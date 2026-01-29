Goal.com
sv league allstar 2026
Tsutomu Maeda

SVリーグオールスター2026はいつ？何時から？開催日程・テレビ放送/ネット配信予定｜バレーボール

【男子・女子バレーボール】2026年のSVリーグオールスター(エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES2025-26 KOBE)はいつ開催？開始は何時から？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES2025-26 KOBE(SVリーグオールスター2026)」が、GLION ARENA KOBEで行われる。

本記事では、SVリーグオールスター2026の開催日時やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

SVリーグオールスター2026はいつ？何時から？

SVリーグオールスター2026は、1月31日(土)と2月1日(日)に開催。1月31日(土)が女子、2月1日(日)が男子の試合となる。当日は試合だけでなく出場選手練習やスペシャルオープニングショー、表彰セレモニー、選手インタビューなども行われる。

両日程のタイムスケジュールは以下の通り。

女子(1月31日/土)

開始時間イベント
11:00開場
出場選手練習
12:20スペシャルオープニングショー
・オープニングアクト
・選手入場
12:40ウォームアップ
コイントス
12:50公式練習
13:00スターティングメンバーコートイン
13:05試合開始
第1セット
セット間(10分間)エムット presents スキルズチャレンジ
第2セット
(エムット presents スペシャルルール採用)
セット間(10分間)ハローキティ登場
第3セット
試合終了後表彰セレモニー
選手インタビュー
エンディング

男子(2月1日/日)

開始時間イベント
12:00開場
出場選手練習
13:20スペシャルオープニングショー
・オープニングアクト
・選手入場
13:40ウォームアップ
コイントス
13:50公式練習
14:00スターティングメンバーコートイン
14:05試合開始
第1セット
セット間(10分間)エムット presents スキルズチャレンジ
第2セット
(エムット presents スペシャルルール採用)
セット間(10分間)ハローキティ登場
第3セット
試合終了後表彰セレモニー
選手インタビュー
エンディング

SVリーグオールスター2026のテレビ放送・ネット配信予定

SVリーグオールスター2026は、ネット『J SPORTSオンデマンド』、『U-NEXT(J SPORTS バレーボールパック)』、『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』、『ABEMA de JSPORTS』で男子・女子ともにライブ配信を予定。テレビ放送は衛星放送『日テレNEWS24』が女子、『BS日テレ』が男子の生中継を予定している。

その他、地上波テレビ放送は地方ローカル局の『中京テレビ』、『福岡放送』、『読売テレビ』、『札幌テレビ』が試合当日または試合翌日までに録画放送。衛星放送『日テレジータス』では、2月14日(土)に女子、翌15日(日)に男子の試合が録画放送される。また、『TVer』では後日見逃し配信予定だ。

生中継予定

チャンネル形態日時
J SPORTSオンデマンドネット

1月31日(土)11:55-(WOMEN)

2月1日(日)12:55-(MEN)

U-NEXT(J SPORTS バレーボールパック)ネット

1月31日(土)11:55-(WOMEN)

2月1日(日)12:55-(MEN)

Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)ネット

1月31日(土)11:55-(WOMEN)

2月1日(日)12:55-(MEN)

ABEMA de JSPORTSネット

1月31日(土)11:55-(WOMEN)

2月1日(日)12:55-(MEN)

日テレNEWS24衛星放送1月31日(土)13:00〜15:30(WOMEN)
BS日テレ衛星放送2月1日(日)14:00〜16:00(MEN)
※サブチャンネルで延長の場合あり

録画放送予定

チャンネル形態日時
読売テレビ地上波

1月31日(土)15:00〜16:00(WOMEN)

2月1日(日)16:25〜17:25(MEN ※ハイライト番組)

中京テレビ地上波

1月31日(土)15:00〜16:00(WOMEN)

2月1日(日)16:25〜17:25(MEN ※ハイライト番組)

福岡放送地上波

1月31日(土)15:00〜16:00(WOMEN)

2月2日(月)10:25〜11:25(MEN ※ハイライト番組)

札幌テレビ地上波

1月31日(土)25:45〜26:45(WOMEN)

2月1日(日)16:25〜17:25(MEN ※ハイライト番組)

日テレジータス衛星放送

2月14日(土)17:30〜19:30(WOMEN)

2月15日(日)17:30〜19:30(MEN)

TVerネット後日

※試合日程・中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会および各放送・配信局公式サイトをご確認ください。

SVリーグオールスター2026のおすすめ視聴方法

SVリーグオールスター2026の生中継を視聴したい場合、両日ネットで楽しむことができる『J SPORTSオンデマンド』がおすすめだ。『J SPORTSオンデマンド』のバレーボールコンテンツは、様々なプラットフォームから視聴することが可能となっている。

特に『U-NEXT(J SPORTS バレーボールパック)』と『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』がお得な選択肢となっている。

【14日間無料トライアルあり！】Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)

Amazonプライムビデオ内のJ SPORTSチャンネル」は、初回14日間の無料体験期間を設けており、期間中もSVリーグオールスターが視聴可能。無料体験期間終了後は月額2,840円(税込)で自動更新となるが、体験期間内での解約なら料金はかからない。

  1. ▶Amazonプライムビデオ「J SPORTSチャンネル」へアクセス
  2. 「詳細をみる」から「今すぐ14日間無料体験」をタップ
  3. 継続時に必要な決済情報などを入力
  4. 登録完了後、すぐに視聴可能！

※14日間無料体験期間終了後は、キャンセルをしない限り月額2,840円(税込)で自動更新。

【無料トライアル特典でお得！】U-NEXT(J SPORTS バレーボールパック)

「J SPORTS バレーボールパック」は、『U-NEXT』の31日間無料トライアルの対象外となっており、既存の見放題プラン会員であっても別途月額2,580円(税込)が必要となる。

とはいえ、見放題プランの31日間プランに登録することで600円分のポイントが付与される。これをバレーボールパックの支払いに充当することができるため、結果的にお得に加入することが可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

  1. ▶【U-NEXT公式】視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(もし32日後に継続利用する場合に利用)を入力
  4. 登録完了で600円分のポイントを付与！

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)
※「J SPORTSバレーボールパック」は無料トライアルなしの月額2,580円(税込)。

