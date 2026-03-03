AFC女子アジアカップ・オーストラリア2026が、2026年3月1日(日)から行われる。

本記事では、AFC女子アジアカップのテレビ放送・ネット配信局を紹介する。

AFC女子アジアカップの大会スケジュールは？

AFC女子アジアカップ・オーストラリア2026は、2026年3月1日(日)から3月21日(土)まで開催予定。グループステージを経て、ノックアウトステージ(決勝トーナメント)へ進む。なお、今大会は2027年ワールドカップ予選を兼ねており、6位以上がW杯の切符を手にする。

なでしこジャパン(日本女子代表)はグループCに入り、グループステージでベトナム、インド、チャイニーズ・タイペイと対戦する。

大会日程

ラウンド 日程 グループステージ 3月1日(日)〜3月9日(月) 準々決勝 3月13日(金)〜3月15日(日) 準決勝 3月17日(火)〜3月18日(水) 順位決定戦 3月19日(木) 決勝 3月21日(土)

※順位決定戦へは準々決勝敗者4カ国が進出し、勝利した2チームがW杯ストレートイン、敗北した2チームがW杯大陸間PO出場。

※準々決勝に勝利した4チームはW杯ストレートイン。

AFC女子アジアカップはどこで見られる？地上波中継はある？

女子アジアカップ2026は、『DAZN』が全試合独占ライブ配信する。その他のプラットフォームでのテレビ放送およびネット配信は予定されていない。

日本戦の解説には、「FIFA女子ワールドカップ ドイツ 2011」の優勝メンバーが集結。鮫島彩氏や岩渕真奈氏に加え、今なお現役としてプレーを続ける安藤梢選手、岩清水梓選手が、それぞれの視点から試合を伝える。

チャンネル 形態 放送・配信 DAZN ネット 独占配信 地上波放送 テレビ なし 衛星放送 テレビ なし

※DAZN以外の正式な放送・配信情報はJFA発表次第更新。

AFC女子アジアカップのおすすめ視聴方法

AFC女子アジアカップオーストラリア2026は『DAZN(ダゾーン)』が日本戦を含む全試合をライブ配信している。

DAZN

DAZNで女子アジアカップをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

さらに、今ならDMM×DAZNホーダイに登録および翌月継続すると、先着40,000名にPayPayポイント1,390ptをプレゼントするキャンペーンを実施している。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可