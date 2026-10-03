アジア大会男子サッカー決勝はどこで見られる？日韓戦の視聴方法まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカーで、決勝が行われる。

本記事では、アジア大会2026の男子サッカー決勝の視聴方法を紹介する。

アジア大会男子サッカー決勝はいつ？日程・開始時間

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカー決勝は、2026年10月3日(土)19:30から豊田スタジアム(愛知県豊田市)で行われる。

U-21世代で臨む日本代表は、準決勝でウズベキスタン代表を下して決勝進出。2010年広州大会以来16年ぶりとなる金メダル獲得を懸けて、韓国代表と対戦する。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026) ラウンド 男子サッカー 決勝 日程 2026年10月3日(土) キックオフ 19:30予定 対戦カード 日本 vs 韓国 会場 豊田スタジアム(愛知県豊田市)

アジア大会男子サッカー決勝の地上波テレビ放送はある？

男子サッカー決勝の日本vs韓国は、地上波『TBS系列』で生中継が予定されている。

放送は10月3日(土)19:00から開始予定で、19:30のキックオフ前から視聴できる見込みとなっている。

放送局 放送開始 放送予定 TBS系列 10月3日(土)19:00～ 生中継予定

TVerでアジア大会男子サッカー決勝を無料視聴できる？

『TVer』では、TBS系列の地上波放送枠に合わせて無料リアルタイム同時配信が予定されている。

そのため、日本vs韓国の決勝は、TVerでも無料でリアルタイム視聴できる予定だ。

U-NEXTでアジア大会男子サッカー決勝を視聴する方法

『U-NEXT』では、10月3日(土)19:20から男子サッカー決勝をライブ配信する予定。試合終了後の見逃し配信にも対応する。

U-NEXTでは初回31日間の無料トライアルが用意されており、期間中は追加料金なしでライブ配信を視聴できる。

放送・配信サービス 開始予定 内容 TBS系列 19:00～ 地上波生中継予定 TVer TBS系列の放送枠に合わせて 無料リアルタイム配信予定 U-NEXT 19:20～ ライブ配信・見逃し配信予定

サッカー男子日本代表 アジア大会決勝のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、アジア大会のU-21日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。決勝の韓国戦もライブ配信予定だ。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

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【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。