のバレーボールコンテンツは、様々なプラットフォームから視聴することが可能となっている。

特に『U-NEXT(J SPORTS バレーボールパック)』と『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』がお得な選択肢となっている。

【14日間無料トライアルあり！】Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)

Amazonプライムビデオ内の「J SPORTSチャンネル」は、初回14日間の無料体験期間を設けており、期間中もSVリーグオールスターが視聴可能。無料体験期間終了後は月額2,840円(税込)で自動更新となるが、体験期間内での解約なら料金はかからない。

※14日間無料体験期間終了後は、キャンセルをしない限り月額2,840円(税込)で自動更新。

【無料トライアル特典でお得！】U-NEXT(J SPORTS バレーボールパック)

「J SPORTS バレーボールパック」は、『U-NEXT』の31日間無料トライアルの対象外となっており、既存の見放題プラン会員であっても別途月額2,580円(税込)が必要となる。

とはいえ、見放題プランの31日間プランに登録することで600円分のポイントが付与される。これをバレーボールパックの支払いに充当することができるため、結果的にお得に加入することが可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※「J SPORTSバレーボールパック」は無料トライアルなしの月額2,580円(税込)。

※本ページの情報は2026年1月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。